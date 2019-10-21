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 Политика Украины
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Все про:Квартал-95 (88) Гонтарева (802) Юрий Корявченков (7) Коринец Зиновий (1)

 Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец

Песня украинского народного хора имени Веревки и "Квартала 95" о пожаре в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой была "некорректной".

Об этом заявил генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Зиновий Коринец в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Травля сейчас началась, угрозы жизни. Конечно, там, в этом выступлении, ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуацией с Валерией Алексеевной произошла. Действительно, я, пожалуй, должен извиниться перед ней. Там стебали господина Коломойского и ее", - сказал Коринец.

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Он заявил, что в отношении организации выступления с хором контактировали от бывшего участника "Квартала 95", народного депутата из "Слуги народа" Юрия Корявченкова.

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стибемся над всеми уже не один год", - рассказал Коринец.

Гендиректор хора сообщил, что выступление на концерте "Квартала" оплачивалось.

"Наши выступления все оплачиваются. Там были два выступления по 15 000 гривен по договору. Все выступления платные, у нас есть обязательства, мы должны заработать за год определенную сумму денег и сделать определенное количество концертов ", - отметил Коринец.

Напомним, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.

Источник: https://censor.net.ua/n3154950
 
 
 Топ комментарии
 
А над моникой зеленски, когда будут смеяться, особенно после встречи с трампоном?
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Керівник хору Верьовки: якби я знав, що все так незручно вийде, то попросив би тридцять дві тисячі, чи хоча б піввідра хамси на додачу Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 453
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Не сомневался, что у зеленого говна это пустяк.
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Объявлєніє.
Пожилыє дєвочкі-хорысткі окажут акадєм. інтімуслугі ротом состоятєльним і нєочєнь клієнтам. Бородатим скідкі.
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Ну шо воно буровыть??? Какая разница кто предложил? Ты дал согласие, а артисты пели!!! Каждый отвечает за свои поступки!!! Это детский сад, вовочка попросил мы и побежали!!!
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Прошу згадати слова Лєни Кравець, що Зеля досі вичитує всі жарти "Кварталу".
Якщо преЗЕдент таке пропустив, значить це свідоме "мочилово"
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а хто сумнівається в тому, що це мочилово з боку клована і його патрона бені?
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академічний національний хор
імені
вірьовки та мила
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Держите Юзика ато он павесица или хуже складет депутатские полномочия!!!
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у нас новости только про хату Гонтаревой... поднадоело
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Как это "надоело"? Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 8716
Это же зрада зрадная!! Усі на майдан!!!
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Люди делятся на 2 категории:
1. Пожрать, потрахаться и под пивасик смотреть, как по телеку х@ем на рояле играют.
2. Порохоботы...
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Якщо з Голодомору ржали, то спалена хата - то вже таке, по мєлочі.
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Про символи та знаки: Іуда+30срібників=вірьовка
Хор+30тищ.срібників=вірьовка.
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У соевых идиотов зрады с капитуляцией не вышло - решили зраду в пустом пуке "95 квартала" найти.Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 5180
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У них ничего уже не выходит. И не входит. Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 4059
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Мне кажется, что такие сюжеты мы уже скоро увидим в реале....Они за 5 месяцев уже з...ли!
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Юзик молодец.
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да весело конечно..., некоторые до сих пор покатываются со смеху, когда видят кадры похорон небесной сотни..., у каждого свои представления о смешном и веселом, жаль, что такие представления становятся всеобщим как бэ трендом...
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Ольгинские и сучки против украинского народного хора, очередной показатель антиукраинской позиции . Судя по комментам ,все сучки смотрят квартал, и неистово ругают . ВОт так просто - смотрят и ругают . Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 9385
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Очень классный и смешной номер.
О чем опять восемьдесят пятая новость про несчастную погорелицу Леру?

Лера сидит не в каморке, а в отдельной палате элитарной больницы в Лондоне , где лечит незнамо что.
Тянет время в надежде получить убежище , так как не желает экстрадиции в Украину .
Раздули эту тему простой шутки до межпланетного скандала именно тоже в интересах гонтаревой
То, что она устроила себе поджог, так ещё и все плакать должны?

На этой гонтаревой пробы ставить негде. Ее деятельность была сверх деструктивной в Украине. Она завалила гривну и вместе с ней малый бизнес. Выводила деньги в офшоры, рефинансировала банки за откаты, которые на второй день закрывались.
Ее просто необходимо экстрадировать в Украину .
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Кто бы сомневался, что тебе понравится.
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Ну, і що ви хотіли від Юзика і, тим більше, від зеленої шмарклі та його 95-тих - для яких Україна схожа на порноактрису?
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Я вибачаюсь, не знаю більшість депутатів. Підкажіть, це той мішок з говном, що в кадр не влазить і є Корявчєнков?
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Когда Лерка-воровка приедет на допросы?
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Хор ім.Верьовки увійшов в крутоє пікє і приєднався до хору
Алєксандрова
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по 15 тысяч за песню - а че, недорого...
Надо их к себе на День Рождения пригласить.
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Радість зебілів передбачувана, Квартал своїм низкопробним гівногумором не здивував (це ж не над ЗеМоньою і Беньою жартувати) - з ними давно все ясно. Питання лише до хору: ця ганьба того варта? Хоч баблішка нормально Беня дав
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хорошая песня, вспомните , как сожгла наши деньги собака гонтарева
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Корявченков - Коринец. Совпадение? Не думаю. Влип весь хор в зеленое дерьмо по самые уши, надеюсь, на концерты к ним нормальные люди не пойдут.
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