 Бородянский о номере "95 Квартала": "Злорадство, которое порождает вседозволенность. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"В моей системе ценностей радоваться тому, что у человека сгорел дом - злорадство, которое порождает вседозволенность. Эту модель поведения нельзя поддерживать или оправдывать - ее можно только пресекать. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является", - подчеркнул Бородянский.
По его словам, одна из целей гуманитарной политики - найти точки соприкосновения, как можно четче очертить ценности, которые нас объединяют, четче маркировать то, что мы считаем недопустимым, создавая украинское культурное пространство.
"И чтобы это произошло, необходимо ежедневно вести диалог об этом и фиксировать позиции, наращивая тем самым нашу субъектность", - добавил он.
Напомним, песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе. "Это стыд !!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе "- отметила Гонтарева.
Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".
Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Повизжат пару дней и заглохнут.
тогда поджигателей нашли?
я так понимаю что у "простых украинцев" полное отсутствие морали???!!!
Пресекать!
Пресекатор!)
Цензуру введи осёл!
Мне выступление понравилось!
Не нравится не смотри)
прямо обидели гонтареву.. .
а то, что гонтарева от правосудия скрывается в Лондоне? это как?
поджог выгоден только гонтаревой и ее кинологу поросенко..
поверьте, народу Украины - вообще плевать на этот троллинг и шутки, народ хочет. чтобы гонтареву приволокли для ответа в суд Украины))
гонтарева столько наворовала в Украине, что может десять таких сараев купить, и один ей было не жалко..
проблема поросенко и его кодлы в том, что они придурки, и народ считают таким..
НАРОД на квартали не ходить, сватів не дивиться і за клоуна не голосує.
P.S. Нікітко, це тебе ху*ло поцілував у пупок? Ти з того дня не миєшся щоби не змити "нагороду"? Посидь у спамі.
Плевать на такое может быть только быдлу.
А народ хочет правосудия для Гонтаревой, это да.
Но не только для нее, для Бени, для Зели, для Богдана и остальной шелупони тоже.
Согласен?
И поверь мне на слово: ходоки из Квартала во власть отнесутся к твоей беде точно так же, "с прибором".
Складывается впечатление, что банкир галактики Гонтарева - это ум и честь, моральный авторитет и совесть Украины.
Как будто смеялись не над одной из самых крупных порохотварей и ее показном поджоге, а над Черноволом и его автокатастрофой.
Я б додав ще "у здоровому тілі - здоровий ніж".
якщо вам не втямки самім подумати, то я розшифрую всю аморальність зеленського.
щодня йому приходять новини з фронту про загибелі, поранення, а воно сидить і жартики для кварталу виписує.
Амінь.
мы беженцы из Киева, бендеровцы сожгли дом, все сгорело, не ели пять дней сами еле спаслись, внука случайно дэвидом назвали подайте ради христа
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І як? І як ти збираєшся "пресекать" бидлізм 73%?
І цьому номері єдине "проблема" - Участь хору з Таким регаліями.
Решта - звичайна бидло-культура.