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 Политика Украины
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Все про:СИЗО (1105) Гладковский (123)

 Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО. ВИДЕО

Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский в понедельник днем покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Гладковский вышел из СИЗО около 15.20 понедельника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Экс-замсекретаря СНБО уклонился от общения с представителями СМИ и молча сел в ожидавший его возле входа в СИЗО автомобиль, после чего автомобиль уехал.

Видео НАШ

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Вместе с тем адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный продолжает голодовку, а также проинформировал, что на его клиента надели электронный браслет.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3154997
 
   
 Топ комментарии
 
Тем временем
Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



Клоуны с квартала видимо все пристроены.
Кто следующий? Долгоносики?


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А Шо ж вас так зебилы огорчают?
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Да перемог на 60 дней за 10 лямов залога , нажитых непосильным трудом
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твое фото на паспорт?
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гладковский ваш кумир или считаете его глубоко порядочным человеком..?
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мне плавать на него, меня просто радует когда ЗекоМанда падает мордой в лайно.
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мне не понять таких причин для радости..вероятно слишком различен менталитет..
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Порядочный или нет определит суд.Правда есть сомнения в его честности.Может оказаться так что он порядочней тебя и уж точно зели и 95 квартала.
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Чудесная попытка №2 чкурнуть на Испанию! Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 6817
Уже по паспорту свинарчука))
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То то он так клоуна поддердивал на выбора президента и потом вссе в ращке радовались.
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Для порохосмоктунчиків - радісна перемога............
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Мне вообще фиолетово и не понимаю чему там люди радуются / негодуют. Борьба с коррупцией - это не посадки, а внедрение систем и правил, которые исключают эту самую коррупцию в принципе. А все эти громкие посадки/расстрелы/другой вариант - просто зрелище для народа и якобы "борьба" с уже последствиями и ничего больше.
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Зелито Шаурмини цветоч и образец борьбы с коррупцией, каков поп такой приход, зеблики.
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Пока что у этого "образца" только надутые щеки (в плане пользы) и больше ничего от слова совсем...
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вы ожидали большего от шныря? Основные цели зеленого упыря: 1. расколоть проукраиское общество. 2. Экономический крах страны.
А потом оно свалит на парашу плясать и трясти мудями, если к тому времени нарiд не прозреет и не сделает ему обрезание. Хотя, какой нарiд?
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Где написано, что я от него что-то ожидал?
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Нет у них с беней ,богданом,и другими единоверцами есть родина которой они служат.Туда они в случае чего и сленяют.
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******* Рошенини цветоч и образец борьбы с коррупцией, каков поп такой приход, пепоблики.
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так Зелито Шаурмини же всех переиграл и именно он единственный имеет право стучать х*ром по роялю, кто сейчас самый главный шаурмятник, зебобо?
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Ни одна система не даст 100% результата, всегда будет человеческий фактор . Поэтому ждем лидера Украины .
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до суда... с эл.оковами...далеко не свалит потом посмотрим,как у рябошапки хватает доказів
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зато какой катастрофический облом у Зелупососов. Пропало практически единственное достижение клована за всю его каденцию...

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Ух какие визги и вопли будут в коментах у Дубинского на Ютубе

