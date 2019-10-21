 Это не снятие неприкосновенности, а профанация. По законопроекту СН, если нардепа поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - "Голос"

"Для соображений: по предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Голоса.

После принятия в сентябре соответствующих изменений в Конституцию, которые поддержала партия "Голос", в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный гармонизировать законодательство с соответствующими изменениями в Конституцию.

Однако, представленный на прошлой неделе законопроект решает проблему лишь на словах, потому что предоставляет реальные рычаги для расследования в отношении народных депутатов только одному должностному лицу - Генеральному прокурору. В то же время другие правоохранительные органы, которые должны расследовать преступления, совершенные народными депутатами, полностью теряют возможность даже начать уголовные производства по ним. Так, например, по действующему закону именно НАБУ и Антикоррупционная прокуратура сегодня могут открывать производство и расследовать все коррупционные преступления народных избранников. Зато по законопроекту, предложенному монобольшинством, такая возможность теряется.

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"Фактически этим законопроектом Верховная Рада ограничивает функции других правоохранительных органов и отдает все полномочий в руки одного человека - Генпрокурора", - объясняет народный депутат от "Голоса".

Для того, чтобы снятие неприкосновенности было полным и таким, как обещали своим избирателям народные избранники, необходимо принять альтернативный законопроект №2237-1, подготовленный и зарегистрированный Александрой Устиновой.

Ключевые отличия законопроектов:

Что предлагает своим законопроектом монобольшинство?

1) Ограничение полномочий других правоохранительных органов, замыкание все на одном человеке - Генеральном прокуроре, который имеет исключительное право вносить сведения в единый реестр.

2) Все разрешения на любые следственные действия в отношении народного депутата (обыск, прослушка и т.д.) могут приниматься в суде исключительно Генеральным прокурором, а не следственным прокурором, как это предусмотрено сейчас.

Что предлагает своим законопроектом "Голос"?

1) Не нужно политизировать и замыкать этот вопрос на одном единственном должностном лице - Генеральном прокуроре.

2) Во время совершения народным депутатом насильственного преступления или такого, который привел к смерти человека (например, совершение ДТП под действием алкоголя), народного избранника можно задержать сразу на месте.

3) Преступления народных депутатов должны расследовать все правоохранительные органы в зависимости от подследственности. Если это коррупционные преступления - это дело НАБУ, если другие - ГБР.

4) Получать разрешения на следственные действия в суде имеет право тот прокурор, который ведет дело, а не только Генеральный прокурор.