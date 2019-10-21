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 Политика Украины, Общество
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 В Украине реализуется технология раскола через "95 Квартал", - Арьев

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев считает, что в истории высмеивания "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой должны понести ответственность и артисты и хор имени Веревки.

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Европейская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня сознательная часть общества возмутилась действиями Квартала - но есть те, кто аплодирует: Гонтарева "виновата" в их безголовых кредитах в долларах "по 8", в жадности на дутые проценты на депозитах в схемных банках, которые лопнули. И циничное "браво" от Коломойского подтверждает неслучайность этой насмешки. Одних объединяет справедливое возмущение, потому что для грязи использовали символ. Злорадство объединяет других - смотри как их сделали еще раз!" - отметил нардеп.

По словам Арьева, через такие шутки обществу пытаются навязать представление о справедливости без морали.

"Обесчеловечить и унизить одних и одновременно поднять других. Стиль квартала как раз тот: высмеивание и катарсис с пафосным посылом в конце. ... Именно для этого берут не районный хор самодеятельности, а символический, основанный гетьманом Скоропадским в 1918-м, в одно время с симфоническим оркестром и украинской Академией наук, хор имени Григория Веревки. И позор, что руководство символа не имеет смелости сказать "нет", - подчеркнул Арьев.

"Мне вполне понятно кто именно воспользуется ситуациями, когда одни не могут не возмутиться, а другие не могут нарадоваться. Таких историй становится все больше. Потому что это объединяет противоположные группы и углубляет трещину между ними", - считает нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец

Арьев отмечает: "То, что вся история ассоциируется с президентом и его бизнес-партнером, является отягчающим, очень отягчающим обстоятельством. Так, они участвуют в расколе. Настоящем, последовательно творимом и глубоком, а не придуманном завсегдатаями соцсетей под лозунгом "Не нагнетай".

"Поэтому, эта история должна иметь последствия и для "шутников", и для подпевал, если мы не хотим, чтобы другие последствия были для страны", - подытожил нардеп.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой (обновлено)

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Источник: https://censor.net.ua/n3154995
 
   
 Топ комментарии
 
Клоун сколько уже президент а за немецкую порноактрису так и не извинился
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Да, вы что, с ума все посходили?
Мы, что на россии живём?
Это там нельзя ничего ни про кого шутить.
А Украина - свободная страна. Шутите про кого хотите: про Зеленского, про Порошенко, про Гонтареву - сколько угодно.
И в США тоже самое - про Трампа и каррикатуры и скетчи каждый день делают...
Тоже мне придумали - нельзя про Гонтареву шутить...
Чушь.
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Про шутку про Зеленского которого сбил камаз?
Покушение на жизнь государственного деятеля?
Или как там?
Мы не в раше живем а хуже...
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Подожгла в свой д. рождения в нескольких местах сразу ? Так а шо ж, не можуть виловить паджигателєй, доказать шо це вона ж сама ? Слабо ? И в обвинувачення-зумьісньій підпал, що не досталось нікому, і нехай ще й за будинок гроші віддасть державі ?
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ага и ещё под машину типа попала, потом фоткалась в палате с чужим именем, наложеным как попало гипсом для картинки и ещё старое корыто детей сгорело, все делает чтоб показать что ей некуда возвращаться и чтоб её не выдавали правосудию
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арьев откормленный жирный холуй мародера смотри 5 и кривой. я не смотрю 95 й там весь юмор ниже плинтуса. а лерке с пэтькой и всей бандой только виселица
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"они участвуют в расколе"___________________обратите внимание КТО мычит про "раскол"!!!!!!!!!!!!!
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ылита обиделась и подняла по тревоге *****-ольгинских. Выгребайте за все издевательства над украинцами . На Кавказе вас бы уже давно с горы сбросили, а не смеялись бы.
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И кварталу и хору медали. Молодцы. Гнобите и дальше этих ублюдков, совершивших самый большой геноцид в истории страны.
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вряд-ли даже ватники делают столько для раскола, как порохоботы, включая арьева.
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..а "арьевы" этому поспособствовали....На смену бандитского режима Януковича,пришёл воровской-Порошенка...Все "слепые" никто и не заметил....Поэтому и появился "кот в мешке",так ка два предыдущих-себя "показали" во всей "красе".../под стать "расейскаму ,х..лу"/...
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и это свинообразный папередник мэнстримит про домишко песдоглазой процентщицы
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