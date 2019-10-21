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 Политика Украины, Общество
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Все про:Квартал-95 (88) поджог (670) Гонтарева (802) Бородянский Владимир (17)

 Бородянский о номере "95 Квартала": "Злорадство, которое порождает вседозволенность. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является"

Министр культуры Владимир Бородянский считает, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В моей системе ценностей радоваться тому, что у человека сгорел дом - злорадство, которое порождает вседозволенность. Эту модель поведения нельзя поддерживать или оправдывать - ее можно только пресекать. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является", - подчеркнул Бородянский.

По его словам, одна из целей гуманитарной политики - найти точки соприкосновения, как можно четче очертить ценности, которые нас объединяют, четче маркировать то, что мы считаем недопустимым, создавая украинское культурное пространство.

"И чтобы это произошло, необходимо ежедневно вести диалог об этом и фиксировать позиции, наращивая тем самым нашу субъектность", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель хора имени Веревки Коринец: "Наверное, я должен извиниться перед Валерией Алексевной". ВИДЕО

Напомним, песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе. "Это стыд !!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе "- отметила Гонтарева.

Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смеяться над горем не считаю нормальным, но у нас демократия, - Гончарук о номере "95 Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

Бородянский о номере 95 Квартала: Злорадство, которое порождает вседозволенность. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154947
 
   
 Топ комментарии
 
Хватит уже всей стране прогибаться под порохомразь! Характерно, что в отличие соевых дебилов-моралистов, обычные украинцы, сидевшие в зале, восприняли номер весьма благосклонно, справедливо полагая что вор должен сидеть в тюрьме, а не скрываться от правосудия в Лондоне
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я тебе розчарую - обычные украинцы на таке шидівське лайно не ходять......
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У людей сгори вклады, надежды и мечты, а ты шелупонь, переживаешь за человека у которого все мечты сбудутся в многократном размере.
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Хватит уже всей стране прогибаться под порохомразь! Характерно, что в отличие соевых дебилов-моралистов, обычные украинцы, сидевшие в зале, восприняли номер весьма благосклонно, справедливо полагая что вор должен сидеть в тюрьме, а не скрываться от правосудия в Лондоне
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я тебе розчарую - обычные украинцы на таке шидівське лайно не ходять......
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быдлоскот сидел в зале, и ты к нему тоже относишься. У Гитлера тоже были "обычные немцы", которые "воспринимали" его деяния благосклонно.
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оооо Зеленский уже оказывается гитлер)))
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Ну да, а ***** в свынячей системе ценностей не иначе как Сталин
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Это так мило когда овощ сидящей сракой на диване называет человека вором, которого западные аналитики называют экономическим РЕФОРМАТОРОМ )))
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Для отдельной *************** вроде тебя напоминаю. Что Валерьич, с привата ******* бабки вкладчиков и некрывая этого вывел их в Кипр, в результате чего, эта ненависная вами "даунами" Гонтарева вместеис МВФ спасла твою страну, как и мою от Жопы, ибо больший % денег был в Привате, но это тебе на 1+1 наверняка не рассказывали )) ибо нехер быдлу такое знать ))
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Собственно подобного, чудным образом у Гонтаревой резко сгорел дом и о машина)) интерестно смчего бы вдруг))
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Результат реформ- у нас нет дефолта, о котором так мечтал кое кто
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Да никто и не прогибается, визг порохоскота в инете - эт всего лишь белый шум.Ни о чём.
Повизжат пару дней и заглохнут.
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поросенковцы так не переживали, когда горели и взрывались склады боеприпасов в Украине по вине галиматеев))
тогда поджигателей нашли?
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а для того, щоб лєрку посадити, потрібно завершити слідство, предявити докази вини і оголосити в міжнародний розшук...... хоча про що це я? каломойша, який вкрав 155 млрд, навіть не планує переховуватися від слідства і прекрасно себе почуває в Україні
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а рішення Лондонського суду, який визнав його і боголюбова шахраями, для Вас не показник?
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Народу надо хорошо запомнить, что это сильно так веселит кварталовцев, и помочь им вдоволь нахохотаться на собственных пожарищах. Сколько там в квартале человек? Сколько там у Зели, Бени и кварталовцкв есть красивых домиков под Киевом, в Лондоне и в Италии? Вот насмеются, на всю дурную жизнь вперед. И мы заодно посмеемся с дебилов.
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ну у нас "обычные украинцы" могут отдать от 800-3700грн за один билет на квартал! Ну пойдем всей семьей и полгода не будем жрать???!!! Типа шоу тоже пища!!! Не чеши пургу!

