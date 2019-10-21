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 Экономика
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Все про:законопроект (2210) Коломойский (1215) налоги (2698) Фурса Сергей (9) рента (21)

 Повышение ренты на добычу руды - желание Коломойского, которое портит инвестклимат, - Фурса

Инвестиционный климат в Украине не становится лучше после смены власти. Давление со стороны силовиков осталось, с судами проблема. А законодательные инициативы в налоговой сфере, которые лоббирует олигарх Игорь Коломойский, еще больше его ухудшают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

"Во многом все зависит от судебной реформы и реформы СБУ. Суд и СБУ – две главные проблемы Украины. Они "щемят" бизнес. Огромное разочарование вызывает откат земельной реформы, когда вместо либеральной модели выбирают модель очень спокойненько, которая не станет сигналом для инвесторов", - подчеркнул Фурса.

Кроме того, добавляет эксперт, наибольший приток инвестиций в последние годы был в возобновляемую энергетику – солнце и ветер. Сейчас власти пытаются инициировать пересмотр тарифов в этой сфере – это тоже будет плохим сигналом инвесторам.

По словам Фурсы, некоторые налоговые изменения, которые предлагает власть в законопроектах №1053 и №1073 – положительные. Но есть и отрицательные – как в №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

"Инициативу по железной руде (№1210. - Ред.) критикуют очень справедливо. Повышение ренты на добычу железной руды – это было чисто желание Коломойского, которое возникло ниоткуда, не соответствует нормальным мировым практикам и действительно портит инвестклимат",
– отмечает Фурса.

Законопроектом №1210, инициированным фракцией "Слуга народа", предполагается резкое повышение ренты на добычу железной руды. По мнению экспертов, законопроект не соответствует действующему Налоговому кодексу. Если его примут это может уничтожить полностью отрасль. Существует вероятность свертывания деловой активности в отдельных сегментах народного хозяйства и экономики в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса

