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Все про:Минобороны (6025) Загороднюк (56)

 Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней

Министр обороны Андрей Загороднюк поделился первыми результатами новой команды Минобороны за 50 дней.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Загороднюка, министерству удалось провести экспресс аудит состояния строительства жилья (речь идет, в том числе о казармы улучшенной планировки и общежития для контрактников). 

"По результатам этого аудита высвобождены средства с т.н. "провальных" объектов и направлены на ввод в эксплуатацию имеющих перспективу завершения уже до конца года. Кроме того, оптимизированы средства для проведения конкурсов на закупку более 300 квартир штатно-должностного жилья для военнослужащих", - отметил министр.

Разработана и согласована концепция нового закона оборонных закупок. 

"Этот документ должен обеспечить конкурентность в сфере закупок и снизить уровень "закрытости" гособоронзаказа. Что это даст? Возможность более эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на закупку на модернизацию оружия и техники. Это также сведет к минимуму коррупционные риски в этой сфере", - объяснил Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины. ФОТОрепортаж

"Инициировано внесение изменений в постановление Правительства от 23 апреля 2014 № 117, которые откроют нам путь для осуществления закупок товаров и услуг через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Эти инновации позволят по более конкурентным ценам закупать современные и качественные продукты питания и сухпайки для военнослужащих. Таким образом наши защитники во время выполнения заданий смогут получить продукт,который полностью соответствовует стандартам армий государств-членов НАТО", - подчеркнул Загороднюк.

Отдельно министр отметил шаги и инициативы в рамках внедрения в войсках новой системы управления карьерой военнослужащих.

"Благодаря сотрудничеству с депутатским корпусом приняты изменения в законодательство, которые открывают возможности создать в украинском войске полноценный сержантский корпус. Теперь появились новые воинские звания, такие как: "рекрут", "старший мастер-сержант", "старший мастер-старшина", "главный мастер-сержант" и "главный мастер-старшина", что соответствует стандартам Альянса", - рассказал Загороднюк.

"Кроме того, за это время было начато обновление команды министерства. На ключевые должности привлекли специалистов, опыт и дела которых говорят сами за себя. В ближайшее время расскажу подробнее о каждом из них, и то, за какую именно сферу каждый из них будет отвечать", - подытожил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение в Вооруженных Силах пока не планируется, - Загороднюк

Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней 01
Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154932
 
   
 Топ комментарии
 
Прочитала комментарии и окончательно убедилась - порохоботы- преступники и враги Украины , которые не желают добра государству, которые не хотят укрепления нашей армии и стабилизации обстановки в стране. Им нужны только грязные копейки, которые им щедро раздаёт пэтина контора, при чем деньги эти опять же таки украдены у страны.
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Ага, черговий міністр розкаже, як він боєздатність армії підіймає створенням умов для її відпочинку. Сміхота.
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ні. зроблять якісь парадні беззубі війська, кількістю меншою за ментів і все.
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...от лише різонуло "...побудова людиноцентричної армії...".
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Ничего странного. Если расшифровать,то это означает,что количеством против пулемета,точно не будут посылать.
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а сейчас посылают? расскажу как у нас-гребаный алкаш,СЗЧешник и просто идиот-звонит на горячии линии и нам выносят мозги-как так-воин жалуеться!..да дерьмо этот воин(а уволить его практически не реально-людей и так нет, поэтому аттестационная комиссия дает ему очередной шанс).вот и мучайся с этим воином,человекоцентричным,*****..по морде этому уроду надают-оно опять жалуеться..не поверишь-легче это дерьмо пристрелить, закопать и обьявить в СЗЧ.(так и пугаем этих ублюдков-по другому их не проймешь)
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Это не воины.Внимательно изучай методику США. Там все понятно. И проверено профессионалами. Человеческая жизнь - прежде всего. Времена геройств уходят в прошлое. На фоне спутниковых технологий,дронов и сверхточных ракет. Требуется лишь безукоризненная ответственность и понимание,ради чего все это делается.
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а кто это? оно получает зарплату, у него такой же автомат и живет оно со мной в одном блиндаже..дроны говоришь?спутниковые технологии? так приди в армию и поймешь и про дроны и про спутниковые технологии..ну набирают военкоматы идиотов-план у них..какие спутниковые технологии, если его сопровождать в сортир надо, что бы к сепарам не ушло( по ошибке, конечно..или за водкой оно может к сепарью уйти)
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Видається, що всі ці, кто_косіл_от_арміі, взагалі нікого ні проти чого, навіть рогатки, посилати не будуть.
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Ось і мені цікаво, що в перекладі з зебільної це означає...
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та верховний десь казав, що люди для нього важливіші за територію. звучить гарно, але схоже тепер ми будемо втрачати і територію, і людей.
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Да, это примерно как "построение добрососедских и дружеских отношений между евреями и арабами"
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Слова - не дела. "Слушай но слова пропускай" - Правильно говорил один персонаж.
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Релігія "Кварталу-95" забороняє брати в руки зброю.
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Зараз з диванних шанців
"Зрада" лунатиме знов,
Бо мародери-засранці
Ще не допили всю кров...
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Ага, черговий міністр розкаже, як він боєздатність армії підіймає створенням умов для її відпочинку. Сміхота.
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То есть "защита государства" перед армией такая задача опять не стоит?
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ні. зроблять якісь парадні беззубі війська, кількістю меншою за ментів і все.
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которые выпускать воевать нельзя будет, т.к. за каждого пленного придется отлдавать территории.
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Українська "паперова" армія - вмикаємо дурнів і слухаємо: підполковник показав, чому Україна досі не виграла неоголошену війну

Кілька десятиліть роботи у пожежній охорони - і над позивним на фронті вже й думати не треба: підполковника цивільного захисту і солдата ЗСУ Сергія Юричка так і прозвали: "Пожежник". Саме він колись "позичив" буржуйку у сепаратистів, аби обігріти наших бійців, а потім не побоявся розповісти про головні проблеми армії - не у тилу, а там, на передовій.

….вчорашніх добровольців ЗСУ засмоктало, пережувало і виплюнуло. Коли людина перебуває у добровольчому підрозділі - вона бачить насамперед таких самих, як вона. Бачить тих, хто не побоявся взяти до рук зброю та піти воювати. Перебуваючи в армії, людина також бачить тиловика, який краде її тушонку. Перебуваючи на передових позиціях, помічає як про неї "забувають" при розподілі чергової волонтерської допомоги. Бачить нагородження негідних. Або покарання невинних. Велич готичного храму стикається з горизонтом супермаркету. І матеріальне перемагає духовне",

Головна проблема української армії, вважає боєць, це передусім кадрова робота і …алкоголізм. Вся відповідальність на командирах частин, а їм зазвичай до цього байдуже:

Звичайний приклад з життя "Української паперової армії". І на тлі цього всього - безправність людей. Для молодих командирів ця війна є безцінним досвідом. Однак вони не бажають залишатися служити далі. І питання тут не у грошовому забезпеченні, а у ставленні до людей в армії. В умовах сьогодення не тільки солдат, але й офіцер часто є безправною істотою, котра інколи сміє обурюватися чи не погоджуватися зі старшими начальниками. Немає необхідності вигадувати велосипед, коли можна просто застосувати одну з багатьох бухгалтерських програм обліку - і попрощатися з цілою армією дармоїдів. Виконувати їхню роботу можуть дві-три жіночки без зірок полковників. Наслідком цього була б як мінімум велика економія військового бюджету", - підсумував Юричко.
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Клоун апаршин - тоже один из тех, о которых...."слова и дела"
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як петя "піднімав" армію

