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 Политика Украины
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Все про:Киевская область (1774) отставка (2473) Бутусов Юрий (1875) Бно-Айриян (5)

 Нового главу ОГА Чернышева поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо, - Бутусов об отставке Бно-Айрияна

Отставка главы Киевской облгосадминистрации Михаила Бно-Айрияна примечательна тем, что логика строится исключительно на личных отношениях групп влияния вокруг Зеленского.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Бно-Айриян был назначен на должность главы ОГА по протекции главы Владимира Коваля, начальника штаба Слуги народа в Киевской области, и кураторов региона в центральном штабе - Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка. Тимошенко и Павлюк, по данным в интернете, многие годы входят в обойму крупнейших украинских контрабандистов. Тимошенко стал одним из ключевых "решал" на границе еще в 90-х годах, как пишут в сети. Группа Павлюка-Тимошенко конкурирует за влияние в СН, в расстановке кадров в различные органы власти, но получается, как видно, далеко не все", - отметил журналист.

Также читайте: Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Луганской ОГА и назначение глав ОГА в 5 областях

"Бно-Айриян проработал всего три месяца. Виктор Тимошенко в своем фейсбуке прокомментировал отставку Бно-Айрияна так - "Не сдался, а сняли". А затем опубликовал пост с песней БГ: "Нас с тобою на%бали". Очевидно, обязательство ОП сохранить влияние Тимошенко и Павлюка над областью оказалось невыполненным. По данным источников Цензор.НЕТ, еще две недели назад ответственный за региональную политику - первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов потребовал от Бно-Айрияна подать в отставку. Заявление последовало не сразу. Почему? Информационное давление Александра Дубинского - депутата СН из группы Игоря Коломойского, избранного по округу в Киевской области, наверняка было фактором влияния, однако Трофимов - не человек Коломойского, значит, что-то еще оказалось важным", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

"Среди основных версий - вмешательство в контракты, заключенные еще при прошлой власти на этот бюджетный год, а также борьба групп влияния, связанная с интересами застройщиков. Но причины не озвучиваются, поэтому наверняка предположить нельзя. Новый глава ОГА Алексей Чернышев - очередное малоизвестное и непонятное "новое лицо". Известно, что он не человек Коломойского, он из Харькова, планировался как один из кандидатов на мажоритарные округа в городе, но якобы из-за близких связей с харьковским олигархом Александром Фельдманом с округа был снят. Но теперь его поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо", - резюмировал Бутусов.

Смотрите также: Глава Киевской ОГА Бно-Айриян подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Нового главу ОГА Чернышева поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо, - Бутусов об отставке Бно-Айрияна 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154962
 
 
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Бутусов "слегка" привирает о "незнакомом лице"))
Тут же, на Цензоре:
https://biz.censor.net.ua/news/3154888/glava_kievskoyi_oga_podal_v_otstavku_ego_smenit_byvshiyi_topmenedjer_soratnika_medvedchuka_obnovleno
Глава Киевской ОГА подал в отставку, его сменит бывший топ-менеджер соратника Медведчука (обновлено)

Чернышов - харьковский бизнесмен, в электронной декларации за 2018 год он указал в собственности 50% ООО "Блум Девелопмент", 100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).

Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".

Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".
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это типа "не связанное с местными элитами лицо"...
Угу.. Харьковские и Киевские - в разных Галактиках.. никак не связаны между собой, ну вот совсем Нового главу ОГА Чернышева поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо, - Бутусов об отставке Бно-Айрияна - Цензор.НЕТ 187
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В Кремле кусают языки. Маск наступил на мозоль величия

https://www.youtube.com/watch?v=0qTxOJmsLZg
зебилам - НЕ смотреть, могут повредится скрепы, ибо для них "онли рогожин летит на Марс" - как только из танка вытянут
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Зачем вытягивать? Это ж готовый танкожопый марсоход! Анало_говнет!
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у нас типа все по новому - а как по мне - все по старому - одни клан победел второй и теперь - горе проигравшему - а народ при этом - *****.....- хотя кто ему(народу если он такой - виноват)))))))))))
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"Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Но теперь его поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо", - резюмировал Бутусов."

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154888

Класс. Следующим назначенцем преЗедента будет Сурков или Жириновский, как не связанные с местными элитами лица.
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"Коломойский согласовал кандидата". Новым губернатором Киевской области станет харьковский предприниматель
17:55, 20 октября 2019https://strana.ua
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Как видится ситуация, два прощелыги (павлюк-тимошенко) набившие руку на контрабасе, хотели поставить во главе приграничной области этого карапетяна-айрияна и под, в том числе, его крышей дальше контрить, пару лет назад они искали пути заткнуть его в менее престижную Житомирскую область (там кстати, и янтарем можно было разжиться), но тогда не получилось...а тут подвернулся зеленский и они думали сорвут джек-пот, но их, по ходу, жестоко кинули и обломали, видимо потому, что они привыкли действовать нагло топорно, как в 90-х и могут дискредитировать зекоманду..поэтому будут они (тимошенко-павлюк) наверное дальше искать где приткнуть на хлебное место этого несостоявшегося губернатора, который не исключено , является агентом влияния рф или просто агентом, будучи в прошлом секретарём в росейском посольстве, думаю, росияне не преминули возможностью его завербовать или взять на крючок, за какие-нибудь не совсем хорошие делишки
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