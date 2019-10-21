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 Политика Украины
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Все про:нарушения (773) партия (454) НАПК (763)

 НАПК выявило нарушения в отчетности у 58 политических партий. СПИСОК

Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019: по результатам анализа утвержден 121 вывод за указанный отчетный период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Из них 58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 КУоАП.

В частности, нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос".

"В отчетах политических партий, вошедших в Верховную Раду Украины IХ ​​созыва и имеют соответствующие депутатские фракции, выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Протоколы об административных правонарушениях будут составлены уполномоченными лицами Национального агентства на физических лиц-взносодателей", - отметила член Национального агентства, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.

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Информация о выявленных нарушениях также содержится в выводах таких политических партий: "Бджола", "Біла Церква разом", "Відродження України", "Влада народу", "Воля", "Всеукраїнське об’єднання "Вільність і справедливість", "Всеукраїнське об’єднання "Громада", "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Громадський рух "Народний контроль", "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Громадянська позиція", "Громадянський рух "Хвиля", "Громадянський союз", "Демальянс (Демократичний альянс)", "Єдина сила", "За конкретні справи", "За Україну!", "Комуністична партія України", "Конгрес українських націоналістів", "Контроль. Порядок. Справедливість", "Лейбористська партія України", "Ліберально-демократична партія України", "Народно-трудовий союз України", "Національний корпус", "Наші", "Наш край", "Об’єднання "Самопоміч", "Партія ветеранів Афганістану", "Партія захисників Вітчизни", "Партія національного відродження", "Партія поляків України", "Партія Шарія", "Патріот", "Поруч", "Правий сектор", "Право народу", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Республіканська платформа", "Рідне місто", Рух нових сил Михайла Саакашвілі" "Сила і честь", "Сила людей", "Сім’я", "Слов’янська партія", "Соборність", "Соціал-демократична партія України (Об’єднана)", "Соціалісти", "Соціал-патріотична асамблея слов’ян", "Справжні дії", "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка", "Українська морська партія Сергія Ківалова", "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю", "Українська стратегія Гройсмана", "5.10".

Всего за второй квартал 2019 г. в Национальное агентство поступили 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Источник: https://censor.net.ua/n3154937
 
 
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Тут внутри у него в команде столько саботажников, агентов влияния. просто полезных кому то идиотов, один состав кабмина только посмотреть и другие назначения...что и расеи напрягаться не надо.
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Украинский дипломат и эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара заявил, что власти Российской Федерации преследуют цель всеми силами подорвать доверие граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому, пишет Диалог.UA.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192656_1571644718
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Надвигается операция Шатун. Путиноиды и порохоботы вместе с нацистскими карателями подрывают рейтинги Всенародно Выбранного Презедента Вовы.
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Ну и что?! Уже сколько "выявляли" и у особей и у партий? Крохи конечно за столько лет и столько потраченного на дармоедов бабла. Что БЫЛО? Большой ПУК!
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Украинский дипломат и эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара заявил, что власти Российской Федерации преследуют цель всеми силами подорвать доверие граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому, пишет Диалог.UA.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192656_1571644718
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Тут внутри у него в команде столько саботажников, агентов влияния. просто полезных кому то идиотов, один состав кабмина только посмотреть и другие назначения...что и расеи напрягаться не надо.
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Надвигается операция Шатун. Путиноиды и порохоботы вместе с нацистскими карателями подрывают рейтинги Всенародно Выбранного Презедента Вовы.
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Не просто "шатун", а вся "шатун_з_поршнем" НАЗК виявило порушення у звітності 58 політичних партій - Цензор.НЕТ 775 та "колінвалом"
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Завтра по берегам Японии ударят два мощных тайфуна - "Неогури" и "Буалой". Это я так, на всякий случай.
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а что такое? инфа интересная. Оказывается у СН нарушения есть, а у ЕС - нет
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Це для того, мовляв, дивіться: ми_самІ_сЄбЙА_акі_вдова_унтЄрАфіцерская...
Смішно.
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Гм...
"Комуністична партія України",Источник: https://censor.net.ua/n3154937

А она разве не запрещена?
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