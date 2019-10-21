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 Политика Украины
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 НАПК предложит изменения в законодательство относительно проверок партий, - Новак

Исполняющая обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Новак заявляет о необходимости внести изменения в законодательство в части проверок политических партий.

"Если у человека существует налоговый долг 65 грн, а мы устраиваем полную проверку партии из-за этого маленького налогового долга, о котором человек даже не знал... поэтому будем давать предложение для изменений законодательства по изменению некоторых процессов проверки политических партий", - сказала Новак на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, каковы дальнейшие действия НАПК, которое выявило нарушения по результатам проверки политических партий, Новак сказала: "Я думаю, я должна ознакомиться с отчетом, какие именно нарушения выявлены, какие из них существенные, какие несущественные. Если есть существенные нарушения, то далее НАПК обращается в суд для взимания тех или иных средств и действует в соответствии с законодательством".

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Она добавила, что данный вопрос будет держать на контроле.

Источник: https://censor.net.ua/n3154982
 
 
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предлагаю запретить все партии..они мешают реформам..оставить одну-НСДАП, тьфу- КПСС, тьфу ты-СН(ну наконец то правильно написал НАПК предложит изменения в законодательство относительно проверок партий, - Новак - Цензор.НЕТ 5323.)
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хор, хор, хор идиотов... А МВФ мы опять просрали, вроде.... И все благодаря зебилью
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