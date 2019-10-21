EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1318  33
Все про:инвестиции (898) Фурса Сергей (9) Арселор (35)

 На "Арселор Миттал" давили с самого верха - Офиса Президента, - Фурса

Из-за давления со стороны властей на бизнес инвестиционная привлекательность Украины снижается. Сколько инвестиций мы потеряем в результате этого – трудно представить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

В частности, как отмечает специалист, есть большая проблема с "Арселор Миттал". Компанию заставили принять участие в строительстве онкоцентра в Кривом Роге на 15 млн евро. Из-за этой суммы потеряно около 10 миллиардов гривен инвестиций в Украину, которые компания отменила.

""Арселор Миттал" – крупнейший инвестор в Украину. Единственная компания, которая приватизировала все красиво и по закону, а не получив предприятие через схемы. Эта компания оказалась под сильным давлением властей, в первую очередь, – Офиса Президента",
– отмечает Сергей Фурса.

По его словам, давление осуществлялось на самом высоком уровне, вплоть до владельца "Арселор Миттал" – господина Лакшми Миттала, который приезжал в Украину и встречался с Офисом Президента.

"Миттал теперь будет крайне ограниченно инвестировать в Украину. Миттал обедает, ужинает, играет в гольф и общается со многими бизнесменами. Теперь, когда его будут спрашивать об Украине, он будет говорить, что это та страна, в которой власть позволяет себе использовать силовые органы для давления на инвесторов. Это лишает нас многих инвестиций, потому что инвесторы по сарафанному радио узнают, как их встречают в Украине", – подчеркнул Фурса.

ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" - одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Оно является частью крупнейшего в мире производителя стали ArcelorMittal, который образовался в 2006 году после слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. В июле СБУ провела обыски на территории предприятия. Формально – из-за радиоактивного излучения от измерительных приборов, которые используют все металлургические предприятия, что непрерывно разливают сталь. По итогам проверок СБУ на бумаге изъяла строящийся комплекс машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) стоимостью более $100 млн. После этого топ-менеджеры компании провели встречи с руководством страны. По итогам которых было заявлено, что Кривой Рог получит от меткомбината 50 млн грн на капремонт футбольного стадиона и ежегодные миллионные взносы в городской фонд здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "АрселорМиттал Кривой Рог" построит в Кривом Роге современный онкоцентр за 400 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3154992
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Митталу никто не мешает продать завод. Видно о кулуарных схемах с налогами как раньше не получилось договориться. Обиделось, но пусть всем об этом говорит, когда будет завтракать, обедать ужинать играть в карты и домино
 показать весь комментарий
 
 
У наступному році бюджет України зменшиться, а ще величезні борги цього року На "Арселор Миттал" давили с самого верха - Офиса Президента, - Фурса - Цензор.НЕТ 3086
 показать весь комментарий
 
 
віддамо каломийського за половину його боргу..... цього вистарчить на кілька років
 показать весь комментарий
 
 
Яку сумму внутрішнього займу взяли під 20%?
 показать весь комментарий
 
Де 10 млрд грн інвестицій від Арселор Міттал?
 показать весь комментарий
 
Скільки підприємств було віджато у власників за часів царювання сивої гниди, і чому тоді мовчали фурси і профурсєтки?
 показать весь комментарий
 
 
Назови хотя бы одно такое предприятие
 показать весь комментарий
 
не треба плутати інвестиційну привабливість з можливістю безкарно труїти навколишнє середовище..... Спробував би цей сраний індус в Німеччині так попрацювати
 показать весь комментарий
 
 
Ну уйдут, и что?- Национализируем и передадим Игорю Валерьевичу.
 показать весь комментарий
 
 
Аллигархи всех стран еднайтеся!!А шакалы подбрёхивают.Сделать из Кривого Рога Лас Вегас и индустриальный парк,но без смога!Прекрасный климат и природа располагают к этому!!
 показать весь комментарий
 
есть что-то в чем не иксперд Фурса???))))
 показать весь комментарий
 
 
есть, оно нихрена не понимает в разграблении Украины соевой бандой
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоч солдати в караулах не падають, як при появі сивої обіцяної нікчеми)
 показать весь комментарий
 
Блин, фурса просто чмо проплаченое соевыми бабками.）
Хавайте пэидиоты, хавайте
 показать весь комментарий
 
 
Фурса такой финансовый эксперт, как Тарас Березовец - политолог!!!
Кто больше денег даст, в ту сторону и направляет дышло...
 показать весь комментарий
 
М-да. Заставили видите ли онкоцентр построить. Ганьба клованам адназначна
 показать весь комментарий
 
 
Цей список доповнить незабаром Криворіжсталь.
На "Арселор Миттал" давили с самого верха - Офиса Президента, - Фурса - Цензор.НЕТ 5184
 показать весь комментарий
 
 
Хрен табачные компании куда-то денутся,
даже если им поднимут налоги в 2 раза...
 показать весь комментарий
 
 
А чего этот индус развонялся?
Выкачал из Украины десятки миллиардов долларов, гробит здоровье целого региона где живет больше миллиона человек - и и на все про все разорился аж 15 млн. эвро?
ЗЕбене нужно реприватизировать этот комбинат за 1 гривну - и отдать голомойше в компенсацию за Приват!

 показать весь комментарий
 
 
Скоро в Украине вместо производства будут петь хором , как в '' Собачьем сердце " , ну или с лысым и хором Веревки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх