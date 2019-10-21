 Миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в видео "Чашка Премьера", передает Цензор.НЕТ.

"Наши министры всю эту неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через две недели коллеги из МВФ приедут в Украину с ответным визитом", - отметил Гончарук.

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Он надеется, что во время следующего визита миссии будет "достигнут серьезный прогресс" и уже в конце года у Украины будет новая программа с МВФ.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.