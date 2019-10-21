 В подразделениях оккупационных войск РФ на Донбассе торговля оружием и боеприпасами достигла значительных масштабов, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР.

По данным украинской разведки, растет число наемников из числа "незаменимой гвардии", которые шантажируют командиров подразделений угрозами оставить военную службу из-за уменьшения денежных выплат в связи с прекращением боевых действий.

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Кроме того, как отметили в ГУР, с начала октября с.г., из-за низких морально-психологические качества лиц указанной категории, в подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительные масштабы приобрели торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом.