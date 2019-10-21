 Нового главу ОГА Чернышева поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо, - Бутусов об отставке Бно-Айрияна

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Бно-Айриян был назначен на должность главы ОГА по протекции главы Владимира Коваля, начальника штаба Слуги народа в Киевской области, и кураторов региона в центральном штабе - Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка. Тимошенко и Павлюк, по данным в интернете, многие годы входят в обойму крупнейших украинских контрабандистов. Тимошенко стал одним из ключевых "решал" на границе еще в 90-х годах, как пишут в сети. Группа Павлюка-Тимошенко конкурирует за влияние в СН, в расстановке кадров в различные органы власти, но получается, как видно, далеко не все", - отметил журналист.

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"Бно-Айриян проработал всего три месяца. Виктор Тимошенко в своем фейсбуке прокомментировал отставку Бно-Айрияна так - "Не сдался, а сняли". А затем опубликовал пост с песней БГ: "Нас с тобою на%бали". Очевидно, обязательство ОП сохранить влияние Тимошенко и Павлюка над областью оказалось невыполненным. По данным источников Цензор.НЕТ, еще две недели назад ответственный за региональную политику - первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов потребовал от Бно-Айрияна подать в отставку. Заявление последовало не сразу. Почему? Информационное давление Александра Дубинского - депутата СН из группы Игоря Коломойского, избранного по округу в Киевской области, наверняка было фактором влияния, однако Трофимов - не человек Коломойского, значит, что-то еще оказалось важным", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

"Среди основных версий - вмешательство в контракты, заключенные еще при прошлой власти на этот бюджетный год, а также борьба групп влияния, связанная с интересами застройщиков. Но причины не озвучиваются, поэтому наверняка предположить нельзя. Новый глава ОГА Алексей Чернышев - очередное малоизвестное и непонятное "новое лицо". Известно, что он не человек Коломойского, он из Харькова, планировался как один из кандидатов на мажоритарные округа в городе, но якобы из-за близких связей с харьковским олигархом Александром Фельдманом с округа был снят. Но теперь его поставили на Киевскую область, как не связанное с местными элитами лицо", - резюмировал Бутусов.

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