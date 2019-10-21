 Экс-кандидат от "СН", шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сивохо, его назначили советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - говорится в сообщении.
Напомним, шоумен принимал участие в парламентских выборах по округу №49, однако проиграл кандидату от партии "ОПЗЖ".
Этот будет веселым.......
Хоть какое то "улучшение"
Я вот сегодня узнал, что человек, в прошлом году привлекавшийся к ответственности по статье за нелегальную прослушку и заезжавший в суд на клетчатом одеяле, сегодня у нас среди кандидатов на должность начальника нашего областного СБУ!
Если назначат-отпишусь!
Вот это "акуеть"!
агитбригада в действии
Залишилось Кошевого міністром МНС зробити. Про пожежі він усе знає.
Стебался придурок.
Назначил бы на ключевые посты весь цирк Дю Солей,
и не было бы у тебя никаких проблем.