Если кто-то серьезно воспринимал высеры на билбордах - весна прийшла, саджати час,
то мне его Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО - Цензор.НЕТ 8823
И ведь реально пацаны устроили шоу. От стадиона и до "посадок". Даже завидно насколько умело опускают "народ" Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО - Цензор.НЕТ 8397
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технология..но не долго..я просто знаю участников этой технологии(он из авторов 95 квартала-зеленые просто не знают что делать) рейтинг падает, а для артиста это самое главное..так что шоу еще будет, но не долго
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Ради рейтинга ***** крысм отжало. Как то не хочется наблюдать потуги циркового пуделя по восстановлению рейтинга. Уж больно дорого это может всем нам обойтись.
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согласен..дорого нам всем это обойдется..скажу крамольну вещь(но это правда) иногда хочется, что бы идиоты страдали..да, это ЖИТЕЛИ Украины(не Украинцы, а страдать будут и они то же)..разочарование огромное..Украинцы так и не стали НАЦИЕЙ..Народонаселение..это очень больно и что с этим делать я хз Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 5766
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Кстати, рекомендую Антиколорадоса почитывать - тоже сокрушается шо выбрали Зелю. Ну и об оружии хорошо пишет. Правда высрал что наши "Ольху" сделали быстрее чем амеры подобную систему.... Но ведь не может не знать что у них MLRS с самонаводящимися ракетами - х.з. скока времени уже.
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Та да, можид и недолго будет, но что там разведка говорит - какие орды на границе? И не ударишь первым, как немцы, а ведь если навалятся то разнесут вас там, сам знаешь. Как если бы Красная Орда напала на немцев, то щас былы бы бургеры по 20коп., а "Баварское" - по 45(колотит по иконе Сталина, плачет) Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 6669
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Рішуча перемога соємайдану - Свинарчук вийшов на свободу!Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 3965
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майдан тут не при делах. Просто Зелупа в очередной раз жидко и тухло обосрался...
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Була б моя воля, я б його поряд із щоколадним кнуром повісив би)
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Ну по-перше ти брешеш, пороxoxydoba. А по-друге, бєня мені навіть трохи симпатичніший за сиву обісцяну нікчему.
Бо поки ваш Батя8% у серпні 2014 під час Іловайську ховав накрадене по офшорах, бєня за свої кошти забезпечував добробати і військових.
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Коломойський повернув з бюджету всі витрачені кошти за маланським цінником - тобто значно дорожче реальної ціни. "За свої кошти" - це казки для ідіотів. На кшталт тебе.

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Да ,ВАСЯ это не имя ,это диагноз! Ты в курсе кацарылый убийца?
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Это свинью еще попробуй прокормить
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- Свободу Юрию Деточкину (с) Да... тот хоть робингудил, а этот... Да...
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входит... и выходит... замечательно выходит)))
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Тем временем
Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



Клоуны с квартала видимо все пристроены.
Кто следующий? Долгоносики?


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за яныка топил аж ого-го, ватан еще тот
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а шо кармільци всея України не можуть самі себе вастанавіть?
хде логіка?
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Я так понял, по теме тебе сказать нечего?
Или недержание?
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По темі я можу написати що
іншого шляху як контрабандою постачати запчастини для військової техніки,
що виробляються у Орді
не було,
а тепер не буде й такого.
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Не отвлекайся. Там тема про Сивохо нарисовалась.
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чому зеботи ще не пишуть що порох винуватий а преЗЕдент не винуватий?
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Никто в этом особо и не сомневался...
То шо власть показывает себя беззубой и ссыкливой - это ей отрыгнётся очень скоро.
Я всё ждал когда они раскачаются и будут паковать мародёров и топ воров пачками, но так и не дождался... Вижу лишь какие-то жалкие потуги отмазаться перед общественностью в своём обещании посадок. Которые тоже под большим вопросом, а доведут ли они дела до наказания, или мы снова будем смотреть шоу по типу насирова и прочих мартыненок?
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Да, надежды на суды троек и раскулачивание не оправдались...
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А вы считаете сложившуюся картину распределения национальных активов справедливой и достигнутой законным путём..?
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знай любой ребенок -вырастет из сына свин, если сын свиненок
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Недолго Хряк голодал....Посмешище, что для него 10 лямов.....
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Ха, зебилам поводили по губам, как по кклавишам пианино
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ты яблоки у пана уже собрал? патриот херов
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Итак, вспомним, Пенис Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Денис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? тоже затухло.
Такие и здесь "убытки".
@ Джон Сміт﻿.
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смотрю, лет через 5, Порох скажет, шо начнет сажать 95 квартал и выиграет выборы с 73%!!!)))
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не переживай не виграє. коломойша вам новий серіальчик покаже по г+г і ви проголосуєте за нову куклу
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так у Потроха через 5 лет еще срок отсидки не кончится Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 1409
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Долбанное вонючее Зе быдло!!! 73% недоразвитых!!! Когда последний раз была большая приемка тяжелого вооружения реактивных систем РСЗО, ПВО, ОТРК: авиатехники, флота?
Вам насрать, чем будет воевать армия!! Вы быдло не собираетесь воевать с Россией!!! И для вас войну с РФ начали "порошенковские свинарчуки" для обогашения!!! "Прастой народ" не хочет воевать с "братьями"!!!

