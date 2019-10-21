 Замминистра культуры Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора Веревки

Об этом чиновница написала 21 октября на своей странице в Facebook., передает Цензор.НЕТ.

"Здесь будет провокация. Интересный гипотетический вопрос: если государство развернется с финансовой поддержкой "к истокам" (нематериального культурного наследия, так сказать) – до воспроизведения и изучения фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправци, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, как вот #хорвірьовки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие. Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан будут кричать об уничтожении "национальной" культуры?", - написала Подоляк.

Заместитель министра считает, что украинская аудитория сама способна определить, что ее нужно.

"Или всё, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если нужна та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда же, или нет?", - добавила Подоляк.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

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