 Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец

Об этом заявил генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Зиновий Коринец в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Травля сейчас началась, угрозы жизни. Конечно, там, в этом выступлении, ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуацией с Валерией Алексеевной произошла. Действительно, я, пожалуй, должен извиниться перед ней. Там стебали господина Коломойского и ее", - сказал Коринец.

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Он заявил, что в отношении организации выступления с хором контактировали от бывшего участника "Квартала 95", народного депутата из "Слуги народа" Юрия Корявченкова.

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стибемся над всеми уже не один год", - рассказал Коринец.

Гендиректор хора сообщил, что выступление на концерте "Квартала" оплачивалось.

"Наши выступления все оплачиваются. Там были два выступления по 15 000 гривен по договору. Все выступления платные, у нас есть обязательства, мы должны заработать за год определенную сумму денег и сделать определенное количество концертов ", - отметил Коринец.

Напомним, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.