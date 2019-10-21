 Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки

Об этом чиновница написала 21 октября на своей странице в Facebook., передает Цензор.НЕТ.
"Здесь будет провокация. Интересный гипотетический вопрос: если государство развернется с финансовой поддержкой "к истокам" (нематериального культурного наследия, так сказать) – до воспроизведения и изучения фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправци, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, как вот #хорвірьовки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие. Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан будут кричать об уничтожении "национальной" культуры?", - написала Подоляк.
Заместитель министра считает, что украинская аудитория сама способна определить, что ее нужно.
"Или всё, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если нужна та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда же, или нет?", - добавила Подоляк.
Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Впрочем за Парашу только такие и топят.
О заодно пробили очередное днище, назвав украинскую культуру - "ШАРОВАРЩИНОЙ"
но не удивили.
И останется мин культуры с поплавком и белобрысой волчицей!
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Погоджуюся. Буде суміш кацапошансон_95_квартал_блатняк
І ніякого Motley Crue
Одним словом: кацапосовок.
квартал 95 финансируйте.
и сватов дебильных тоже 146серию.
ну конченные, что не день, то новое дно-
то распитие шампаскаго на парижском курорте под гимн украины,
то придурок пристайкин с 30% войны
то еще хрень с парадом военным
то разведение воск
ну конченные...
ахахаха
справді?
зелена дрисня хоче під шумок на "законних" підставах й далі позбавляти нас української ідентичности?
ПОЧЕМУ ХОР КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА ВОРА КАЛОМОЙСКОГО И ОФШОРНИКОВ ИЗ КВАРТАЛА 95 Я ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ?
Пускай кормятся из ручонок воровских Бени и имитаторы игры х...м на рояле.
Опера тоже на госфинансировании. Когда ее закроют и в ТРЦ переделают?
https://www.youtube.com/watch?v=TdvI8f6VJ6w
https://youtu.be/-gTJhqNISac
Пора туманду у заступники двірника при капМіні переводити ,понизити у посаді за україножерство!
Возьмите уже скинтесь и постройте домик обездоленной вместо сочувствия...
Идиоты...
Да, и не забудьте поселить её туда. Годков на 15...
люди по прежнему на войне гибнут, цены на отопление уже готовы зайти с инфарктными суммами...а эти всё о спаленном доме гонтаревой у которой таких ещё пару десятков во всех уголках планеты...чай не на улице живёт а в Лондоне, одном из самых дорогостоящих городов мира.
Культура на черзі!