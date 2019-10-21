EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  2040  55
Все про:Кабмин (11286) табак (192)

 Кабмин обсудит с табачными компаниями "табачную" правку

Кабинет министров планирует на этой неделе провести встречу с табачными компаниями для обсуждения "табачной" правки.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет  Економічна правда.

"Табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Мы, конечно, внимательно следим за происходящим. На этой неделе планируем провести с ними встречу, чтобы объяснить позицию правительства и найти общий язык с ними. Нам важно, чтобы не только они, но и любой бизнес видел, что мы не будем стоять на стороне лоббистов отдельных интересов", - сказал он.

По его словам, правка в законопроект, которая стала причиной "возникновения беспокойства у табачных компаний", была подана не правительством, а народным депутатом.

Напомним, что по мнению экспертов, следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли, которая предусмотрена поправкой №8 депутата А.Дубинского к законопроекту №1049, может стать значительный рост теневого рынка и, как следствие, потери бюджета.
По подсчетам специалистов, рост контрабанды прогнозируется с 8,4% до 20%. В результате такого значительного роста теневого рынка бюджет недополучит 9,1 млрд грн (из них 6,6 млрд по акцизу, 2 млрд по НДС, 0,6 млрд по розничному акцизу).

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" - № 1049.

Источник: https://censor.net.ua/n3154986
 
 
 Топ комментарии
 
зебілізм приведе цей уряд до логічного завершення -краху. Самих себе зробити ще раз, потім ще і ще-на виході отримає повне фіаско, за що і хохмили. Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 2755
 показать весь комментарий
 
Что ты несешь? "Кнур, гнойсман, свынячим"? Бред и околесица. УЖЕ закрылись 2(!) мощные табачные фабрики! Тысячи людей - на)(ер, миллиарды налогов не будут собраны - минус пенсии, зарплаты, армия, медицина, образование. А ты, дурак все про "кнура". Ваш Наркоман с прихвостнями разваливает экономику, а значит и страну в своих стараниях стать на колени перед )(уйлом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага так же как и с малым бизнесом - ну ну - давайте быстрей - а то вы уже подзадержались малость
 показать весь комментарий
 
 
зебілізм приведе цей уряд до логічного завершення -краху. Самих себе зробити ще раз, потім ще і ще-на виході отримає повне фіаско, за що і хохмили. Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 2755
 показать весь комментарий
 
 
не приведе. Вони ще повинні землю проїб@ти... Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 3518
 показать весь комментарий
 
 
обсуждения "табачной" правки.----все зрозуміло...сигарети знову подорожчають...

ну і як тут не випити і закурити
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кури, кури, тебе можно!Кабмин обсудит с табачными компаниями "табачную" правку - Цензор.НЕТ 8602
Тебе тупеть далее уж некуда.
 показать весь комментарий
 
 
ну мені до хєра імені вовки та 95 люмпена далеко, це ваші божества
 показать весь комментарий
 
 
Молодець!Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 595
Ти підтвердив мої слова про твою тупість.Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 7438
 показать весь комментарий
 
хреновенький з тебе експерт, дуй в трускавець.
 показать весь комментарий
 
 
Свидетели шоколадного *****, не судите остальных по себе, большинству не нужно ни божество, ни гетьман, поскольку выросли в нормальных семьях и не нуждаемся в заменителе отца..
 показать весь комментарий
 
 
только не Зелупососам про это кудахтать...
Забыл, как вы коленопреклоненно и ракообразно мамуримму в ютубе поздравляли?
 показать весь комментарий
 
Каким образом?
Заднюю нужно было включать преЗЮденту и ветировать закон.
Тут кабмин может только руками развести - зебуин дубинский предложил, а осталлные зебуины дружно поддержали гос.регулирование цен на табачные изделия. А что бывает с товаром, на который вводится госрегулирование цен многие знают не понаслышке.
 показать весь комментарий
 
Я пропустил про подписание закона. Зебилам массово придется бросить курить Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 332
 показать весь комментарий
 
и больше платить налогов. Значительно больше. Дыру в бюджете придётся затыкать. И скидываться на субсидии для уволенных работников...
 показать весь комментарий
 
 
А толку?
Они УЖЕ побежали из Украины ( я имею в виду табачные компании)
 показать весь комментарий
 
 
"По его словам, правка в законопроект, которая стала причиной "возникновения беспокойства у табачных компаний", была подана не правительством, а народным депутатом."
я не я, и хата не моя. мы знать ничего не знали - это бояре хреновые понавыдумывали.
 показать весь комментарий
 
 
сейчас табачным компаниям популярно объяснят, что правку внёс специалист с трускавецким дипломом, а остальные 200 с лишним трускавецких идиотов проголосовали не разобравшись что к чему.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда Свыня по два раза на год поднимал акцизы на курево, порохоботня одобрительно кивала гривами и рассказывала о вреде курения, к коему они (порохоботы) ессесно индиферентны. Цикаво, а сейчас ПЕСыкы будут продолжать радоваться за шаг, способствующий укреплению здоровья нации?
 показать весь комментарий
 
 
ты совсем тупой? речь о налогах, а не о здоровье.
 показать весь комментарий
 
 
Стецьгав, а акциз не налог? Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 3889 И шо за дурная привычка - одной ратыцей шкрябать фигню, а другой тыцять на любимую клавишу порохобота "спам"?
 показать весь комментарий
 
