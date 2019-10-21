 Ожидаю, что конкурс на должность главы НАПК будет объявлен на этой неделе, - Гончарук

Об этом заявил во время брифинга глава правительства Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ .

"Конкурс на голову НАПК будет объявлен так быстро, насколько это возможно, исходя из бюрократических процедур. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе", - отметил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак