 Служба безопасности Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

О такой находке Службы безопасности и информации Чехии (BIS) и чешской полиции сообщил руководитель контрразведки Михаил Коуделка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - приводят западные СМИ слова Коуделки в парламенте.

"Она (сеть. - Ред.) была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства", - заявил глава BIS.

По его словам, члены сети посредством компьютерных сетей планировали атаки против целей в Чехии и в других странах.

Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, он не стал называть эти страны.

В декабре прошлого года BIS обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.

Чешские аналитики заявили, что цель России - подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-сотрудник СБУ Карелин, перешедший на сторону РФ, помогает ФСБ склонять жителей Крыма к сбору информации о проукраинских активистах, - контрразведка. ФОТО