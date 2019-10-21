 Ожидаю, что конкурс на должность главы НАПК будет объявлен на этой неделе, - Гончарук

Об этом заявил во время брифинга глава правительства Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ .
"Конкурс на голову НАПК будет объявлен так быстро, насколько это возможно, исходя из бюрократических процедур. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе", - отметил Гончарук.
дибілів на посади порозпихати чи й не важка справа.
ще лишається час на перегляд, правку та затвердження щотижневих квартальних шоу.
а також на вичитування соцмереж.
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Тільки є підозра, що знову призначать якогось шахрая чи просто колоду (брэвно) - щоб було, лежало й нікому не заважало плигати навколо рояля.