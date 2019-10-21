 Проект закона о реформе СБУ написан, коллеги из НАТО его получили и изучают, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Проект закона написан, наши коллеги из Альянса его получили и изучают", - сказал Кулеба, выступая на круглом столе "Украина-НАТО: что на столе переговоров?" в понедельник в Киеве.

Он отметил наличие диалога с партнерами из Североатлантического альянса в отношении реформы СБУ.

В свою очередь, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников подтвердил, что текст законопроекта был получен, переведён и по нему будет проведён анализ.

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"Наша вовлечённость тут не нова, у нас длительная история помощи в реформировании СБУ. Мы тут не одни, мы работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из ЕС и посольства США и в качестве группы иностранных советников", - рассказал дипломат.

Винников также отметил, что глава украинской спецслужбы Иван Баканов провёл развёрнутую презентацию реформы для послов стран G7 в Украине и НАТО.

При этом представитель Альянса отметил необходимость реформирования в соответствии с законом о нацбезопасности, а также лишения СБУ несвойственных ей функций.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