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 Политика Украины
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 Проект закона о реформе СБУ написан, коллеги из НАТО его получили и изучают, - Кулеба

В НАТО проанализируют проект закона о реформе Службы безопасности Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Проект закона написан, наши коллеги из Альянса его получили и изучают", - сказал Кулеба, выступая на круглом столе "Украина-НАТО: что на столе переговоров?" в понедельник в Киеве.

Он отметил наличие диалога с партнерами из Североатлантического альянса в отношении реформы СБУ.

В свою очередь, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников подтвердил, что текст законопроекта был получен, переведён и по нему будет проведён анализ.

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"Наша вовлечённость тут не нова, у нас длительная история помощи в реформировании СБУ. Мы тут не одни, мы работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из ЕС и посольства США и в качестве группы иностранных советников", - рассказал дипломат.

Винников также отметил, что глава украинской спецслужбы Иван Баканов провёл развёрнутую презентацию реформы для послов стран G7 в Украине и НАТО.

При этом представитель Альянса отметил необходимость реформирования в соответствии с законом о нацбезопасности, а также лишения СБУ несвойственных ей функций.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3154935
 
 
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вопрос - а почему ты до сих пор - здесь? - не логично как то ))
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Когда я разговариваю с тобой,это не означает,что я тебе доверяю. Я лишь испытываю тебя,на что ты способен и каковы твои слабые места. Видишь,херовая твоя логика ))
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шо, таки кашников ,не будет? не ,не верю)))))
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Ну если образно, то СБУ при НАТО это как полицаи при СС в 41-ом.
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Если образно, то ты не Николай, а Павлик.
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Незалежность, она такая..... Проєкт закону про реформу СБУ написано, колеги з НАТО його отримали і вивчають, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8134 Теперь и НАТО одобряет внутриукраинские законы....
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Не самий поганий варіант. В НАТО хоча б не так все прогнило як в пост-совку.
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Ага.... Да и выборы тогда не нужно проводить - ни президента, на в ВР - пусть западные "коллеги" назначат, кого они считают нужным....
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