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 В подразделениях оккупационных войск РФ на Донбассе торговля оружием и боеприпасами достигла значительных масштабов, - разведка

Командование российских оккупационных войск усиливает меры по недопущению снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР.

По данным украинской разведки, растет число наемников из числа "незаменимой гвардии", которые шантажируют командиров подразделений угрозами оставить военную службу из-за уменьшения денежных выплат в связи с прекращением боевых действий.

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Кроме того, как отметили в ГУР, с начала октября с.г., из-за низких морально-психологические качества лиц указанной категории, в подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительные масштабы приобрели торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом.

Источник: https://censor.net.ua/n3154964
 
 
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Це добре. Нехай тепер ця хвороба йде на росію.
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угу, только зе эту банду назад интегрирует с амнистией, женушки и детишки бамбаской №идорасни по всей стране как метастазы, и словим мы чечню 2.0, хер им в сраку я свалю, завалю пару бамбасцев кто будет в шаговой доступности и свалю, не будет такого чтоб я с ними по одной земле ходил, а вы как знаете
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может пришло время открыть на линии разграничения с украинской стороны пару пунктов по обмену зброи на ден.знаки и привлечь к этому процессу наиболее "активных" олигархов, типа Игоря Валерьевича и подтянуть к нему Рината Леонидыча?
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глупые вы люди, если начали раздавать оружие значит готовятся к впариванью бамбаса нам, кому ты впаришь гранату или патроны? таксисту, таксист возьмет деньги и сдаст тебя сразу ибо таксует он с разрешения, сильно вы слышлали про продажу оружия с нашей стороны? ага, а оно было в дебале, а в марьянке красногоровке попробуй продай, уедешь сразу, это не сдача и не разруха это целеспранированая акция по впариванию обезьян с гранатой
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