Украинской армией снова управляют люди, которые были причастны к развалу Вооруженных сил Украины.
Такое мнение в интервью озвучил военный инструктор-волонтер, бывший военнослужащий израильской армии Цви Ариэли.
"В контексте силового блока по конкретным действиям видно, что никакого перехода на стандарты НАТО в ВСУ и НГУ не будет, хотя это постоянно обещали сделать, то к началу 2017 года, потом - в 2018-м, 2019-м… Я видел, что никому из тех, кто принимает решения, эти изменения не нужны. И я продолжаю считать, что в ближайшее время никакого перехода на стандарты НАТО не будет, потому что есть лобби, которое максимально сопротивляется принятию необходимых решений", - говорит Ариэли.
Единственным возможным решением данного вопроса он видит тотальное увольнение в запас высших офицеров, которые находились на должностях в период развала ВСУ.
"На их место на конкурсных основах и с привлечением реальных действующих офицеров из стран НАТО нужно набрать нынешних майоров, подполковников и полковников, которые хорошо себя проявили во время АТО. Повторяю, не на парадах, не в главке, а защищая свою страну с оружием в руках, делая это патриотично, сохраняя жизни своих подчиненных, не будучи замеченными в коррупции", - уверен инструктор.
Также Ариэли соглашается с тезисом о том, что за последние пару лет армия откатывается в "совок".
"Потому что понятие профессиональной армии подменили контрактной. Когда мы говорим "профессиональная армия", мы обычно имеем в виду, что служба в армии для солдата является основным родом его деятельности, он работает за нормальную по рыночным меркам зарплату, а не за чаевые, и что он хорошо подготовлен. Понятие контрактной армии предусматривает только зарплату, но не обязательно должную подготовку", - поясняет он.
Инструктор отмечает, что в начале войны на Донбассе люди, которые управляли армией, отказались от принятия важных решений и бросили все на волонтеров и добровольцев.
"Соответственно, когда война немножко утихла, перешла в стадию вялотекущего конфликта, эти подрядчики снова почувствовали себя хорошо. Даже проскакивало, что "волонтеры уже не нужны". Они почувствовали себя снова на коне и постепенно начали выдавливать всех, кто не связан с системой. Это произошло практически везде. Даже на уровне бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Там комбрига месяц назад уволили - во многом потому, что он был не из системы. И ему было очень тяжело втюхивать вещи, которые не нужны были бригаде. И комбригом назначили своего ВВшника", - говорит Ариэли.
В данном контексте он отмечает, что такие процессы на протяжении двух лет происходят повсеместно.
"Мы видим, что армией снова управляют те генералы, которые все предыдущие годы независимости уничтожали ее. Я подчеркиваю: как мне кажется, они не просто сидели и ничего не делали - они занимались развалом армии, принимали решения, которые непосредственно вели к потере боеспособности украинской армии. Мы же знаем, что на момент развала Советского Союза на территории Украины было около тысячи боевых самолетов! А на момент начала войны их осталось несколько десятков - таких, которые могли взлететь. Я уже не говорю о том, что у летчиков практически не было часов налета…", - уверен инструктор.
Также Ариэли отмечает, что главная проблема состоит в том, что никто не занимается расследованием преступной деятельности указанных им людей, в результате чего не стоит ждать серьезных результатов от реформ.
"Они нашли для себя классный пиар-ход, являющийся одновременно и способом восстановления контроля над армией. Услышали весьма популярное в среде как специалистов, так и в народе мнение, что Украине нужна профессиональная армия - и взялись создавать ее видимость. Но вместо профессиональной армии они создали гибридную контрактно-призывную армию, вот и все. Я сам какое-то время искренне верил, что Украине нужна профессиональная армия. Пока не понял, что от этого будет только хуже", - также отмечает он.
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Якщо ви не зрозуміли - мій допис ніяким чином не стосувався Петі.
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мабуть ви не зрозуміли патріотизм не може бути ширмою скотсько-совкового відношення до людини в армії (де досі існує дідівщина).а морально-патріотичним вихованням потрібно займатися в школьному віці.
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так ваше зе відхилоло підтримку Пласту.
чи ні ?
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Аналіз змісту наведених положень закону свідчить про визначення "Пласту" - національної скаутської організації України як єдиної в Україні скаутської громадської організації, принципів її функціонування і надання їй державної підтримки. Тим часом, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських організацій, на сьогодні в Україні зареєстровано низку скаутських організацій", - ідеться в пропозиціях президента до ухваленого закону.
Президент вважає, що визначення законом "Пласту" як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги та привілеї для її функціонування і отримання нею державної підтримки, що суперечить принципам, закладеним у Конституції країни, зокрема щодо рівності всіх об'єднань громадян перед законом.
Зеленський також зазначив, що положення закону про механізми державної підтримки "Пласту" не узгоджуються з ч.2 ст.95 Конституції України, згідно з якою виключно закон про державний бюджет визначає будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби. Крім того, закон не враховує закладений у Бюджетному кодексі України принцип самостійності бюджетної системи держави, за яким держбюджет і місцеві бюджети є самостійними при визначенні напрямів використання бюджетних коштів.
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давайте без демагогії конкретно - запоров зеля патріотичне виховання молоді ?
ЗАПОРОВ.
ВСЕ.
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патріотизм знищували всі президенти (до Зеленського) він ще занадто мало зробив для таких висновків.
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мало :? та він все життя насаджував нам холопство та хохлізм.
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ніс культуру малороса в широкі маси.
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він ніс гарний настрій а холопство та хохлізму у нас вистачало і без Зеленського.
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я би написала що він ніс.
але це буде дуже нецензурно, проте правдиво.
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Сьездь на передок, посмотри в каких условиях солдаты, месяцами в грязи...
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ребятки не поленитесь и посмотрите сериал "поколение убийц" достаточно критичный взгляд на американскую армию, не текущую конечно лет 10-20 назад но все же. ваши розовые очки треснут и посыпятся за пазуху. я не пытаюсь дискредитировать армию сша, просто армия она везде армия независимо от бюджета, количества генералов и оснащения.
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Зато русский солдат в рукопашном и штьіковом бою непобедим
google.com/search?q=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82+%D1%85%D1%83%D0%B9&client=ms-android-samsung-gj-rev1&prmd=ivn&sxsrf=ACYBGNQIctZWln0Pa7_9ddLONH1vZRonEw:1571649126809&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiI26ifga3lAhWcwcQBHWj2AlIQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=320&bih=530&dpr=2.25
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я не про солдата индивидуально, а про армию как организм в целом, про скуку, про письма, про нормы ношения формы, про приказы, про организованность, про кучу абсолютно разных людей собранных вместе для решения одной общей задачи. глянь чисто ради интереса.
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Просто в американской армии нет прапорщиков. А то бьі там точно не бьіло скучно.
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я не хочу спойлерить, просто посмотри хотя бы одну серию их там всего около 7 каждая по часу.
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Там є, як даги саджають на пляшку сцикливого свинособаку Івана?
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Тада. Поэтому соотношение потерь кацапов во всех войнах меньше, чем 5/1 никогда не было. Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів - Цензор.НЕТ 8087
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Парень, тебе не министром быть, а начальником отдела снабжения в министерстве.
Ты в военных делах что-нибудь вообще соображаешь ?
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Всего за 50 дней армия была переведена на стандарты НАТО! Вот что происходит когда у власти проффесионалы!
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Вже 5 років в Україні відбувається антитерористична операція. Армія мала б бути на підмозі. А як мінімум половина МВС зі спецпідрозділами закинута на територію АТО на чолі з Аваковим.
А Загороднюк.. завскладом.. постачальник всілякого барахла, розпорядник..начальник жека... Хуізіт?
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Нє, породження корумпованої системи - це клоуни. Вони з неї народилися. А Порошенко сам будував корупцію, так що він не породження, а татко. Папа клоунів.
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Феодальну кримінально-олігархічну піраміду (систему влади) почав будувати ще рудий покидьок кучма. сивий мародер завжди був її невід'ємною частиною.
Після майже 30 років знущання над ними громадяни України сприймають владу, як ворога, внутрішнього окупанта.
Тому (хтось - свідомо, хтось підсвідомо) намагаються ослабити ворога (владу) перед вирішальною битвою, голосуючи за клоунів.
Тому 73% українців просто кажучи із посмішкою обісцяли існуючий інститут "влади" з Дніпровської кручі.
Всіх цих кучмівських вилупків - порошенок і йульок.
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Прочитала комментарии и окончательно убедилась - порохоботы- преступники и враги Украины , которые не желают добра государству, которые не хотят укрепления нашей армии и стабилизации обстановки в стране. Им нужны только грязные копейки, которые им щедро раздаёт пэтина контора, при чем деньги эти опять же таки украдены у страны.
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ображають клоунів, які хочуть знімати пусті серіали про героїв-клоунів, які стають видатними президентами, і мирно грати пісюнами на піаніно, щоб дітки сміялися. Безсовісні і безсоромні, заважають насолоджуватися пісюномелодією від скрєпного карліка зєльоного.
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Ошибаешься, это тебе и тебе подобным нужны грязные копейки, которые платит )(уйло. Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів - Цензор.НЕТ 2591
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Чому 90% пороxoxydobu - свинособачомовні?
Шоколахта?
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Разговариваю и пишу на удобном мне языке. Псевдопатриоты, типа тебя, разговаривают на украинском. Примеров - масса: Садовой, Гладковский, Тягнибок, Тимошенко, не хватит времени и сил всех "патриотов" перечислить. Даже Янукович по-украински говорил.
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Дебіл, я питаю не конкретно про тебе, а про загальний тренд.
Чому 90% шоколахти - свинособачомовні?
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Где ты тренд увидел - на этом сайте, где 80% боты?
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Окрім цього порохоскотського клопівника існує хура інших джерел для аналізу. Ті ж ФБ та Тві, наприклад.
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Выйди в народ. В ФБ тоже полно проплаченных троллей. Если бы выборы проходили в ФБ - 73% проголосовали бы за Мародера.
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Если человек говорит на русском - он недопатриот и потенциальный предатель?
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Ніт, кацапе. Я питаю не про конкретний випадок, а про загальний тренд.
Чому 90% шоколахти - свинособачомовні?
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Зачем Вы обозвали меня "кацапом"? Я к ним не отношусь.
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Очень скоро все они будут арестованы, а семьи их раскуркулены! Неправедным трудом нажитые денежки полноводной рекой потекут в бюджет Украины и пойдут на оплату газа для настоящих Патриотов, сумевших разглядеть в на тот момент хотя и безусловно гениальном, но все-таки актере Великого Политика и лучшего из сыновей своего народа!
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Похоже, что тебя уже 'раскуркулили' конкретно.
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Осторожнее, Oksana ТП уже ************ на Вас модератору.
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Эта Оксана ТП та ещё С.

