 Мужчина натравил собаку на двух патрульных в Мелитополе: правоохранители в больнице, злоумышленник задержан, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

"20 октября около 23:20 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что во время выезда на вызов в Мелитопольский район, владелец дома 1971 года преднамеренно спустил свою собаку на двух инспекторов сектора реагирования патрульной полиции. В результате лейтенант полиции 1989 года рождения и старший сержант полиции 1991 года рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

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Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.