я так понимаю что у "простых украинцев" полное отсутствие морали???!!!
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лахтинцю, не "танцюй зебіла". Так, більшість зебілів - ***аки, але все ж не такі як ти. Сиди у спамі.
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У людей сгори вклады, надежды и мечты, а ты шелупонь, переживаешь за человека у которого все мечты сбудутся в многократном размере.
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А нечего, что эти вопросы нужно задавать Бене, Жеваго, Таруте и остальным "пылесосам"? Обожрались дерьма и дрыщут, а виноват конечно доктор, что у него лекарство невкусное и уколы болючие. Логика быдла во всей красе.
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у закона 1210 появился серьёзный конкурент, в некоторых СМИ)).
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Не известно лерка-облигация свою карту не публиковала для пожертвований? Номер "95 квартала" о поджоге дома Гонтаревой - это злорадство, которое нужно пресекать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 267
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да чем то ты недовольна,зеленая плесень? а шутки над Кивой(а они были намного острее) надо пресекать? или смеяться нельзя над лондонскими небожителями? а над идиотом Кивой-можно?
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Т..е. издевательство Гонтаревой над страной это нормально? Бородянского и прочих из этого сборища полезных идиотов Кабмина надо пресекать. А что не высмеять самоподпалы, самострелы в ногу ...всё для получения "беженства" и вида на жительство?! Только бы в украину не вернули и не раскулачили и не посадили.
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Вот когда все эти "само-" будут доказаны - тода высмеивай сколько угодно, а пока это все только плоды буйной фантазии.
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Да! Однозначно недопустимо злорадствовать по поводу изгнания и бедствий семьи Януковича, а также его сподвижников.
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Да конечно!
Пресекать!
Пресекатор!) Номер "95 квартала" о поджоге дома Гонтаревой - это злорадство, которое нужно пресекать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6403
Цензуру введи осёл!
Мне выступление понравилось!
Не нравится не смотри)
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Что то какой то гниловатый кабмин.. Пусть Зеленский на более адекватных меняет.
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что тут раздули из-за троллинга..
прямо обидели гонтареву.. .
а то, что гонтарева от правосудия скрывается в Лондоне? это как?
поджог выгоден только гонтаревой и ее кинологу поросенко..
поверьте, народу Украины - вообще плевать на этот троллинг и шутки, народ хочет. чтобы гонтареву приволокли для ответа в суд Украины))
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Может тебе и плевать, а мне нет. Потому как дело не в Гонтаревой или ещё ком-либо, а в том, что показано что это прикольно и можно жечь что хочешь- разницу улавливаешь. Завтра какой-нибудь даун сожгёт твою машину или квартиру и все во дворе будут радоваться и хлопать в ладоши.
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квартал не радуется а троллит гонтареву, которая и заказала поджог своей будки ради пиара))
гонтарева столько наворовала в Украине, что может десять таких сараев купить, и один ей было не жалко..
проблема поросенко и его кодлы в том, что они придурки, и народ считают таким..
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Лахто, ти яким кінцем до "народу України"?
НАРОД на квартали не ходить, сватів не дивиться і за клоуна не голосує.
P.S. Нікітко, це тебе ху*ло поцілував у пупок? Ти з того дня не миєшся щоби не змити "нагороду"? Посидь у спамі.
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"Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".Источник: https://censor.net.ua/n3154947 - это ты называешь троллингом?!