Я просто в шоке. Хаять инициативы государства по улучшению и укреплению армии и ещё и идти жаловаться)))
Это ещё уметь надо.
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Прочитав коментар зесєпаратистки і знову пересвідчився - зебіли ви ідіоти від народження! Вам краще жити на паРаші - там ваше "зе-уря" оцінюють достатньо "контрпродуктівно" та "позітівно"!
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И где я сепаратиска? Я наоборот за единую Украину. За то, чтобы Западную Украину и Восточную объединяли классные дороги и общие дети. За то, чтобы вы, пэбараны, поняли, что у нас есть общие враги -это внутренняя коррупция и путен.
А ваша логика, что если армию укрепляет не пэтя, то это все г- ведёт в никуда. Тем более, что вашего пэтю и поперли именно в первую очередь за его любовь к схемам овоща и за воровство его команды в оборонке.
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Та прям, за 50 дней перешли на стандарты НАТО Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней - Цензор.НЕТ 4372 Чувак, вы пока еще по инерции пользуетесь тем, что было сделано за 5 лет до вас. А вот, что вы оставите после себя это еще очень и очень большой вопрос...
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"уряд технократів" -- чёто ржу Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней - Цензор.НЕТ 1150
Сегодня дата, оказывается:
Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней - Цензор.НЕТ 3330

