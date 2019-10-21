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 Политика Украины, Общество
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 "Квартал 95" отреагировал на критику хора им. Веревки: "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке"

Студия "Квартал 95" отреагировала на критику номера о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, где был задействован хор имени Веревки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление студии "Квартал 95".

"Почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. "Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - отметили в студии "Квартал 95".

"Квартал" также обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

"Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", - говорится в заявлении.

Студия также обратилась к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого"", - отметили в "Квартале".

"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - добавили там.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой (обновлено)

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Источник: https://censor.net.ua/n3154965
 
   
 Топ комментарии
 
Так это вы их и подвергли информационной атаке.
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Моральные уроды гордятся тем, что они моральные уроды
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результат 35 к дизлайков на трубе "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке", - "Квартал 95" отреагировал на критику хора Веревки - Цензор.НЕТ 9607 зебилы квартальные вы себя сделали вместе "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке", - "Квартал 95" отреагировал на критику хора Веревки - Цензор.НЕТ 9607
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Но есть и положительный момент в этом эпическом говнопаде.

Теперь абсолютно очевидно, что патриотизм держится не на вышиванках, языке и желто-блакитных ленточках на рюкзаках.
У патриота в первую очередь должен быть интеллект, который позволяет ему осознавать свои цели и цели своей страны, как нечто общее и нужное ему, и находить средства и способы реализации этих целей.
Зеленая чума показала лучше всего то, что идет война не вышиванок с невышиванками и не украино-говорящих с русско-говорящими. Идет война умных с идиотами.
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Я их года четыре не смотрю, а раньше смотрела раз в полгода, когда на Интере был - вообще не видела ни разу, потом их Лигу пару сезонов смотрела и еще удивлялась, как это они так перекрасились. Короче, не смотрю и вам не советую.
П.С. Не видела ни одного дебильного фильма с Зелей, хотите верьте, хотите нет, и ни одной серии Слуги. А муж смотрел Слугу и купился
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Десятки тысяч украинцев не одобряют многие действия 95-го квартала. Они должны собраться и с песнями пойти жечь усадьбы квартальщиков?
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За правду не соромно!
Намародерила разом із панамським мальдівцем і втекла за кордон!
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ты зачем банкомат подорвал, зубажилец?
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ці ЗЕбіли ще сміють виправдовуватися?! просто моральні виродкі !
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"Почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. "Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры (прямая речь) ......... Не ну а что, правильно! а теперь давайте и про преЗЕдента "красивое" смастерите, тем более что поводов предостатчно. Или что? Очко жим-жим? Или он про себя вычитку сделает и удалит что не нравится? Слабо? Вот то-то же и ОНО!
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Хм. если бы только "заслуженный коллектив", тут вся страна подверглась и "незаслуженно подвергается информационной атаке".
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95 кварталу простили наверное,что они оскорбляли Украину грязными словами.
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"Наш юмор - наше главное оружие"
Родные, где юмор а где вы ? Ваш юмор закончился в нулевых, тогда у вас ещё был юмор. А потом с каждым годом вы всё больше начали скатываться в дно. Что характерно - вы полностью повторяете путь задорнова, который при совке был один и самых интересных юмористов а под конец жизни стал пресмыкаться перед властью и юмор его превратился в вонючую кашу из безвкуссицы и злобы желчного мелкого человека. Вы уже давно не юмористы, вы - украинские петросяны.
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100%!!! Люди с мозгами перестали его смотреть 15-20 лет назад! Это не сатира и юмор, это заказуха и инструмент Бенжамина Коломойского в его борьбе за власть и деньги!
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найди 10 отличий:
-не трожте хор!
-а ***** вы им такие шутки пишете?
-мы тут ни при чем!

