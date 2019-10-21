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Все про:назначение (1504) СНБО (3285) Донбасс (19709)

 Экс-кандидат от "СН", шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. ФОТО

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95", кандидат в депутаты от "Слуги народа" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сивохо, его назначили советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - говорится в сообщении.

Напомним, шоумен принимал участие в парламентских выборах по округу №49, однако проиграл кандидату от партии "ОПЗЖ".

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Экс-кандидат от СН, шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса 01
Экс-кандидат от СН, шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3155003
 
 
 Топ комментарии
 
Сердючку на министра железной дороги!
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Приятно видеть у власти настоящих проффесионалов!
Слава Народному Президенту!
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А чого ж ті, кого будуть "реинтегрировать" не обрали його депутатом? Воно - лузер. По життю. Ну, і кореш по цеху - пристроїли, щоб бува не схуд. "Любі друзі", "брати-свати" - версія від цеху коміків. Але чому так не смішноЕкскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 9242
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Сестро! Пацієнтові зуйово! Терміново заштрик! Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 5270
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такое чувство, что зеленский с богданом подписывают указы о назначении и спорят: "схавают!" - "да не, это перебор уже..." - "забьемся на соточку?!" - "ну давай..."
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Вата заполонила всё. Ватный през, ватное большинство, ватный кабмин, ватная дипломатия, теперь вот и РНБО ватное.
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Грымза был злым клоуном......
Этот будет веселым.......
Хоть какое то "улучшение"
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"По белым ша-буду-буда,по чёрным ша-буду-буда..."-так примерно вижу его "деятельность".
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Не правильное решение ! Сивуху надо в премьеры ! Первые лица должны быть единомышленниками. Уж ,собрались посмеяться и мир повеселить,так вперед.....Публика готова к овации.
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Да ладно, тоже мне удивили!
Я вот сегодня узнал, что человек, в прошлом году привлекавшийся к ответственности по статье за нелегальную прослушку и заезжавший в суд на клетчатом одеяле, сегодня у нас среди кандидатов на должность начальника нашего областного СБУ!
Если назначат-отпишусь!
Вот это "акуеть"!
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На этой ветке нет ни одного коммента в поддержку этого события. Стыдно?
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Чеколадный шабаш
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Это не ветка а зифирка в чеколаде
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как говорит Зельц " он профессионал а таких не хватает "
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па приколу? ну так прикалываемся дальше...
агитбригада в действии
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Ну, нарешті, а то вже думала Сивохо і без портфеля лишиться.
Залишилось Кошевого міністром МНС зробити. Про пожежі він усе знає.
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не прошел Сережа по округу..это 107 в Попасной..3 место..рыги победили ..мы только за список голосовали,по мажоритарке нельзя было, но результат я знаю..ну а спец с Сережи серьезный..я его еще по ДПИ помню Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 6287
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А я помню как это чмо на донецком Мега-радио вело передачу о украинском языке.
Стебался придурок.
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А саме яким чином планується реінтеграція та відновлення Донбасу? Будуть просити донбасят щоб вони з завтрашнього дня любили Україну i поважали її закони?
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ork, та ні, нас змусять нас спілкуватися російською, поважати російський "братній" нарід та викладатимуть нашим дітям "велику визвольну боротьбу славетного донбаського народу проти злочинно-фашистської України, тьфу, не так - україни".
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Трамп, учись.
Назначил бы на ключевые посты весь цирк Дю Солей,
и не было бы у тебя никаких проблем.
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От акробатов Дю Солей получил... бы Трамп 3,14здюлей (с) Ну, трохи перефразовано, але Дю Солей - канадійський цирк, а не американський
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Цирк и шапито профессиональнее людей нет, собрали в СНБО лигу смеха а в правительстве вечерний квартал я думал ЮЩ дно а нет ошибся Зе превзошел его там были люби ********* а тут шуты и клоуны
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Можна забити і на рішення РНБО, і взагалі на його існування - нах...й вона кому потрібна? Хіба що самим РНБОвцям - зарплати там ніврокуЕкскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 6855
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Куклачева советую им. Устроим голосоваку?)
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Ранее СНБО называли "кладбищем политиков". А теперь СНБО стало "приютом для друзей детства".
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И что он может там насоватовать, извиняете конечно, но это какой то дебилизм.
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Я вот думаю - куда он он пристроит долгоносиков?
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Жаль Олег Попов умер... Бред начинает зашкаливать.
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Это ******, товарищи! Зебилы, только не спрашивайте через пару лет, почему вы сидите в жопе.
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Может у нас война идёт или уже нет, или я что то пропустил.
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