 Долго не гулять, закрыть окна, проводить влажную уборку: в Голосеевском районе столицы наблюдается ухудшение воздуха

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Сейчас в селе Романков, что в Обуховском районе, горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева", - говорится в сообщении.

На место направили "Киевский лабораторный центр МОЗ Украины" и лабораторию КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров.

Жителям столицы в случаях задымленности советуют:

- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - подытожили в администрации.

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