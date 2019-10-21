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 Политика Украины
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 Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает от Министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС) представление относительно кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имели разговор на эту тему с господином Бородянским (министр культуры, молодежи и спорта. - Ред). Я жду от него кандидатуру сейчас. Мы в поиске человека, который бы мог в полной мере выполнять эту функцию", - отметил Гончарук.

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Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля. Он, в частности, предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Так, уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Правительство назначает уполномоченного по защите государственного языка сроком на пять лет. По истечении этого срока полномочия уполномоченного прекращаются с момента принятия соответствующего решения КМУ. Лицо может быть назначено на должность уполномоченного повторно.

Источник: https://censor.net.ua/n3154959
 
 
 Топ комментарии
 
100% "зе" волна.что бы отвлечь народ от "повышения благосостояния украинского народа"
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??? Вопрос...А зачем его защищать? Смотрите , а главное выполняйте Конституцию Украины! Опять от чего то отвлекают! Вброс темы для истерии в обществе.
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2012 год. Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8791
"Грудью противостоять спецназу готовы, в частности, народные депутатыАрсений Яценюк, Андрей Парубий, Сергей Мищенко, Роман Забзалюк, Геннадий Москаль, Юрий Павленко, Николай Мартыненко, Вячеслав Кириленко."
Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3265
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Юрий Корявченков дуже добре підходить на цю посаду, бо він вміє знущатися над людьми Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6586
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??? Вопрос...А зачем его защищать? Смотрите , а главное выполняйте Конституцию Украины! Опять от чего то отвлекают! Вброс темы для истерии в обществе.
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100% "зе" волна.что бы отвлечь народ от "повышения благосостояния украинского народа"
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Есть еще одна кандидатура.Но он немножко занят до Олимпиады.Беленюк, Жан Венсанович.
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Мда забот у Гончарука багато.... тепер ще й мова знов незахищена....
Уповноважений по захисту.... що то за муйня?
У "спецназ по захисту української мови" набор буде з нормальним фінансуванням?
То воно на сокиру преться, то мову захищає а хто буде займатись своїми безпосередніми обов`язками? Порохоботська шваль, якої понабирали з усіх смітників?
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Так уже все сроки вышли! Не справляешься, Леша!
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Два місяці тому була інфа, що Тарас Кремінь на цю посаду обраний.
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2012 год. Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8791
"Грудью противостоять спецназу готовы, в частности, народные депутатыАрсений Яценюк, Андрей Парубий, Сергей Мищенко, Роман Забзалюк, Геннадий Москаль, Юрий Павленко, Николай Мартыненко, Вячеслав Кириленко."

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стройные ряды коррупционеров в бронежилетах-вышиванках.
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"Гончарук пришел на выступление ультраправой рок-группы "Сокира Перуна" в Киеве.

Эта группа, которая известна своими неонацистскими текстами. "Страна" разбиралась, что о ней известно - и что на этом концерте делал глава Кабмина.Гончарук и "Сокира"
Фото его появления там опубликовал глава "С14" Евгений Карась. А организовал концерт подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.
Ветеранский музыкальный вечер прошел в "Докер-пабе" на Богатырской улице в Киеве. Кроме "Сокири Перуна", там выступали группы "Кому вниз" и Fram (клич викингов, означающий "вперед").
Гончарук не просто посетил мероприятие - он выступал со сцены на фоне логотипа "Сокиры". Возможно, даже подпевал.
На видео, опубликованном в Facebook, премьер, адресуясь к собравшимся националистам, говорит "спасибо за то, что вы есть".
"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - говорит Гончарук, обращаясь к собравшимся в зале."... - от що з Прем'єр Міністрами животворяща Сокира Перуна робить...може якби Азаров у свій час на тому концерті побував, то теж, може, того...
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Прохання до когось з жителів Киева!Якщо завтра ще будуть протестувати під ОПою проти законів, ,які щемлять ФОПи,прийдіть будь ласка,до протестуючіх з плакатом на якому крупними літерами напишіть-"ХУЖЕ НЕ БУДЕТ"!!
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Можна ще "Ми себе зробили!!!". Можна в жорсткій англомовній версії. Буде веселіше Я чекаю від Бородянського кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9688
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Еще один "уполномоченный" с кучей помощников бабло рубить... От кого защищать?кто нападает?
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міже кільку азірава на цю ділжнасть запрасіти, ін в івстрії мішкає
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