 "Квартал 95" отреагировал на критику хора им. Веревки: "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление студии "Квартал 95".
"Почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. "Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - отметили в студии "Квартал 95".
"Квартал" также обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.
"Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", - говорится в заявлении.
Студия также обратилась к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.
"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого"", - отметили в "Квартале".
"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - добавили там.
Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.
Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".
Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Теперь абсолютно очевидно, что патриотизм держится не на вышиванках, языке и желто-блакитных ленточках на рюкзаках.
У патриота в первую очередь должен быть интеллект, который позволяет ему осознавать свои цели и цели своей страны, как нечто общее и нужное ему, и находить средства и способы реализации этих целей.
Зеленая чума показала лучше всего то, что идет война не вышиванок с невышиванками и не украино-говорящих с русско-говорящими. Идет война умных с идиотами.
П.С. Не видела ни одного дебильного фильма с Зелей, хотите верьте, хотите нет, и ни одной серии Слуги. А муж смотрел Слугу и купился
Намародерила разом із панамським мальдівцем і втекла за кордон!
Родные, где юмор а где вы ? Ваш юмор закончился в нулевых, тогда у вас ещё был юмор. А потом с каждым годом вы всё больше начали скатываться в дно. Что характерно - вы полностью повторяете путь задорнова, который при совке был один и самых интересных юмористов а под конец жизни стал пресмыкаться перед властью и юмор его превратился в вонючую кашу из безвкуссицы и злобы желчного мелкого человека. Вы уже давно не юмористы, вы - украинские петросяны.
-не трожте хор!
-а ***** вы им такие шутки пишете?
-мы тут ни при чем!
-не трожте дылыныры!
-прекратите снабжать их оружием!
-это не мы, они все в шахтах откопали!
...наверное Монико!
О ядерной бомбардировке США
Чекалкін згадує,з чого починався той квартал :
"В 2005 году на телеканале «Интер», накануне выборов в ВР, стартует телешоу «Вечерний квартал».
Основные месседжи соответствуют программе хозяев телеканала - создателей блока "НеТАК":
- Майдан 2004 - проплаченная Западом провокация,
- НАТО - угроза для Украины,
- Русскоязычное население ущемляется,
- Украина нужна Западу как бесплатная свалка ядерных отходов,
- Есть три сорта украинцев
- Россия - наш старший брат и т.д...
Эти же месседжи активно продвигаются и на созданном Медведчуком, при участии авторов Квартала, юмористическом сайте "Серпом по Яйцам". Название явно не случайное... Моему проекту "Веселі Яйця" как раз исполнился годик..."
на этом все. это мразь, а не человек.
Я знаю, скажуть що то порохоботи написали, стандартна відмазка.
Моралисты соевые, такие моралисты
ЛЮДИ. НА#РЕН ЗА НИХ ГОЛОСОВАЛИ?
Не надо уподобляться совку, это ззяя, а это низзяя. Расслабьтесь и просто отдыхайте, нервные окончания не восстанавливаются, все болезни, как известно от нервов.
Счастья и спокойствия всем, особенно нервным и несчастным.
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама.
Омар Хайям
как можно было голосовать за это дно..
Когда ждать шуточек про Монику и Лондонский суд над бабушкой?
А для тех, кто думает головой, а не зрадами и перемогами, вопрос к размышлению: что Луценко, Порошенко и Гонтарева делают в ЮК?
И что будет, если Гонтарева расскажет "всё, как было на самом деле" про банкопад, курс гривны и Приват?
Ну что можно сказать о моральном облике Квартал? Оказывается после пианино можно пробить дно!!!
"Квартал 95" отреагировал на критику хора им. Веревки: "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке"
Не лад дали вони землі,
Не повернули Крим хлоп'ята,
І не Донбас, не йдуть за грати
Колишніх схемок ,,королі",
Й Хамло не зник - згоріла хата
Та двір у київськім селі!
Виходить що глумитись над загибеллю мирних жителів в авіакатастрофі - в порядку речей. А от приколотись із згорівшого будинку мільйонерші-ворюги - злочин. До того ж все вказує на те, що гонтарєва сама організувала цю пожежу.