Источник: https://censor.net.ua/n3154987
 
 
 Топ комментарии
 
так ты шо таки сам вор? - по тому шо ,шо фурса своровал, я не слышал - а шо беня я знаю)))
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Да уж, Фусра еще тот носитель авторитетного мнения... Цензор ну хватит уже шквариться. Все и так поняли, кому вы предоставляете услуги сексуального информационного характера, но зачем же так откровенно...
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та по ходу - моника и к - щимят весь бизнес Украинский и не как не меньше
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Пожалуй это единственное решение
- где можно согласиться с Коломойшей...
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Да уж, Фусра еще тот носитель авторитетного мнения... Цензор ну хватит уже шквариться. Все и так поняли, кому вы предоставляете услуги сексуального информационного характера, но зачем же так откровенно...
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Бене - верю, Фурсе - не верю...
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так ты шо таки сам вор? - по тому шо ,шо фурса своровал, я не слышал - а шо беня я знаю)))
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Потому и нет, что нет мозга понять, что эти 5 ярдов, которые украл Коломойский, ты оплатил своими налогами.
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ничего я не платил..
только трУсы платят налоги..
так принято просто..
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Бидло зелеботське.... інші мають платити податки, а воно писати на Цензорі бздури писати...
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якщо ти лошара (а ти таким и е), то плати своему Педро..
вин ще не все в Панаму переслав...
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а де вони у тебе візьмуться, працювати треба, а не бухати, чи ти тут заробляєш?
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Навіщо сивий кнур вкрав з бюджету 2019 воюючої країни 1,7 млрд грн в особисті хвондіки, свій і своєї криворотої гімнастки?
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Як казала пороxoxydoba до виборів: "маєш докази - пи.дуй до суду (прокуратури, мвс, сбу...)
Так шо, пороxoxydoba, дорога тобі відома)
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---Беня таки ..купив чи орендує Україну...
---експлуатує
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после вступление в силу всего шо они уже наголосовали - зеленых скоро бить будут на улице - так а шо голодный и безработный народ это вам зеленые не то шо было при Пети в 2018 - 2019 начале )))))
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почему же?
презом он как раз и будет, а вот президентом - никогда
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Завтра будет новый маскарад
Рыцари, турниры, фейерверк и танцы
Шут наденет красочный наряд
Будет бегать, прыгать и смеяться
Пощекочет ножку королю
Рассмешит принцессу безобразной пляской
Гаер подражает соловью
Нос скрывает ворона под маской
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деньги стало так сложно воровать, что я начал думать, что я их зарабатываю.. (с)
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хто така фурса і скільки заплатила щоб в новинах ценсора відсвічувати? Повышение ренты на добычу руды - желание Коломойского, которое портит инвестклимат, - Фурса - Цензор.НЕТ 8397
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Игорь Валерьевич очень много потерял в своей войне против Порошенко и я думаю будет абсолютно честным дать ему возможность окупить свои труды и компенсировать убытки!
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С твоего кармана,хорошо?Ты так думаешь ,ты и плати.
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Извините, когда клоун у власти ,уже не так открыто радуешься юмору.
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На независимой экспертизе такое рыло отъесть невозможно. Скорее уж Бене поверю, оторый в этом споре не участвует, так что и не спор вроде бы получается, а односторонняя брехня фурсов.
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Да про "зелёный" тариф тонко подмечено
Украинский - не имеет аналогов в европейской практике: Клюевым и Со на хлебушек не хватает...
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ну и шо такого =- дать бене шанс поряться в земельке загребущими ручонками
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Хто ця Профурса, і чому їх так багато?
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Суды Портнова,в СБУ свой чувак,в МВД свой Аваков,а к бзнессу Беня приложит руку - вы сделали это вместе
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это же как так получилось, шо потужнорэформовани сыньоносым суды у портнова оказались? Как так, шо авакян пэте служил, а тут плохой?
На какой бизнес беня руку положил, не на украденный ли приватбанк?
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Ну правильно свой теперь стал Аваков какого хрена его новая власть обратно переизбрала?,отмазок уже нет,а Петя Авакова не увольнял, хотя должен, тут он не прав и многие,и я признаю,а Портнова должна тягать на допрос ваша власть но Баканов,Рябошапка видят только одного Порошенко,Портнов при Порошенко не приезжал,только когда власть поменялась,и имея свого нового прокурора и сбу вы жуете сопли и Портнов,Мертветчук недоторкани
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ти ба які "круті" хлопці, якщо всі 144 рехворми папєрєдніка так легко луснули Підвищення ренти на видобуток руди - бажання Коломойського, яке псує інвестклімат, - Фурса - Цензор.НЕТ 6290
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Авторитет ыкспэрда фурсы выше гор. Ему верить нужно, что соя и делает）
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Да идите вы в жопу, все эксперды и предрекатели армагедона для Украины, если повысят ренту для олигархов!!!
Обязательно нужно повышать! Судите сами: мы, простые украинцы за пять лет обеднели в три раза, а олигархи наооборот разбогатели, за время нашего обеднения. На войну, армию, на ПЦУ, на разные хотелки прошлой влады тянули деньги из нашего кармана. А олигархи богатели...
А когда им слегка прижимают аппетиты, то сразу раздаётся яростный визг в купляных ими СМИ. Повышайте им ренту. Мы всё понимаем и одобряем.
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Можем не повышать, просто купить за 1 грн все ваше имущество, а если не вернете что ********* за 25+ лет то еще и зарежем
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Знову цей драконівський фіртаж-експерт заканючив?
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Фурса не "эксперт", а заказная говорящая голова сороса-фиалы.
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о москали набежали про сороса и масонов рассказывать))))
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Кроме того, добавляет эксперт, наибольший приток инвестиций в последние годы был в возобновляемую энергетику - солнце и ветер. Сейчас власти пытаются инициировать пересмотр тарифов в этой сфере - это тоже будет плохим сигналом инвесторам_____________________________а известно ли "эксперту", что в Украине САМЫЙ ВЫСОКИЙ В ЕВРОПЕ(!) "зеленый тариф" покрываемый из карманов ВСЕХ Украинцев?! НИ ПРИУСПЕВАЮЩАЯ ФРАНЦИЯ НИ СЫТАЯ АНГЛИЯ НИ ЖИРЕЮЩАЯ ГЕРМАНИЯ НЕ МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ТАКОЙ ТАРИФ, А ВОТ НИЩАЯ, ОБОДРАННАЯ ДО НИТКИ УКРАИНА - ПОЖАЛУЙСТА! ЛЮБОЙ КАПРИЗ ГОТОВА ИСПОЛНИТЬ В УГОДУ МЕСТНЫМ ОЛИГАРХАМ! Что то развелось на "цензоре" толпы "экспертов" переживающих днями и ночами за мифических "инвесторов"
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