Плевать на такое может быть только быдлу.
А народ хочет правосудия для Гонтаревой, это да.
Но не только для нее, для Бени, для Зели, для Богдана и остальной шелупони тоже.
Согласен?
И поверь мне на слово: ходоки из Квартала во власть отнесутся к твоей беде точно так же, "с прибором".
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Не нужно поджигать свой дом, для дурного пиара, тогда не будет таих шуток. Номер "95 квартала" о поджоге дома Гонтаревой - это злорадство, которое нужно пресекать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5468
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Есть доказательства поджога врагами Гонтаревой? Коломойским, например?
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Столько высранных на пустом месте новостей про этот хор.
Складывается впечатление, что банкир галактики Гонтарева - это ум и честь, моральный авторитет и совесть Украины.

Как будто смеялись не над одной из самых крупных порохотварей и ее показном поджоге, а над Черноволом и его автокатастрофой.
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Хто хоче спалити вілу відомого коміка в Італії? Українці хочуть посміятися.
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+++++++++++++++
Я б додав ще "у здоровому тілі - здоровий ніж".
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блин, кто делает эти мультики? хочу все посмотреть!
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а як ви будете присікати страждання народу від втрати самої Велерії Гонтарєвої? Мені навіть страшно подумати, як народ сприйме таку звістку.
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Только у больных дебилов во всем виновата сатира.
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Не министру указывать что объединяет украинцев, и украинское культурное пространство создается без министерства и фарионих
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Уявіть собі, що цей номер затверджував сам Зеля.
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з вами завжди так, тому ви ніколи не думаєте.
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це не те, чим повинний займатись президент країни, яка знаходиться в складних умовах війни та окупації.
якщо вам не втямки самім подумати, то я розшифрую всю аморальність зеленського.
щодня йому приходять новини з фронту про загибелі, поранення, а воно сидить і жартики для кварталу виписує.
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це свідомо вирішили так з днем народження привітатиБородянский о номере "95 Квартала": "Злорадство, которое порождает вседозволенность. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является" - Цензор.НЕТ 4609
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Щиро бажаю, щоб кожна потвора, яка вкрала у країни хоч гривню під час війни, довічно горіла у пеклі.
Амінь.
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У Украины есть враги. В моей системе координат - если с ними или их имуществом случается что то плохое - я остаюсь доволен. Например последний концерт хора Александрова на дне Черного моря. Или когда Моторылу взорвали. Или когда у вора Украины хата сгорела.
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Последнее время идет позор за позором.
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тем временем где то в Лондонском метро
мы беженцы из Киева, бендеровцы сожгли дом, все сгорело, не ели пять дней сами еле спаслись, внука случайно дэвидом назвали подайте ради христа
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абідєлі банкіра всєх врємьон! караул! а навіщо їй нерухомість в Україні якщо вона здриснула в альбіон?! не собі, ні людям! краще б сиротинському будинку віддала, але зась, жаба б задушила! на бєню та лисого придурка взагалі не реагую!
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Мразь Гонтарева уничтожила десятки банков, опустила гривну и спряталась в Лондоне от суда. А тут вылезли плакальщики, на зарплате: "Человека обидели!" Да по ней тюрьма плачет, как и по ее покровителю.
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То може й дохлим кацапам в бамбасє віночки сплести та бюсти відкрити, а не єнота запускати?!
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нужно пресекать?
І як? І як ти збираєшся "пресекать" бидлізм 73%?
І цьому номері єдине "проблема" - Участь хору з Таким регаліями.

Решта - звичайна бидло-культура.
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Личная месть Коломойского не знает границ, а в заложниках этой авантюры вся страна.
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"Министр культуры Владимир Бородянский" - ось "злорадство, которое порождает вседозволенность"
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180 голов свиней сгорело! 180! Вот если бы "Квартал" посмеялся над этим, то это было бы обидно. А тут дом Гонтаревой, построенный на ворованные деньги, прямо траур в стране можно было объявлять.
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Так можно дойти до того, что нужно запретить анекдоты про Гонтаревеу!? Бородянский о номере "95 Квартала": "Злорадство, которое порождает вседозволенность. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является" - Цензор.НЕТ 3245
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