 Это не снятие неприкосновенности, а профанация. По законопроекту СН, если нардепа поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - "Голос"

"Для соображений: по предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Голоса.
После принятия в сентябре соответствующих изменений в Конституцию, которые поддержала партия "Голос", в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный гармонизировать законодательство с соответствующими изменениями в Конституцию.
Однако, представленный на прошлой неделе законопроект решает проблему лишь на словах, потому что предоставляет реальные рычаги для расследования в отношении народных депутатов только одному должностному лицу - Генеральному прокурору. В то же время другие правоохранительные органы, которые должны расследовать преступления, совершенные народными депутатами, полностью теряют возможность даже начать уголовные производства по ним. Так, например, по действующему закону именно НАБУ и Антикоррупционная прокуратура сегодня могут открывать производство и расследовать все коррупционные преступления народных избранников. Зато по законопроекту, предложенному монобольшинством, такая возможность теряется.
"Фактически этим законопроектом Верховная Рада ограничивает функции других правоохранительных органов и отдает все полномочий в руки одного человека - Генпрокурора", - объясняет народный депутат от "Голоса".
Для того, чтобы снятие неприкосновенности было полным и таким, как обещали своим избирателям народные избранники, необходимо принять альтернативный законопроект №2237-1, подготовленный и зарегистрированный Александрой Устиновой.
Ключевые отличия законопроектов:
Что предлагает своим законопроектом монобольшинство?
1) Ограничение полномочий других правоохранительных органов, замыкание все на одном человеке - Генеральном прокуроре, который имеет исключительное право вносить сведения в единый реестр.
2) Все разрешения на любые следственные действия в отношении народного депутата (обыск, прослушка и т.д.) могут приниматься в суде исключительно Генеральным прокурором, а не следственным прокурором, как это предусмотрено сейчас.
Что предлагает своим законопроектом "Голос"?
1) Не нужно политизировать и замыкать этот вопрос на одном единственном должностном лице - Генеральном прокуроре.
2) Во время совершения народным депутатом насильственного преступления или такого, который привел к смерти человека (например, совершение ДТП под действием алкоголя), народного избранника можно задержать сразу на месте.
3) Преступления народных депутатов должны расследовать все правоохранительные органы в зависимости от подследственности. Если это коррупционные преступления - это дело НАБУ, если другие - ГБР.
4) Получать разрешения на следственные действия в суде имеет право тот прокурор, который ведет дело, а не только Генеральный прокурор.
Поигрались с народом и хватит: Верховная Рада Украины вернула депутатскую неприкосновенность другим способом
То есть расклад теперь такой. Против каждого из нас с вами можно прямо с ходу провести следственные действия, а вот против депутатов - нет.
А теперь вернемся к одной из предыдущий наших статей о том, что мы все преждевременно обрадовались тому, что в Конституцию будут внесены изменения по поводу того, что следствию можно без разрешения Рады выполнять свою работу (неотложные обыски, задержания депутатов и прочее), так вот, теперь, они полностью утратят свой смысл. То есть, с начала для народа внесли изменения, а теперь их ограничили.
Но это ещё не все, дорогие наши читатели. Рада отменила правки Лозового, которые ограничивали сроки расследований, чем фактически сделали невозможным рассмотрение дел по топовой коррупции (теперь расследовать наверное можно будет всю жизнь без посадки?).
А теперь настало время логического вопроса.Значит, при прошлой власти, все кричали по поводу депутатской неприкосновенности = «зрада влади», а теперь, при новой власти, то же самое уже «зрадой» не считается ?
В итоге получилась та же неприкосновенность, только называется она иначе.
То есть расклад теперь такой. Против каждого из нас с вами можно прямо с ходу провести следственные действия, а вот против депутатов - нет.
А теперь вернемся к одной из предыдущий наших статей о том, что мы все преждевременно обрадовались тому, что в Конституцию будут внесены изменения по поводу того, что следствию можно без разрешения Рады выполнять свою работу (неотложные обыски, задержания депутатов и прочее), так вот, теперь, они полностью утратят свой смысл. То есть, с начала для народа внесли изменения, а теперь их ограничили.
Но это ещё не все, дорогие наши читатели. Рада отменила правки Лозового, которые ограничивали сроки расследований, чем фактически сделали невозможным рассмотрение дел по топовой коррупции (теперь расследовать наверное можно будет всю жизнь без посадки?).
А теперь настало время логического вопроса.
Значит, при прошлой власти, все кричали по поводу депутатской неприкосновенности = «зрада влади», а теперь, при новой власти, то же самое уже «зрадой» не считается ?
Слыхал звон, да не знаешь, откуда он? Поправки Лозового наоборот работали на преступника - если не успели расследовать в указанный срок - дело должно было закрываться.
А чего вы ждали? Надо же кому-то дисциплину блюсть среди зебильного стада! Не операм же с районными судьями дело доверять! Пусть этим "человек зеленского" и занимается. Чуть кто-ньть не так подпрыгнет, зеля только позвонит по поводу этого черта, - и дело сделано, т.е. сшито. И опять тишина.