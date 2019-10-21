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 Политика Украины, Экономика
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Все про:визит (2325) МВФ (2743) Гончарук_Алексей (190)

 Миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября, - Гончарук

Миссия Международного валютного фонда должна прибыть в Украину с рабочим визитом через две недели.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в видео "Чашка Премьера", передает Цензор.НЕТ.

"Наши министры всю эту неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через две недели коллеги из МВФ приедут в Украину с ответным визитом", - отметил Гончарук.

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Он надеется, что во время следующего визита миссии будет "достигнут серьезный прогресс" и уже в конце года у Украины будет новая программа с МВФ.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

Источник: https://censor.net.ua/n3154999
 
 
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їм душі не потрібні ...їм потрібна ТЕРИТОРІЯ ...вони навіть "приват" готові "пробачити" аби вхопити українську ЗЕМЛЮ ...а там і "приват" і "привіатизаторів" на гімно пустять ...
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ой дуураааааак. Все прям мечтают об украинской земле аххахахха. в мире ёе полно и она ничего не стоит. Тупо пошлют они нас в ноябре и ты, дурик, будешь стоять в очереди в обменнике весной. Вот и всё)))
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ідіть найух разом зі своїми шахраями ...
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лететь в незаможную это, как лететь в другую галактику, все будет признано взткой дарту вейдеру Миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8552
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Уверен, недоучка? Там ваш милованов такого натрындел -зелебединая песня...
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Я лучше подожду, когда это скажут в МВФ, а не в зеленом цирке.
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Милованов посетил заседание Всемирного банка и там на весь мир сообщил:

- Что инвестиции стране не нужны.
- Что в Украине неквалифицированная рабочая сила.
- Что в Украине не знают с какой стороны подойти к трактору...и пашут на лошадях!!!
Что мы страна невежественных крестьян!

Я в шоке...
Там наверху - очнитесь!
Кухарка не может управлять государством.
Придурок- хипстер не может управлять государством.
Премьер на самокатике не может управлять государством.И если он даже купит себе диплом академика, он все равно не сможет управлять государством.
Клоун на велосипеде, акробаты на трапеции, певцы ковыряющие в носу, - НЕ МОГУТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ.
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Тезисы выступления Милованова на встрече с МВФ и ВБ - Академию наук надо приватизировать. Отдать в частные руки. На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать.
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Миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября, что-бы лично самим увидеть и убедится:
-"Где наши деньги, ***-я-я-я ???" Такого друзе-кумо-воровства в Мире априори не бывает и быть не может, ***-я-я-я ??? Та пошли вы все со своей воровской страной при любых президентах и партиях бя-я-я-я -на-х-х-х-х-х-х-х.
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уедут точно так же. Весной гривна уйдет в пике. И это оптимистичный сценарий.
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