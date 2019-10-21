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 Политика Украины
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Все про:ВР (23865) Гетманцев (35) Бюро финансовых расследований (4)

 Законопроект о Бюро финрасследований может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе, - Гетманцев

Верховная Рада может рассмотреть законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований во втором чтении на следующей неделе, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"16 октября завершился срок подачи поправок в этот депутатский законопроект. Мы рассчитываем на следующей неделе рекомендовать комитетом внесение его в порядок дня (заседания парламента. - Ред.)", - сказал он в ходе встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Гетманцев выразил мнение, что полноценно служба может заработать через полгода.

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"Естественно, налоговая милиция будет ликвидирована. Естественно, уберутся функции и полномочия по расследованию экономических преступлений у МВД и СБУ", - добавил глава профильного комитета.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро финансовых расследований. Однако документ не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3154936
 
 
 Топ комментарии
 
Экономические реформы, чтобы они дали результат должны проводить экономисты, а не лоббисты\инвестбанкиры\инфоцыгане\госворы в 5том поколении.
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K04EGR IV

@K04EGR

"Президенты" меняются, мафия, держащая их за яйца - вечна. Посадит ли Зе своих попередников: порошенка беглого луценка беглую гонтареву беглого кононенка-грановского свинаря гладковского пашинского и шваль по-мельче? Не думаю.
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Так налоговой полиции уже вроде как давно и нет, а упраление К собирались вообще разогнать.
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минус 15 а может больше...Прорыв дамбы в Красноярском крае: обновленные данные от МЧС - Россия 2438 546 просмотров•19 окт. 2019 г.152
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Экономические реформы, чтобы они дали результат должны проводить экономисты, а не лоббисты\инвестбанкиры\инфоцыгане\госворы в 5том поколении.
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Зліва відома інвестбанкірша, справа - економіст. Впізнаєте?

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порося не экономист он учился на дипломата в университете КГБ
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Сива свиня очолювала міністерство економічного розвитку за часів якунєвічя.
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Сколько ещё будут клепать служб с носками по 500 гривен и миллиардным годовым содержанием? Просто проведите аудит эффективности 11 уже существующих и баланс...Сколько они стоили Деньгам налогоплательщиков и сколько реально Вернули в Бюджет украденного!!!
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Так это вместо налоговой полиции и управления "к" СБУ
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Так налоговой полиции уже вроде как давно и нет, а упраление К собирались вообще разогнать.
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K04EGR IV

@K04EGR

"Президенты" меняются, мафия, держащая их за яйца - вечна. Посадит ли Зе своих попередников: порошенка беглого луценка беглую гонтареву беглого кононенка-грановского свинаря гладковского пашинского и шваль по-мельче? Не думаю.
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K04EGR IV

@K04EGR
С таким количеством антикоррупционной ху.....и мы легко могли победить коррупцию во всем мире.. Но что-то пошло не так, и мы заняли первое место в её списке.Законопроект о Бюро финрасследований может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9251
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Недавно прочитал что фактически налоговая полиция формально еще существует.
Управление К собрались разгонять именном потому что их функции будет выполнять Бюро финрасследований. То есть расследование экономических нарушений будет в одних руках, и это правильно.
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