 
Полудурок, Стецькива нет с21 апреля. Все сегодняшние вкусняшки от Кокаиниста. Или ты тоже любитель марафета?
 показать весь комментарий
 
 
ты само хоть прочитай, что выше накалякало.
 показать весь комментарий
 
 
Когда Беня закроет нахрен все свои ферросплавные комбинаты, чтобы не отравлять воздух и не наносить вред здоровью населения ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну хорошо хоть ахметовские смердючие мануфактуры сою не смущают. Оно и понятно - рыжий попутчик торговый партньор сыньоносого спасителя
 показать весь комментарий
 
Супперэкономист, подъем акциза при порохе был постепенным, не ограничивал производителя в ценообразовании. А зебуины решили ввести госрегулирование цен на табачные изделия, опять же, без всякого экономического анализа и обоснования. За что и получили. Шариковщина при рыночной экономине не проходит.
 показать весь комментарий
 
 
Они за 2 месяца сделали то, что планировалось поднимать в течении нескольких лет
(
 показать весь комментарий
 
При порохе никогда не планировалось ограничивать торговую наценку ни на табачные изделия, ни на какие другие.
 показать весь комментарий
 
Не ври мразь,цены на табачные изделия и алкоголь в рознице строго ограничены в рознице,при ублюдке потрохе эта незаконная махинация расцвела пышным цветом.
 показать весь комментарий
 
Зелебобик, упокойся, нервные клеткине восстанавливаются. Ограничивалась не МАКСИМАЛЬНАЯ НАЦЕНКА а МИНИМАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА. Хотя, для зелебобиков это одно и то же...
 показать весь комментарий
 
Та да. Понятно, что Кнур не сразу впятеро поднял акцизы - жабу надо варить потихоньку. Только потребителям то от этой потужной реформы до сраки кари очи. И что там с гойсмано-свынячим госрегулированием минимальных цен на бухло? Хуцпа позволит обьяснить, что это хорошо, а вот на курево плохо?
 показать весь комментарий
 
 
Ты отличаешь понятия АКЦИЗ и ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН?
 показать весь комментарий
 
 
Я всего лишь по пунктам и по предложениям отвечал на ваши сентенции, мсье. Первое - по акцизам, второе - по госрегулированию. Первая хуцпа таки состоялась Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 1372
 показать весь комментарий
 
Слона то ты и не заметил. 2 табачные фабрики закрылись не из-за поднятия акциза, и из-за ввода ограничения на торговую наценку.
 показать весь комментарий
 
 
Кризис возник не при кнуре, а сейчас. Вероятно те более квалифированно стригли овец. А щас овцьі в Румьінию сбежали, и как их вернуть ?
 показать весь комментарий
 
 
Что ты несешь? "Кнур, гнойсман, свынячим"? Бред и околесица. УЖЕ закрылись 2(!) мощные табачные фабрики! Тысячи людей - на)(ер, миллиарды налогов не будут собраны - минус пенсии, зарплаты, армия, медицина, образование. А ты, дурак все про "кнура". Ваш Наркоман с прихвостнями разваливает экономику, а значит и страну в своих стараниях стать на колени перед )(уйлом.
 показать весь комментарий
 
 
так чому ж фабрика в Прилуках закрилася зараз? Чи її власники з BAT порохоботи?))))
 показать весь комментарий
 
Идиот. Так же и будут курить. Но только контрабас. С которого налоги не платят.
 показать весь комментарий
 
егей, молода команда, а може треба спочатку подумати, а потім закони приймати?
Турборежим, кажете?!
А на вигляд - звичайна дурня.
 показать весь комментарий
 
 
А подумать над созданием ,привлечением альтернативного источника налогов, вместо производства сигарет, никто не собирается. Или надеются что иммигранты в ЕС не бросят курить .
 показать весь комментарий
 
Цена пачки в европе*0,7 - (Легальная пачка + акциз) - таможеникам на лапу = Прибыль Прилук и т.д.
Так как подрезали контрабанду то ща попка бобо.

Не дай бог дешевле продавать в Украине излишки)))) Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 8992
 показать весь комментарий
 
подрезали контрабанду? Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 7513 В каком месте? Это когда гундосый клован типа всех "поувольнял"? Кабмін обговорить з тютюновими компаніями "тютюнову" правку - Цензор.НЕТ 3450
 показать весь комментарий
 
 
Подрезали когда легальньіе отчисления с таможень упали. Вот подрезали круто, правда же ?
 показать весь комментарий
 
І нінішні гади, і попередники не ліпші. а про ПАПЕРЄДНІКОВ і говорити нічого.
 показать весь комментарий
 
 
Сначала засудим, потом обсудим, а потом возьмём дань.
 показать весь комментарий
 
прежде, чем делать правки в закон, нужно иногда слезать с самоката и включать голову. И вынимать изо рта рояльный инструмент Зеленского. Да, Гончарук?

 показать весь комментарий
 
что, Зебилы, когда прижали вашу жадность, включили заднюю???

Это только начало!
 показать весь комментарий
 
 
Вот же гниды,а с фоповцами почему не встретились перед кассово-стукаческим законом,табачники защищают монополию путинской компании тедис и больше ничего.
 показать весь комментарий
 
Что делает дурак все делает не так.Если их не остановить эти сусанины так запутают все что и сами не выберутся и страну погубят.
 показать весь комментарий
 
зебилы, "есть вещи которые нужно делать лично" (с) и не ПОСЛЕ, а ДО.. дебилы, ***(с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх