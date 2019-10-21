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 Мужчина натравил собаку на двух патрульных в Мелитополе: правоохранители в больнице, злоумышленник задержан, - полиция

В Мелитополе Запорожской области двое полицейских пострадали в результате нападения собаки, которую на них натравил местный житель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

"20 октября около 23:20 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что во время выезда на вызов в Мелитопольский район, владелец дома 1971 года преднамеренно спустил свою собаку на двух инспекторов сектора реагирования патрульной полиции. В результате лейтенант полиции 1989 года рождения и старший сержант полиции 1991 года рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

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Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3154975
 
 
 Топ комментарии
 
почему в этой долбанной нашей жизни даже патрульный, защищая себя, не может застрелить агрессивную собаку??? что за страна окончательного одурения???????? А что, блин, делать безоружным людям и их детям*?????? правильно!!! --- молча погибать!!!
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Из всего этого волнует только одно, что теперь с собакой?
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Теперь собаку усыпят, а бузотера посадят...
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Ти Шоооо!!! Зразу зебіли скажуть, ой вибачте зелені, Шо іздЄватЄльствА над жівотнимі, мля Мужчина натравил собаку на двух патрульных в Мелитополе: правоохранители в больнице, злоумышленник задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 4226
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Натравливание собаки давно пора приравнять в УК к личному нажатию на спусковой крючек пистолета.
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так в багатьох країнах деякі породи собак прирівняні до зброї, як і особливі навики рукопашного бою.
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Какие то мальчики для битья, а не патрульные...
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интересно, фотка щенка ротвейлера для иллюстрации просто или этот товарисчь их покусал?
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И шо? Собаку застрелили? Или как от лося бегали?
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Патрульные -лохи.ТБ -на нулю.Снять начальника!Но и владельца собаки показательно судить.
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о б*же! Слово Бобу что хоть на бутылку их не посадил. Предлагаю на каждого патрульного придать 5 ССО-вцев(из Сил СпецОпераций) и БТР с ПТУРСами и 12.7 стрелячкой Мужчина натравил собаку на двух патрульных в Мелитополе: правоохранители в больнице, злоумышленник задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 8774
Противособачная броня шоб была - прокусят БТР и потом ремонтируй его на Львовском Бронетанковом - содрут как за новый)
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почему в этой долбанной нашей жизни даже патрульный, защищая себя, не может застрелить агрессивную собаку??? что за страна окончательного одурения???????? А что, блин, делать безоружным людям и их детям*?????? правильно!!! --- молча погибать!!!
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Из всего этого волнует только одно, что теперь с собакой?
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а породу собаки нельзя узнать? если это двортерьер, то авакянские соколы как то совсем бледно выглядят..
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В этой ситуации, стопроцентно, надо было, даже не "применять", а "использовать" оружие, против собаки. Другое дело, что, возможно, патрульным оружие не выдавали, от греха подальше. И опять же вопрос: "Кого вы понабрали, если они не могут, даже себя, защитить от собаки?
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Закодавство створене для вбивць і бандитов--навіть поліція буде довго " відмазуватись" коли щось підстрелить в нападающого. В державах Європи США-- угроза поліції і одержуй пулю. А в нас платні захисникі відкриють таку травлю, що поліція нікого не стріляє,бо знає ЗАТЯГАЮТЬ по судах.
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Собака является оружием, а направивший, применившим его. Лет 8 ему нормалек посидеть под охраной конвойных с собаками.
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Так будет правильнее хозяина усыпить собаку посадить
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Наша полиция всё больше и больше напоминает мне добровольные народные дружины времен совка. Мужчина натравил собаку на двух патрульных в Мелитополе: правоохранители в больнице, злоумышленник задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 8844
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Хотя бы собаку застрелили? Что за беззубые полицейские,можно было бы и ублюдку хозяину собаки жопу прострелить ...
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