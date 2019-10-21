 Вступил в силу Закон относительно порядка применения транспорта боевой техники, оружия и спецсредств в особый период

Как информирует Цензор.НЕТ, ранее Закон был опубликован 19 октября в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Согласно документу вносятся изменения в следующие законы Украины:

1) в Закон Украины "О Вооруженных Силах Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2000 г., № 48, ст. 410 с последующими изменениями):

а) часть четвертую статьи 1 после слов "мер правового режима военного и чрезвычайного положения" дополнить словами "мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях";

б) в статье 11:

название дополнить словами "и в особый период (кроме периода действия военного положения)";

в части первой:

в абзаце первом слова "и подразделения" заменить словами "подразделения и военнослужащие", а после слов "в мирное время" дополнить словами "и в особый период (кроме периода действия военного положения)";

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"Осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях";

в абзаце первом части второй слова "и подразделения" заменить словами "подразделения и военнослужащие";

в) абзац восьмой статьи 9 после слов "в мирное время" дополнить словами "и в особый период (кроме периода действия военного положения)";

2) в Законе Украины "О Государственной специальной службе транспорта" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г., № 19, ст. 269 с последующими изменениями):

а) часть девятую статьи 5 исключить;

б) часть первую статьи 9 после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания: "Утверждает положение о военизированной охране Государственной специальной службы транспорта".

В связи с этим абзацы четвертый - девятый считать соответственно абзацами пятым - десятым;

в) статью 13 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: "Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта имеют право использовать и применять оружие на основаниях и в порядке, определенных Законом Украины "О Вооруженных Силах Украины", уставами Вооруженных Сил Украины и другими актами законодательства, а также специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабмином.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сокращение в Вооруженных Силах пока не планируется, - Загороднюк

Работники военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта имеют право применять:

оружие:

- для защиты своей жизни и здоровья от нападения, а также жизни и здоровья других лиц, если им угрожает опасность;

- для отражения нападения на охраняемые объекты, а также для освобождения этих объектов в случае их захвата;

- для задержания лица, которое застали при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться или которое оказывает сопротивление при задержании;

- для задержания вооруженного лица, которое представляет или может представлять угрозу для других лиц;

- в случае попытки насильственного завладения оружием, если другим способом и другими средствами невозможно прекратить эту попытку;

- для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью работника и / или других лиц"

Также военнослужащие могут применять специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабинетом Министров Украины.