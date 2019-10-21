EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  131  7
Все про:конкурс (808) НАПК (763) Гончарук_Алексей (181)

 Ожидаю, что конкурс на должность главы НАПК будет объявлен на этой неделе, - Гончарук

На этой неделе могут объявить конкурс на занятие должности главы Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом заявил во время брифинга глава правительства Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ .

"Конкурс на голову НАПК будет объявлен так быстро, насколько это возможно, исходя из бюрократических процедур. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе", - отметил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак

Источник: https://censor.net.ua/n3154942
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та яке там..
дибілів на посади порозпихати чи й не важка справа.
ще лишається час на перегляд, правку та затвердження щотижневих квартальних шоу.
а також на вичитування соцмереж.
 показать весь комментарий
 
Ждун с дипломом "негосударственной формы".............опять таки МАУП как и Грося, а тут ещё и Соросовские гранты.
 показать весь комментарий
 
конкурс на главу комисии по конкурсам попал под наблюдение набу но там не все однозначно так как глава временно в отпуске и под следствием но он через суд докажет свою невиновность а пока комитет вр по конкурсам совещается с комитетом по комитетам, тем временем невозможно регламентировать данное положение ибо закон не принят в третьем чтении и отправлен в комитет по законам но там временная задержка так как проходят консультации во фракциях
З#А#Е#Б@А#ЛИ Г#А@Н@Д#О@Н@И
 показать весь комментарий
 
Хто хоче побороти корупцію в Україні - тому сюди. Хто хоче знищити чиновників-хабарників, продажних поліцаїв, олігархів шахраїв - тому сюди дорога.
Тільки є підозра, що знову призначать якогось шахрая чи просто колоду (брэвно) - щоб було, лежало й нікому не заважало плигати навколо рояля.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх