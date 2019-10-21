 В Украине реализуется технология раскола через "95 Квартал", - Арьев

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Европейская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня сознательная часть общества возмутилась действиями Квартала - но есть те, кто аплодирует: Гонтарева "виновата" в их безголовых кредитах в долларах "по 8", в жадности на дутые проценты на депозитах в схемных банках, которые лопнули. И циничное "браво" от Коломойского подтверждает неслучайность этой насмешки. Одних объединяет справедливое возмущение, потому что для грязи использовали символ. Злорадство объединяет других - смотри как их сделали еще раз!" - отметил нардеп.

По словам Арьева, через такие шутки обществу пытаются навязать представление о справедливости без морали.

"Обесчеловечить и унизить одних и одновременно поднять других. Стиль квартала как раз тот: высмеивание и катарсис с пафосным посылом в конце. ... Именно для этого берут не районный хор самодеятельности, а символический, основанный гетьманом Скоропадским в 1918-м, в одно время с симфоническим оркестром и украинской Академией наук, хор имени Григория Веревки. И позор, что руководство символа не имеет смелости сказать "нет", - подчеркнул Арьев.

"Мне вполне понятно кто именно воспользуется ситуациями, когда одни не могут не возмутиться, а другие не могут нарадоваться. Таких историй становится все больше. Потому что это объединяет противоположные группы и углубляет трещину между ними", - считает нардеп.

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Арьев отмечает: "То, что вся история ассоциируется с президентом и его бизнес-партнером, является отягчающим, очень отягчающим обстоятельством. Так, они участвуют в расколе. Настоящем, последовательно творимом и глубоком, а не придуманном завсегдатаями соцсетей под лозунгом "Не нагнетай".

"Поэтому, эта история должна иметь последствия и для "шутников", и для подпевал, если мы не хотим, чтобы другие последствия были для страны", - подытожил нардеп.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

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Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.