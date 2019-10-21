 Оценочная миссия НАТО посетит Украину через несколько недель, - глава представительства Альянса Винников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава представительства Североатлантического альянса в Украине Александер Винников.

"Мы ожидаем оценочную команду, которая приедет из штаб-квартиры НАТО через несколько недель для того, чтобы она смогла дать как можно более эффективные советы и экспертизу с учетом следующей годовой национальной программы на 2020 год", - сказал Винников, выступая на круглом столе "Украина-НАТО: что на столе переговоров?" в понедельник в Киеве.

Он отметил важность дальнейшего перехода Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект закона о реформе СБУ написан, коллеги из НАТО его получили и изучают, - Кулеба

Напомним, ранее начальник Главного управления подготовки, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран сообщил, что в деятельность Вооруженных сил Украины за последние два года были внедрены 596 стандартов Североатлантического Альянса.