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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство культуры (373) финансирование (1371)

 Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки. Она считает, что такие проекты могут без финансирования государства "измерить свою "нужность" зрителю и способность".

Об этом чиновница написала 21 октября на своей странице в Facebook., передает Цензор.НЕТ.

"Здесь будет провокация. Интересный гипотетический вопрос: если государство развернется с финансовой поддержкой "к истокам" (нематериального культурного наследия, так сказать) – до воспроизведения и изучения фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправци, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, как вот #хорвірьовки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие. Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан будут кричать об уничтожении "национальной" культуры?", - написала Подоляк.

Заместитель министра считает, что украинская аудитория сама способна определить, что ее нужно.

"Или всё, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если нужна та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда же, или нет?", - добавила Подоляк.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец

Источник: https://censor.net.ua/n3154957
 
 
 Топ комментарии
 
пусть моника зеленских само из своего кармана финансирует хор.. Ну и зебилы скинутся - "на песенки" Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки - Цензор.НЕТ 3515
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Пусть на хозрасчет переходят. На похоронах поют, на свадьбах, на трассе стоят.
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Втягнули ?
А там ні в кого голови на плечах нема ?
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Я по сравнению с тобой просто Сократ. Читаешь твои высеры и складывается впечатление, что пишет либо какой-то аутист, либо тебя на голову роняли.
Впрочем за Парашу только такие и топят.
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Судя по данному высеру представителя Минкульта, слуги народа специально подставили хор Веревки, чтобы отказаться от господдержки украинской культуры.


О заодно пробили очередное днище, назвав украинскую культуру - "ШАРОВАРЩИНОЙ"


но не удивили.
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Щас весь хор полным составом попросит (и думаю получит в отличие от гонтаревой) полит убежище в Англии за преследование инакомыслия и полит сатиры Украиной.
И останется мин культуры с поплавком и белобрысой волчицей!
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"...українська аудиторія сама здатна визначити, що їй потрібно..."
===
Погоджуюся. Буде суміш кацапошансон_95_квартал_блатняк
І ніякого Motley Crue Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки - Цензор.НЕТ 1305
Одним словом: кацапосовок. Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки - Цензор.НЕТ 1305
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Хор сделают крайним, а автора песенки и утвердившие ее ***********.
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Якщо славнозвісний хор вирішив стати гумористичним додатком для монстра інженеринга людських душ Г+Г, то нехай заробляють самі - на корпоративах олігархів, кварталах і переходах у метро.
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ни одно так другое!!! может сепаратистов и космополитов зачистить в национальном хоре? это должно быть инструментом провижения интерсов нации и украинской державы!!!
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Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки

квартал 95 финансируйте.

и сватов дебильных тоже 146серию.

ну конченные, что не день, то новое дно-
то распитие шампаскаго на парижском курорте под гимн украины,
то придурок пристайкин с 30% войны
то еще хрень с парадом военным
то разведение воск
ну конченные...

ахахаха
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Будут песнями клиентов на панели завлекать, ноу-хау от Моники и ее/го побратимив Квартальных. Какой никакой зароботок, но пусть не забудут Моника хотела чтоб все самозанятые ходили с кассовым апаратом (налоги! это важно) - смотреться будет прикольно.
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з такими міністрами і замами, яким головне шось скоротити, тра тоді і це міністерство к ядрєнєй фєнє скорочувати
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Восемьдесят шестая новость про несчастную британскую погорельцу и наглый жестокий хор.
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"Заместитель министра считает, что украинская аудитория сама способна определить, что ее нужно" - тут и думать нечего - "Сваты", "Одноклассники", "ВКонтакт".
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Оця Подоляк - колишня нардепка з самодрочі. Щоб знали, хто такі садовий, сироїд, березюк та прочі з тої гоп-компанії. Зебіли вони, ***...
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И хор Александрова и Хор Веревки уже - русский мир.
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казав же ж Мародьор, шо весь світ - то Кремль, а люди в ньому агенти.. як у воду дивився Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки - Цензор.НЕТ 1017
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Ти мабуть з тих хто сміявся в залі? Як казала моя покійна бабця "будеш ще на покуті сміятися".
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Пусть 95-й квартал возьмет шаромыжников в штат, - будут петь всякое г... на постоянное основе. Юзик и Лысый будут солистами!
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у хора веревки ест новый хит, можно рубить бабло
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ви хочете сказати, що декілька кур можуть закреслити всю славну історію знаменитого та любимого багатьма українцями хору???
справді?
зелена дрисня хоче під шумок на "законних" підставах й далі позбавляти нас української ідентичности?
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Авторитет зарабатывается ГОДАМИ и ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, а теряется в ОДНУ СЕКУНДУ.
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Але державної підтримки тепер у них не повинно бути.
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И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
ПОЧЕМУ ХОР КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА ВОРА КАЛОМОЙСКОГО И ОФШОРНИКОВ ИЗ КВАРТАЛА 95 Я ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ?
Пускай кормятся из ручонок воровских Бени и имитаторы игры х...м на рояле.
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Заместитель министра считает, что украинская аудитория сама способна определить, что ее нужно.Источник: https://censor.net.ua/n3154957