-не трожте дылыныры!
-прекратите снабжать их оружием!
-это не мы, они все в шахтах откопали!
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Это явный перебор со стороны квартала. Где тут "острая политическая сатира"? НЕ респект
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Хай за себе говорять, а з хором окрема тема, там є руководство то хай і відповідає.
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А шо там есть шутки? Сплошная шароварщина - этот ваш 95 квартал.
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та нет, зесранцы. вы сами пробили дно и утащили туда верёвочный хор. никто их из-под палки не заставлял петь ваше гуано. если вы считаете себя заслуженными политическими подонками, зачем втягивать туда других?
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Квартал 95 и его менеджемент: Вы считаете себя юмористами и обещаете продолжать в том же духе. Это Ваше право.На каждый уровень юмора есть свой потребитель. Люди разные. Только помните - Бог палицею бити не буде ( так кажуть у нас на Закарппатті). Почекаємо.
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Отправьте 95 Квартал в 95 регион. Город Грозный, Чеченской Республики
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Ответ гомиков от 95 квартала в стиле бурята гопника богдана.Акция граждан против капитуляции про плачена ! Вот и все ,..
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Если вы как говорите обьективно шутите где шутки про Монику?,она ведь в тренде
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Убогие потуги грустных клоунов оправдаться за халтурку на дядю Беню. Вам, дуракам, еще попадет от преЗЕдента, вот он коронует японского императора, вертенься и сделает вам вырванные годы за то что вы его так глупо подставили.. У него и так проблем невпроворот после "триумфального" телефоного разговора с рыжим дураком, так лысый и толстый еще подкинули..
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Интересно, а как его японцы называют?
...наверное Монико!

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ну що сказати кварталу 95- рубіть бабло поки є. бо вас чекає путь в нікуда разом із зникненням вови з політики. вас пинатимуть усі кому не лінь, морди битимуть. зрештою ви самі то вибрали. тому якщо дивовижним чином згорить хата в когось з кварталу-обіцяємо що посміємось разом
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Але от що це смішно деяким українцям, вселяє великий: негатив, огиду і песимізм.
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Это уже давно не тот квартал который был. Это уже много лет Бенин шабаш, который смотрят только глупые люди. Если он закроется будет только лучше.
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95 Квартал = 95 регион: Уровень Юмора 95 региона на уровне Задорнова про самолет MH17 который тяжелее воздуха был.
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Там на Московии еще есть подобный хор - который поет песню:
О ядерной бомбардировке США
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Замена подводному Черноморскому хору имени А. В. Александрова?
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Зеленський просив вибачення в Кадирова, а чи попросить він вибачення в Гонтарєвой???
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Кадыров его создатель, поэтому он перед ним и становился на колени, "95 Квартал = 95 регион" хотя сам Зеленский на тот момент мог про это и не знать, поэтому всю Украину он назвал порноактрисой и всегда унижал и высмеивал все украинское и никогда за это не извинялся.
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Гонтарева приедит или нет? При чем квартал и дом. Человек украла десяток лямов зелени, прикрывала левые схемы, люди потеряли на счетах, в три раза, было 500 млрд. Депозита плюс предприятия. Хватит устраивать из страны цирк. Пусть расскажет все схемы, Порошенко, коломойиского. То веревки им не понравились
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...странно..что следствие и прокуратура о этом не знает!!! Может подтянешься с Болгарии (или откуда?).. выложишь свои доказательства?.. Ну неужели надо быть столь откровенным идиотом..чтобы писать то..что кто то ..где то...как то.. при ком то... ляпнул.... а ты Лёшенька..как тупоголовый попугай... прокричал!!!))))
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Атака ? Та ні.Швидше контратака.
Чекалкін згадує,з чого починався той квартал :
"В 2005 году на телеканале «Интер», накануне выборов в ВР, стартует телешоу «Вечерний квартал».
Основные месседжи соответствуют программе хозяев телеканала - создателей блока "НеТАК":
- Майдан 2004 - проплаченная Западом провокация,
- НАТО - угроза для Украины,
- Русскоязычное население ущемляется,
- Украина нужна Западу как бесплатная свалка ядерных отходов,
- Есть три сорта украинцев
- Россия - наш старший брат и т.д...
Эти же месседжи активно продвигаются и на созданном Медведчуком, при участии авторов Квартала, юмористическом сайте "Серпом по Яйцам". Название явно не случайное... Моему проекту "Веселі Яйця" как раз исполнился годик..."
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О чем говорить, если их баснописец Жидков - гражданин, мать ее, россии. Какие вам еще нужны доказательства?!
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Чекалкін згадує..

