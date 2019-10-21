 Кабмин обсудит с табачными компаниями "табачную" правку

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Економічна правда.

"Табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Мы, конечно, внимательно следим за происходящим. На этой неделе планируем провести с ними встречу, чтобы объяснить позицию правительства и найти общий язык с ними. Нам важно, чтобы не только они, но и любой бизнес видел, что мы не будем стоять на стороне лоббистов отдельных интересов", - сказал он.

По его словам, правка в законопроект, которая стала причиной "возникновения беспокойства у табачных компаний", была подана не правительством, а народным депутатом.

Напомним, что по мнению экспертов, следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли, которая предусмотрена поправкой №8 депутата А.Дубинского к законопроекту №1049, может стать значительный рост теневого рынка и, как следствие, потери бюджета.

По подсчетам специалистов, рост контрабанды прогнозируется с 8,4% до 20%. В результате такого значительного роста теневого рынка бюджет недополучит 9,1 млрд грн (из них 6,6 млрд по акцизу, 2 млрд по НДС, 0,6 млрд по розничному акцизу).



Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" - № 1049.