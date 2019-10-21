 Миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в видео "Чашка Премьера", передает Цензор.НЕТ.
"Наши министры всю эту неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через две недели коллеги из МВФ приедут в Украину с ответным визитом", - отметил Гончарук.
Он надеется, что во время следующего визита миссии будет "достигнут серьезный прогресс" и уже в конце года у Украины будет новая программа с МВФ.
Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.
- Что инвестиции стране не нужны.
- Что в Украине неквалифицированная рабочая сила.
- Что в Украине не знают с какой стороны подойти к трактору...и пашут на лошадях!!!
Что мы страна невежественных крестьян!
Я в шоке...
Там наверху - очнитесь!
Кухарка не может управлять государством.
Придурок- хипстер не может управлять государством.
Премьер на самокатике не может управлять государством.И если он даже купит себе диплом академика, он все равно не сможет управлять государством.
Клоун на велосипеде, акробаты на трапеции, певцы ковыряющие в носу, - НЕ МОГУТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ.
-"Где наши деньги, ***-я-я-я ???" Такого друзе-кумо-воровства в Мире априори не бывает и быть не может, ***-я-я-я ??? Та пошли вы все со своей воровской страной при любых президентах и партиях бя-я-я-я -на-х-х-х-х-х-х-х.