на этом все. это мразь, а не человек.
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Почитав коментарі на Ютубі і там майже всі негативні, то виходить, що "95 Кварталу", на всіх насрати.
Я знаю, скажуть що то порохоботи написали, стандартна відмазка.
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Как передает replyua.net, журналист и блогер Павел Бондаренко в своем блоге пишет о том, что вчера пришла трагическая новость - не приходя в сознание из-за потери чести, достоинства и совести, умер Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
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умер да и хер с ним! Главное, - с государственного довольствия снять, - пусть дядя Беня платит. Они ему споют хором в 150 рыл "С Делаварского кичмана сбежали два уркана, сбежали два уркана та й на воооолюю....."
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..почитайте на Фейсбуке хора Верёвки комменты!! Всё 100 процентов ОСУЖДАЮЩИЕ..... Или и там Порох подсуетился..???
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Люди, обратили внимание на соемразь. Все как один имеют желание палить дома граждан и плясать от радости, хотя на 95 гавкают, как скажени.
Моралисты соевые, такие моралисты
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А ну пусть зебилы из 95-го скажут в чем сатира? Какая тут сатира, нах...? Сатира в том, что человеку дом сожгли? Если есть сомнения в делах Гонтаревой докажите виновность в суде! Но суд в Лондоне сказал, что беня вор. А виновата значит Гонтарева?
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Помню, еще когда Гонтаревой не было и в помине, мне всегда было как-то неудобно, когда приходилось видеть Квартал по телевизору. Слушаешь их любые шутки - политические и неполитические - и как-то неловко становится за тех, кто на сцене и кто в зале. Хотелось скорее переключить, чтоб не слышать и не видеть это низкосортное кривлянье. Вы можете любить Гонтареву или ненавидеть, но называть, условно говоря, демонстрацию гениталий со сцены юмором - это слишком.
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ОНИ ПРОСТО С НАС ИЗДЕВАЮТСЯ.
ЛЮДИ. НА#РЕН ЗА НИХ ГОЛОСОВАЛИ?
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Ребят, это не политическая сатира. Это дерьмо собачье. Ваш юмор ни разу не смешон. Вы сами смешны и убоги. Если вы не знали, когда правильнее убраться на свалку истории, избежав ещё большего маразма и позора - сейчас самое время. Дальше с вами никто шутить не будет.
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Ваш коллектив уже наваял достаточно, чтобы по 111-й статье присесть.
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Только полный дебил воспринимает злорадство и оскорбление как шутку и острую сатиру. Кошевой и вся эта шобла «95 квартал» просто марионетки в руках Коломойского. И только вот те же самые полные дебилы этого не понимают и не верят. Жаль что % дебилизации в стране зашкаливает. Ну очень много особей не желающих думать о завтрашнем дне.😀😀😀
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Это ихний хлеб, не будет 95 Кв, то на#рен они кому будут нужны, зажравшийся жирные морды.
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Хор имени Веревки просто поддержал Президента! Давайте и мы их поддержим! Нас 73%!
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антивинтик, ты не можешь поменьше комментить? У меня в "личном кабинете" (или как там его) отображаются все твои допысы и реакции на них. Баг какой то. Надоел, угомонись.
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Подводный Черноморский Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова тоже просто поддержал Президента и что с ним теперь? Предлагаешь Хору им. Веревки накинуть себе веревку на шею и присоединиться?
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Якщо вже вирішили жартувати в стилі "Шарлі ****", то жартуйте в цьому стилі і над Монікою Зеленські і над Каломойським, а то якось не принципово виходить: тут висміюємо, а тут зась. Такі послаблення для "своїх" підтвердження пропагандистських функцій "Кварталу - 95" які обслуговують його справжніх власників.
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гарний жарт про злодійську банду мародера і його лєркі аблігації!
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Решили словить хайп, от того что гонтарева сама заказала. Министры не ваше собачье дело..сделайте что нибудь, чтобы иметь право открывать рот. Вы мальчики которые спустились не понятно откуда, харе балаболить. Делай-те
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Сатира, юмор и пародии были, есть и будут, потому как на них есть спрос.
Не надо уподобляться совку, это ззяя, а это низзяя. Расслабьтесь и просто отдыхайте, нервные окончания не восстанавливаются, все болезни, как известно от нервов.