Опера тоже на госфинансировании. Когда ее закроют и в ТРЦ переделают?
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Putin**************************.png продам недорого ноты для хора Веровки.
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Тепер як ніколи потрібна екранізація української народної казки "Ріпка"в обробці Івана Франка про те, як посадив дід Пєтьку І шоб на Одеській кіностудії
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БРАВО!! хор Верёвки-95!! потуже затягивайте петлю на горле мафии Гонтаревой-Потроха!!
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Нужно их этот хит скачать себе в машину слушать)))
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ось так і розділяють народ на 2 табори а потім починається громадянська війна на поталу ворогу
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То платний троль з россії, "розжигатель дружбьі"
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Ця зам міністра зеленська ідіотка. Може варто задуматись,чи варто їй працювати в міністерстві , хай іде в 95-й квартал там заробляє
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сутенёры Квартала и Верёвки прикинули и решили: "Я на русалках больше заработаю!" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=TdvI8f6VJ6w
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под сомнєніє треба поставіть кловуна і всю єго зєбільну каманду с каламойським.
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ЭТО НЕ ШАРОВАРЩИНА - А НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
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ВОТ АВСТРИЙЦЫ НЕ СЧИТАЮТ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ШАРОВОРЩИНОЙ

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Информационный шабаш, чернуха которая прет 24 часа в сутки с пророссийских 112, Зик, НьюсВан, Пятого, Прямого должна немедленно быть закрыта! Если конечно мы хотим иметь Родину...
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А вот и ботоферма подтянулась. Одно и то же сообщение на разных ветках.
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А еще лишить субсидий всех, кто не спiвчуває горю Гонтаревой!
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"Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки"- а як заспівають 7:40?
Пора туманду у заступники двірника при капМіні переводити ,понизити у посаді за україножерство!
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Никогда не был на хоре Верйовки,однако должен выразить глубокую озабоченность ментальностью культобюрократов.Заводы разогнали ,теперь не то что самолёта,детскую коляску не в состоянии выпустить.Надо разогнать Театры все.Они убыточны априори.Исторические музеи,народные хоры,закрыть окончательно отдельные сохранившиеся очаги сельской культуры.Нужна петиция - о упразднении минкульта,как врага Украинской культуры.
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Да, и обязательно ***** извинения принести.
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Украсть и поделить. У замминистра логика простая.
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Откуда они все лезут, эти защитники воровки.
Возьмите уже скинтесь и постройте домик обездоленной вместо сочувствия...
Идиоты...
Да, и не забудьте поселить её туда. Годков на 15...
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на "цензоре" у всей этой шушеры "блатхата"!
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Дура и дураки такое несут где весь этот сброд собрали эталонные ДЛБ
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У Зе-кагалі придумали як позбавити державного фінансування українську культуру, а щоб патріотична частина суспільства дуже не виступала, то використали безмозглих курок з хору Верьовки.
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высосали скандал из пальца чтобы отвлечь от более важного - провалов в обещаниях. импотенции власти и полном не профессионализме....а также грядущем дефолте страны.
люди по прежнему на войне гибнут, цены на отопление уже готовы зайти с инфарктными суммами...а эти всё о спаленном доме гонтаревой у которой таких ещё пару десятков во всех уголках планеты...чай не на улице живёт а в Лондоне, одном из самых дорогостоящих городов мира.
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"Заместитель министра культуры, молодежи и спорта"__________________ГОНИТЕ ГРЯЗНЫМИ ТРЯПКАМИ ТАКИХ "ЗАММИНИСТРА"! ЭТА КУРИЦА ВИДНО НЕ ЗНАЕТ О ЧЕМ ГОВОРИТ!!!!!!!!
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повесить весь хор веревки на веревке абы ублажить гонтареву
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и я только за лишение гос.поддержки. у них и так неплохо получается зарабатывать, как четко подметила, на шароварщине))
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