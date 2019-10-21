 Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО. ВИДЕО

Гладковский вышел из СИЗО около 15.20 понедельника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Экс-замсекретаря СНБО уклонился от общения с представителями СМИ и молча сел в ожидавший его возле входа в СИЗО автомобиль, после чего автомобиль уехал.
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Вместе с тем адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный продолжает голодовку, а также проинформировал, что на его клиента надели электронный браслет.
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
Уже по паспорту свинарчука))
А потом оно свалит на парашу плясать и трясти мудями, если к тому времени нарiд не прозреет и не сделает ему обрезание. Хотя, какой нарiд?
Если кто-то серьезно воспринимал высеры на билбордах - весна прийшла, саджати час,
то мне его
И ведь реально пацаны устроили шоу. От стадиона и до "посадок". Даже завидно насколько умело опускают "народ"
Бо поки ваш Батя8% у серпні 2014 під час Іловайську ховав накрадене по офшорах, бєня за свої кошти забезпечував добробати і військових.
Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Клоуны с квартала видимо все пристроены.
Кто следующий? Долгоносики?
хде логіка?
Или недержание?
іншого шляху як контрабандою постачати запчастини для військової техніки,
що виробляються у Орді
не було,
а тепер не буде й такого.
То шо власть показывает себя беззубой и ссыкливой - это ей отрыгнётся очень скоро.
Я всё ждал когда они раскачаются и будут паковать мародёров и топ воров пачками, но так и не дождался... Вижу лишь какие-то жалкие потуги отмазаться перед общественностью в своём обещании посадок. Которые тоже под большим вопросом, а доведут ли они дела до наказания, или мы снова будем смотреть шоу по типу насирова и прочих мартыненок?
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Денис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? тоже затухло.
Такие и здесь "убытки".
@ Джон Сміт.
Вам насрать, чем будет воевать армия!! Вы быдло не собираетесь воевать с Россией!!! И для вас войну с РФ начали "порошенковские свинарчуки" для обогашения!!! "Прастой народ" не хочет воевать с "братьями"!!!
Не пи,3,дите!!! Вы хотите пенсий, ставок, льгот, субсидий!!! А "военщину" вы не любите!!!!
Порошенко у Хмельницькій області передав ЗСУ понад 420 одиниць озброєння і військової техніки
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/poroshenko-u-hmelnitskij-oblasti-peredav-zsu-ponad-420-odinits-ozbrojennja-i-vijskovoji-tehniki-824108.html
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/poroshenko-u-hmelnitskij-oblasti-peredav-zsu-ponad-420-odinits-ozbrojennja-i-vijskovoji-tehniki-824108.html
21 декабря 2018
Танки, самолеты, БПЛА: Порошенко порадовал ВСУ солидными "подарками" (видео)
https://www.segodnya.ua/politics/tanki-samolety-bpla-poroshenko-poradoval-vsu-solidnymi-podarkami-video-1200139.html
Все есть в открытых источниках! При Порохе армию обули, одели, накормили, вооружили, дали адекватную зарплату! Да сегодня нам не чем добить до центра Москвы, но сейчас какой-нибудь Псковский полк ВДВ не может захватить Киев! А война будет в стиле 2-й мировой с миллионными жертвами и не только с украинской стороны! И рашистския авиация не сможет свободно летать над Украииной!!! А первые сбитые 20-50 бортов и летчики откажутся как летать, это было в Грузии!!!
Ю. Бутусов:
То, что предъявили Гладковскому в подозрении: завышение цены при закупке МАЗов и продаже их в ВСУ, - вменить в вину нельзя.
С юридической точки зрения, на тендер вышла компания, которая предложила аналогичные КрАЗу машины по меньшей цене. В чем тут нанесение ущерба государству? Ущерба нет, это подозрение развалится в суде.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/to-chto-predyavili-gladkovskomu-v-podozrenii-vmenit-v-vinu-nelzya-1361726.html
Нет морального падения, до которого приверженцы Пети Параши не пали бы.
Власть поменялась,а потрохнявые договорняки остались.
Не скатитесь до 8 -ми позорных %.