Счастья и спокойствия всем, особенно нервным и несчастным.
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что то я от них не слышал сатиры про монику, беню и 254 зеленых кнопки. наверно они не смешные? ))))
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а мне очень жаль что помойка под названием квартал 95 еще существует. реалный квартал переместился на банковую во главе с моникой зеленски)))
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Надеюсь, что граждане Украины более человечные, чем некоторые мракобесы... И не будут насмехаться над иноплеменниками Коломойского, которых сжигали в газовых камерах... И кричать "Браво!" действиям фашистов...
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Есть мера в вещах, которую переходить стыдно и неприлично, даже если она поддерживается массами. Собственно есть и понятие общей культуры. И в этом случае трудно объяснить тем, кто не имеет и понятия о ней.
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Общаясь с дураком, не оберешься срама.
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама.
Омар Хайям
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Який ще хворий дивиться цей МУСОР-95?! ми ж маємо 95-й цирк вже в украінському житті....
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мрази конченные!
как можно было голосовать за это дно..
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Быдло шуты на веревке Коломойши.
Когда ждать шуточек про Монику и Лондонский суд над бабушкой?
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Крику то! Ещё себе награчует
А для тех, кто думает головой, а не зрадами и перемогами, вопрос к размышлению: что Луценко, Порошенко и Гонтарева делают в ЮК?
И что будет, если Гонтарева расскажет "всё, как было на самом деле" про банкопад, курс гривны и Приват?
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Булькання лайна з Сортиру 95 це лише вихід анальних газів Бєні Калашмойського 😕
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От якби Гонтарєву посадили років на 20, а поряд з нею Пороха - ото б була пісня. Тоді би я і сам її заспівав. А зараз, якось не до співів і не до сміху. Крадії на волі в награбованій розкоші купаються, а ми як останні дурні скубемо один одному чуби. А порохоботів я дуже розумію. Їм ще тримтіти і тримтіти за свою злочинні справи.
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Молодцы!!! Так держать!!! Квартал идет к новым высотам!!! Гадкие злопыхатели набросились на святой квартал!!!
Ну что можно сказать о моральном облике Квартал? Оказывается после пианино можно пробить дно!!!
"Квартал 95" отреагировал на критику хора им. Веревки: "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке"
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А хор принял стандартную в таких случаях плату. Тридцаточку.
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Їм, бачите, шкода, що на хор накинулися незаслужено... В лайно брудниться все, що опиняється поряд з вами. Коли ви вже потонете в єдиному продукті вашого виробництва?
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95 кварал в маси. це ваші хотілки--народу подобається і є запит на такий юмор. Незабувайте це подобається таким же клоунам як і ви і їхній девіз--попить, поїсти, посміяться.
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К сведению квартала это уже не сатира а чистой воды порнография да и шутки стали тупыми

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Цена вопроса за эту "песню"- 15 тысяч гривень. Спели две песни- итого 30 тысяч гривень...30-ть, знаково.
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У кодли ЗЕ велике свято:
Не лад дали вони землі,
Не повернули Крим хлоп'ята,
І не Донбас, не йдуть за грати
Колишніх схемок ,,королі",
Й Хамло не зник - згоріла хата
Та двір у київськім селі!
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Хор им. Верёвки - это один из символов Украины, своего рода визитная карточка. И опускаться до участия в низкопробном шоу "95 квартал" с шуточками на уровне туалетного юмора, не стоило даже если бы там не было песни про сгоревший дом Гонтаревой. И если руководитель этого хора не понимает, что национальный хор не должен принимать участия в разных тупых шоу для поколения пива и семок, значит такого руководителя нужно увольнять как можно скорее. Возможно, надо уже сейчас начинать собирать голоса под петицией о его немедленном увольнении.
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Логіка порохосмоктунців вражає.................
Виходить що глумитись над загибеллю мирних жителів в авіакатастрофі - в порядку речей. А от приколотись із згорівшого будинку мільйонерші-ворюги - злочин. До того ж все вказує на те, що гонтарєва сама організувала цю пожежу.
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