Не пи,3,дите!!! Вы хотите пенсий, ставок, льгот, субсидий!!! А "военщину" вы не любите!!!!
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Лучше скажи - а когда была предпоследняя "большая приемка тяжелого вооружения реактивных систем РСЗО, ПВО, ОТРК: авиатехники, флота"? Сколько такого вооружения было заказано и поставлено при Пете?
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Да какое тяжелое. А сколько АК можно было раздать патриотам в 2014 году, что **** и посмотреть бы боялся в сторону Украины . Все на складах поxeрили .
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20 березня, 2019
Порошенко у Хмельницькій області передав ЗСУ понад 420 одиниць озброєння і військової техніки
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/poroshenko-u-hmelnitskij-oblasti-peredav-zsu-ponad-420-odinits-ozbrojennja-i-vijskovoji-tehniki-824108.html
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/poroshenko-u-hmelnitskij-oblasti-peredav-zsu-ponad-420-odinits-ozbrojennja-i-vijskovoji-tehniki-824108.html

21 декабря 2018
Танки, самолеты, БПЛА: Порошенко порадовал ВСУ солидными "подарками" (видео)
https://www.segodnya.ua/politics/tanki-samolety-bpla-poroshenko-poradoval-vsu-solidnymi-podarkami-video-1200139.html

Все есть в открытых источниках! При Порохе армию обули, одели, накормили, вооружили, дали адекватную зарплату! Да сегодня нам не чем добить до центра Москвы, но сейчас какой-нибудь Псковский полк ВДВ не может захватить Киев! А война будет в стиле 2-й мировой с миллионными жертвами и не только с украинской стороны! И рашистския авиация не сможет свободно летать над Украииной!!! А первые сбитые 20-50 бортов и летчики откажутся как летать, это было в Грузии!!!
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Це ще барижні суди Бариги випустили чи вже чесні суди Моніки?
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"Дело Гладковского" это "пшик", которым пытаются развлекать население.

Ю. Бутусов:
То, что предъявили Гладковскому в подозрении: завышение цены при закупке МАЗов и продаже их в ВСУ, - вменить в вину нельзя.
С юридической точки зрения, на тендер вышла компания, которая предложила аналогичные КрАЗу машины по меньшей цене. В чем тут нанесение ущерба государству? Ущерба нет, это подозрение развалится в суде.

https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/to-chto-predyavili-gladkovskomu-v-podozrenii-vmenit-v-vinu-nelzya-1361726.html
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О, а наши баранчики чуть ли не праздник устроили.

Нет морального падения, до которого приверженцы Пети Параши не пали бы.
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ти непритомний? пєті вже пів року як нема!
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В смысле, оно сдохло что ли? Да нет, хоть и синее, но вроде живое еще.
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свыня на всех насрала и вышла, бабла намарадерила , откупится всегда
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Тепер можна їхати відразу на прямий канал...чи на Шустер лайф...та розказувати про боротьбу з корупцією ..та звинувачувати Зеленського і Ко що вони нічого не роблять ))
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Как увидел чем в сизо кормят, то объявил голодовку. Поди и бессонницу там объявил. Ну первое знакомство с новым домом так-сказать прошел, теперь дело за судами.
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И зеботы в очередной раз дружно зашивают ранее порванные в экстазе баяны...
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ОЧЕНЬ плохо!!
Власть поменялась,а потрохнявые договорняки остались.
Не скатитесь до 8 -ми позорных %.
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полетит свынарчук к юГику, учить английский. свыночолому гетьману никак нельзя допустить, чтобы свынарчук заговорил.
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Пресвятая Богородица, да вот это вот нихрена себе, я-же голосовал за Зеленского....... да какого хрена нахрен!!!!!!!!!
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