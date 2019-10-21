 НАПК выявило нарушения в отчетности у 58 политических партий. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Из них 58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 КУоАП.

В частности, нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос".

"В отчетах политических партий, вошедших в Верховную Раду Украины IХ ​​созыва и имеют соответствующие депутатские фракции, выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Протоколы об административных правонарушениях будут составлены уполномоченными лицами Национального агентства на физических лиц-взносодателей", - отметила член Национального агентства, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.

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Информация о выявленных нарушениях также содержится в выводах таких политических партий: "Бджола", "Біла Церква разом", "Відродження України", "Влада народу", "Воля", "Всеукраїнське об’єднання "Вільність і справедливість", "Всеукраїнське об’єднання "Громада", "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Громадський рух "Народний контроль", "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Громадянська позиція", "Громадянський рух "Хвиля", "Громадянський союз", "Демальянс (Демократичний альянс)", "Єдина сила", "За конкретні справи", "За Україну!", "Комуністична партія України", "Конгрес українських націоналістів", "Контроль. Порядок. Справедливість", "Лейбористська партія України", "Ліберально-демократична партія України", "Народно-трудовий союз України", "Національний корпус", "Наші", "Наш край", "Об’єднання "Самопоміч", "Партія ветеранів Афганістану", "Партія захисників Вітчизни", "Партія національного відродження", "Партія поляків України", "Партія Шарія", "Патріот", "Поруч", "Правий сектор", "Право народу", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Республіканська платформа", "Рідне місто", Рух нових сил Михайла Саакашвілі" "Сила і честь", "Сила людей", "Сім’я", "Слов’янська партія", "Соборність", "Соціал-демократична партія України (Об’єднана)", "Соціалісти", "Соціал-патріотична асамблея слов’ян", "Справжні дії", "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка", "Українська морська партія Сергія Ківалова", "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю", "Українська стратегія Гройсмана", "5.10".

Всего за второй квартал 2019 г. в Национальное агентство поступили 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.