EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  19890  433
Материалы по теме:
Все про:Квартал-95 (88) Гонтарева (802)

 "Квартал 95" о критике за номер про дом Гонтаревой: "Мы будем с гордостью заниматься своим делом"

Студия "Квартал 95" отреагировала на критику номера о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, где был задействован хор имени Веревки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление студии "Квартал 95".

"Почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. "Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - отметили в студии "Квартал 95".

"Квартал" также обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

"Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", - говорится в заявлении.

Студия также обратилась к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого"", - отметили в "Квартале".

"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - добавили там.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой (обновлено)

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Источник: https://censor.net.ua/n3154965
 
   
 Топ комментарии
 
Так это вы их и подвергли информационной атаке.
 показать весь комментарий
 
Моральные уроды гордятся тем, что они моральные уроды
 показать весь комментарий
 
результат 35 к дизлайков на трубе "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке", - "Квартал 95" отреагировал на критику хора Веревки - Цензор.НЕТ 9607 зебилы квартальные вы себя сделали вместе "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке", - "Квартал 95" отреагировал на критику хора Веревки - Цензор.НЕТ 9607
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Mira S Во первых вы уверены , что это не подстроенный поджог, самой Гонторевой , во вторых не жалко , кстати она и у вас украла деньги , легко можете подсчитать "Квартал 95" відреагував на критику хору ім. Верьовки: "Нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці" - Цензор.НЕТ 2428 Ну если вам все равно , то це таке "Квартал 95" відреагував на критику хору ім. Верьовки: "Нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці" - Цензор.НЕТ 9216
 показать весь комментарий
 
 
во первых трольская манера подвергать очевидные факты сомнению, во вторых ******* о том что "она украла", в третьих кацапщиной аж сквозит от не к месту всавленных фраз на украинском
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, якщо у Кошового-гопника абсолютно випадково згорить двоповерховий особняк за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі, ЖК "Маєток. Перлина Італії" то він потім також заспіває веселу пісню ?? ...
 показать весь комментарий
 
 
Не лише заспіває, а ще і з хором голяка станцює 😃
 показать весь комментарий
 
 
Отлично у педоботов подгорает!)))
Просто полыхает! Много консерв повскрывалось! "Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою" - Цензор.НЕТ 337
 показать весь комментарий
 
 
пишет некто под псевдонимом типа из Англии. Не педобот, не?
 показать весь комментарий
 
 
***** так долго корчили из себя дебилов что начали в них превращаться. Уровень Петросяна, хотя нет они уже хуже и его
 показать весь комментарий
 
 
С гордостью? Делом? Почти не смотрел их тупые шуточки раньше, потому что они зациклились на президентах и политике. А теперь, даже если был бы избирателем Зеленского, не смотрел бы это говно после таких заявок. Это дешёвое, низкопробное матрёшковое дерьмо 95 квартала.
 показать весь комментарий
 
 
Ониж говорят: наш "юмор" - оружие. Так оно и есть, это не трэшак, это оружие бьющее по мозгам телелохов.
 показать весь комментарий
 
 
Президент Владимир Зеленский 21 октября подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.
 показать весь комментарий
 
Далб..*** конченные,пусть шутят от души,когда у них случится какое-нибудь горе в коллективе -вот это будет весело!!!))))
 показать весь комментарий
 
 
Гитлер правильно считал, что 20% этого народа можно ассимилировать, остальных - необходимо кастрировать, что бы не плодили себе подобных дегенератов, по уровню развития стоящих ниже, чем шимпанзе.
 показать весь комментарий
 
 
При Зелемойском даже знаменитый хор им.Верёвки превратился в говно.
 показать весь комментарий
 
 
Панове, ви впевнені , що вам дійсно є чим гордиться ?
 показать весь комментарий
 
 
ЦІ обставини говорять про погане виховання : відсутності будь яких морально- етичних норм ! А простіше Жлоб він і в Африці Жлоб !
 показать весь комментарий
 
 
квартал 95 вже переплюнув за рівнем цинізму задорного.. Тьху. І хтось же ж спожиає ці примітивні жарти.
 показать весь комментарий
 
 
Пьяный конферансье не смог выговорить «эквилибристы», и на арену цирка тринадцатый раз подряд вышли клоуны.
 показать весь комментарий
 
 
Циничные уроды с тупыми пошлыми шутками. Люди, смотрите ДИЗЕЛЬ-ШОУ! Это действительно талантливо, жаль погибшую ЗВЕЗДУ МАРИНУ ПОПЛАВСКУЮ, но и без нее ребята неплохо справляются. А Квартал пусть идет лесом...
 показать весь комментарий
 
 
молодцы, продолжайте макать эту и прошлую власть мордой в дерьмо.
 показать весь комментарий
 
продолжайте макать эту

зебил, для того, чтобы что-то продолжать, надо хотя бы начать.

эту власть им никто не разрешит макать

они от этой власти зарплату получают
 показать весь комментарий
 
Что Кошевой, что Корявченков,что остальные из 95 квартала - недалекие, умственно-отсталые ватные животные, малоросы по своей сути, но не Украинцы. Посл таких наглых, хамских заявлений нет к ним уважения.

Обратите внимание - в 95% всех номеров и шуток выставляют страну в которой они живут в имбицильно-пошлом виде. Украинофобские днища.
 показать весь комментарий
 
 
до чого не торкнеться зелена шмаркля та каламойський - все перетворюється на смердюче гівно.
 показать весь комментарий
 
 
смешно, это когда смешно...
а черный юмор - это тонкая грань... и расплывчатая "межа" между сарказмом и бредом...
***
чтоб быть свободным в делах и высказываниях - надо до запятой соблюдать законы..
 показать весь комментарий
 
"...И вот теперь спрашивается, зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают?.."

Зачем? були клоуни як клоуни, стали якісь оскотинені посіпаки каламойши..
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы, ссыте в лица порохоботов и дальше. Смотрите как рванули их гнилые пердаки. Ура!!!
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботовские дебилы никогда не поймут, что сатира показатель живого развивающегося общества, им главное все закрыть и никуда не пущать, как в паРаше. Такие как они травили Зощенко и Высоцкого, Жванецкого и Райкина. Пока не добились обратного резултата. Про них все забудут, а "Квартал" останется.
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх