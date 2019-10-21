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Все про:Житомирщина (765) зарплата (1912) учитель (303) Бунечко (1)

 Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату, - глава Житомирской ОГА Бунечко

Учителям, которые перекрыли движение на международной трассе "Киев-Ковель-Ягодин" в Житомирской области из-за долгов, выплатят зарплату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Вскоре педагогам Лугинской ОТГ будет выплачена заработная плата в полном объеме", - написал Бунечко.

Отмечается, что учителя не получают свою зарплату с июля из-за ошибки в расчетах экономического отдела ОТГ, в результате чего бюджет общины получил 5,48 млн грн образовательной субвенции из госбюджета, который покрывает расходы на фонд заработной платы.

"На ближайшем заседании правительства будет принято решение о выделении необходимой суммы для Лугинской ОТГ, что в свою очередь уменьшит градус напряжения", - отметил Бунечко.

Напомним, 19 октября в Лугинском районе Житомирской области учителя одной из школ перекрыли движение на международной трассе "Киев-Ковель-Ягодин". Они требовали от местных властей выплатить им задолженность по зарплате.

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Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату, - глава Житомирской ОГА Бунечко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154966
 
 
 Топ комментарии
 
а тим, які не перекривали?
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всі, хто хоче отримати свою зп, - бігом перекривати дороги?
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Нет, не только кто хочет зп, а все кто чего либо хочет должен это показывать/требовать, а не просто ныть 30 лет что все хреново и при 2.20 такого не было.
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Что-то не так в этом королевстве (с)

"На ближайшем заседании правительства будет принято решение о выделении необходимой суммы для Лугинской ОТГ, что в свою очередь уменьшит градус напряжения" .

И никто не извинился. Учителя - это не Гонтарева.
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З бюджету "слуг" зникли додаткові виплати пенсіонерам та підвищення зарплати військовим Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату, - глава Житомирской ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 6330
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по...ДЯКУЙТЕ ..колишньому голові облдержадміністрації .Гундічу (від ПЕСиків ).який ...забив та включився у передвиборну гонку до ВР .
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Очнись, с 21 апреля Зелупоголовые рулят. Сейчас, слава Богу, третья декада октября.
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Это приме остальным, которых кидают. Прецедент!
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Прохання до когось з жителів Киева!Якщо завтра ще будуть протестувати під ОПою проти законів, ,які щемлять ФОПи,прийдіть будь ласка,до протестуючіх з плакатом на якому крупними літерами напишіть-"ХУЖЕ НЕ БУДЕТ"!!
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а если бы не перекрыли то их бы никто и не вспомнил бы
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да, Народный Президент В.А.ЗЕЛЕНский заявил, что он уже всех победил..неужели вы не верите Вовику Хрипло? он же так старается
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Для гарних новин головне-щоб журналісти ситі були,а головреду-на нову машину і коханку вистачало.
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а кто вообще за это ответит? ошиблись,мол..да вы не охренели?
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Уже зробили: ФОПів, усіх отримувачів соцвиплат, вчителів, таксистів, сільську медицину, місцеві бюджети, тютюнові компанії.Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату, - глава Житомирской ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 176
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А кого з того економічного відділу звільнили ? Чи це була цілеспрямована акція для дискредитації президента ,і там уже працює ДБР ?
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Насчет "дискредитации президента" - явный перебор. Он уже дно пробил, твой президент
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Не путай. Зеля - преЗЕдент. Последним Президентом Украины был Петро Порошенко.
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Я чего-то не понял.
Барыгу выгнали, а денег в бюджете все навно больше не стало. И нищебороды не разбогатели.
Это что же значит, теперь Зеленский ворует?
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"Отмечается, что учителя не получают свою зарплату с июля из-за ошибки в расчетах экономического отдела ОТГ .....Источник: https://censor.net.ua/n3154966"
Виявилося, що зрада була лише у межах ОТГ, а порохоботи здійняли лемент міжгалактичного масштабу
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Бюджетный комитет Рады отказался поднимать зарплату учителям.

Поддерживаю это решение. Педагоги итак уже получают 4000$, но им все мало и мало. Когда же уже нажрутся?
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господдержка рядовых.)))))))))) видимо, надоело волонтерить.
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Зебобик обещал 4 000 баков, а перестал вообще платить!!!!

Конец эпохи бедности!!! Страна, встречай Эпоху Нищеты от Зебилов!!!
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А учителям которые не прорывали трассу зарплаты платит не будут? Украина це Европа?
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Учителя, езжайте в Польшу на заработки, хватит копейки выпрашивать!
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Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату по 4000 баксов - глава Житомирской ОГА Бунечко...
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ну так заїдьте в прилуки, наберіть канхвет зелених-і смокчіть, смокчіть
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Кто вылетел с работы за такую "ошибку"?
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