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 Общество, За рубежом
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Все про:контрразведка (157) Россия (74091) Чехия (895)

 Служба безопасности Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Чешские правоохранители разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, якобы действует через посольство РФ в Праге.

О такой находке Службы безопасности и информации Чехии (BIS) и чешской полиции сообщил руководитель контрразведки Михаил Коуделка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - приводят западные СМИ слова Коуделки в парламенте.

"Она (сеть. - Ред.) была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства", - заявил глава BIS.

По его словам, члены сети посредством компьютерных сетей планировали атаки против целей в Чехии и в других странах.

Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, он не стал называть эти страны.

В декабре прошлого года BIS обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.

Чешские аналитики заявили, что цель России - подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154996
 
   
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Больше всего понравилось слово "якобы"
по ходу цензон все зарубежные новости
перепечатывает в версии кремлевских пропагандонов
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Санкции будут такие же, как и по Петрову с Бошировым - лишат шенгенской визы.
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Помер главний русскій касмічіскій сказачьнік Лєонав і почала правда вилазити... - 8 Фактов что Гагарин не летал в космос https://www.youtube.com/watch?v=AtOSLMtCYYo
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читал расследование "стыковки "Аполлона" и какого-то совкового говна" - пишут что намахали всех совки и заокеаныши)
типо те закрыли глаза на гагарина, а эти уничтожили совковую ракету Н-1 для полета на Луну, х.з. в общем то.
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Это как поймать лису в курятнике: В самом деле? Лиса? Воровала кур? А потом их кушала? О г*споди, ну никогда такого не было и вот - маєш Яне празник Служба безопасности Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети - Цензор.НЕТ 5521
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Заметили? Сколько уже стран раскрыло сети кацапских разведок в своих странах?! А Украина молчит... Спецслужбы отмазываются какими -то диверсантами бомжоватого вида, но про ликвидацию(убедительную!) сети кацапской разведки молчат...
Шо, они настолько хорошо сработали, шо вычистили нашу страну от вражеских развед сетей? Или они их в упор не видят?
Или настолько всё смешалось?...
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Їхні шпигуни нашими спецслужбами керують.
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