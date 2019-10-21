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Все про:загрязнение (120) Киев (18048) Гончарук_Алексей (181)

 По официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается, - Гончарук

Правительство заявило, что не располагает официальными данными об аномальном загрязнении воздуха в Киеве или других регионах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя сообщения о том, что в Киеве наблюдается аномальное загрязнение воздуха.

"Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно, мне доложили, что, по официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается. Качество воздуха находится в пределах Предельно допустимой концентрации... Но с учетом того, что информация появилась, мы разбираемся, какая у них методология, что на самом деле они оценивали, что эти картинки самом деле означают и я думаю, что в ближайшее время выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что сейчас правительство разбирается, каким образом появились такие данные.

"Официального подтверждения и данных, которые бы давали возможность говорить, что с воздухом что-то не так, у меня нет", - добавил Гончарук.

Напомним, 19 октября сообщалось, что датчики качества воздуха показывают сильное загрязнение воздуха в Киеве. По данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигал 161 при норме от нуля до 50. Также в сети активно распространяли данные о загрязнении от SaveEcoBot.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154949
 
 
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як не спостерігається? а запах зеленого лайна?
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Так ********** жи вичитує всі сценарії Кварталу. Якшо пропустив цей «жарт», знач сподобалось
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Если ты постоянно чувствуешь запах лайна - самое время проверить собственные штаны... "По официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9674
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Бидло, як тобі живеться з подоланою корупцією? А гаїшники в кущах тобі як? Чи здешевшала вже твоя комуналка, бидлан? Як справи з курсом валют? Вже по вісім? А давно? Як там зарплати? Вже 4к доларів на місяць? Війну вже зупинили? Руки відрубані? Олігархи вже в тюрмах? Ггг
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не оцінюй всіх по власному життєвому досвіду
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а з самим Гончаруком -можна пов'язувати, адже хор має державне фінансування?
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Туман - багато води в повітрі. Треба оголошувати термінову евакуацію.
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Как это не наблюдается - рыги набзздели будь-здоров.
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