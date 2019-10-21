 Законопроект о Бюро финрасследований может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе, - Гетманцев

"16 октября завершился срок подачи поправок в этот депутатский законопроект. Мы рассчитываем на следующей неделе рекомендовать комитетом внесение его в порядок дня (заседания парламента. - Ред.)", - сказал он в ходе встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Гетманцев выразил мнение, что полноценно служба может заработать через полгода.
"Естественно, налоговая милиция будет ликвидирована. Естественно, уберутся функции и полномочия по расследованию экономических преступлений у МВД и СБУ", - добавил глава профильного комитета.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро финансовых расследований. Однако документ не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.
K04EGR IV
@K04EGR
"Президенты" меняются, мафия, держащая их за яйца - вечна. Посадит ли Зе своих попередников: порошенка беглого луценка беглую гонтареву беглого кононенка-грановского свинаря гладковского пашинского и шваль по-мельче? Не думаю.
K04EGR IV
@K04EGR
С таким количеством антикоррупционной ху.....и мы легко могли победить коррупцию во всем мире.. Но что-то пошло не так, и мы заняли первое место в её списке.
Управление К собрались разгонять именном потому что их функции будет выполнять Бюро финрасследований. То есть расследование экономических нарушений будет в одних руках, и это правильно.