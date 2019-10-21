 Учителям, которые перекрывали трассу на Житомирщине, выплатят зарплату, - глава Житомирской ОГА Бунечко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Вскоре педагогам Лугинской ОТГ будет выплачена заработная плата в полном объеме", - написал Бунечко.

Отмечается, что учителя не получают свою зарплату с июля из-за ошибки в расчетах экономического отдела ОТГ, в результате чего бюджет общины получил 5,48 млн грн образовательной субвенции из госбюджета, который покрывает расходы на фонд заработной платы.

"На ближайшем заседании правительства будет принято решение о выделении необходимой суммы для Лугинской ОТГ, что в свою очередь уменьшит градус напряжения", - отметил Бунечко.

Напомним, 19 октября в Лугинском районе Житомирской области учителя одной из школ перекрыли движение на международной трассе "Киев-Ковель-Ягодин". Они требовали от местных властей выплатить им задолженность по зарплате.

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