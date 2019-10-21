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 Политика Украины
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 Оценочная миссия НАТО посетит Украину через несколько недель, - глава представительства Альянса Винников

Через несколько недель в Украину прибудет оценочная миссия НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава представительства Североатлантического альянса в Украине Александер Винников.

"Мы ожидаем оценочную команду, которая приедет из штаб-квартиры НАТО через несколько недель для того, чтобы она смогла дать как можно более эффективные советы и экспертизу с учетом следующей годовой национальной программы на 2020 год", - сказал Винников, выступая на круглом столе "Украина-НАТО: что на столе переговоров?" в понедельник в Киеве.

Он отметил важность дальнейшего перехода Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО.

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Напомним, ранее начальник Главного управления подготовки, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран сообщил, что в деятельность Вооруженных сил Украины за последние два года были внедрены 596 стандартов Североатлантического Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3154952
 
 
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Тим часом президент здорової людини продовжує тихо і мовчки допомагати Україні! Здається Штати визнають тільки його, як президента України!Оценочная миссия НАТО посетит Украину через несколько недель, - глава представительства Альянса Винников - Цензор.НЕТ 316
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Що там в ЗЕ планують для вступу в НАТО ?
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Поки Гідрант бавиться паличками для суші,Барига зустрічає Айсленди.
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зате ЗЕ привезе нам сувенірні палички від самого імператора ! ОТАК !
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Розповість японцям про свій шлях в політику, від самодіяльного артиста до президента, похвалиться "Кварталом-95", "Сватами" - треба ж цих азіатів долучати до європейської культури.
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Піаніну з шаурмою натівських стандартів.
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О, гривня перевалила за 25. Відкат буде стрімким.
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Смысл? Плыли плыли и на берегу усRались. Теперь другие приоритеты.
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вот пусть миссия и оценит выступление "95-го квартала"
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