Оно это ротом сказало. На полном серьёзе.
Ничего не знаю про Колумбию с Эквадором, но про Шри-Ланку - жестяк.
Передайте кто-нибудь этому идиоту, что Шри-Ланка односторонне "улучшила условия въезда" (и то - временно) гражданам сразу полусотни стран, включая РФ. Причина - отнюдь не усилия чьего бы то ни было МИДа, а весенние кровавые теракты, из-за которых просел поток туристов. Недостайко эту заслугу себе приписывает, или я чего-то в его твите не поняла?

Сегодня одно белое пальто из надситуации возмущалось, "почему на слуг народа вешают всех собак". Да йолки, у них столько эпичных факапов, что собак уже вешать некуда.

(вверху должна была быть фотка собачки, но оказался твит этого недоразумения).
Екатерина Комиссарова
* * *
Не только Шри-Ланка... В Саудовской Аравии без помощи Пристайко сами решили открыться миру и начать выдавать туристические визы гражданам 51-й страны, в т.ч. и украинцам. Эквадор и так был безвизовым. Колумбия таки да, достижение, но скорее всего предыдущего МИДа (анонсирован безвиз еще в 2018-м году).


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У климкена папашка получил от х@йла медальку за Крьім. Тьі писал об єтом факапе, пороxockoт?
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А наркоман Зеленский назвал Украину порноактрисой, ты писал об этом, п@дар гнойный? Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів - Цензор.НЕТ 1024
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Наркоманами мабуть були твої батьки, якщо ти виріс таким безнадійним імбецилом, шоколапка)
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"Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум, о статусе русского языка, как второго официального, второго национального, наберет он 30%, и что это удовлетворит людей? Я уверяю вас, что это будет такой результат. А может нужно по другому действовать, может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно и тогда уже заниматься этим?"
------------
порошенко. 2014 р.
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Если армию настоящую строить а не "велосипедный батальон" нужно гарантия 3% ВВП, То есть это где то 4 ,2 млрд. долларов Украина должна выделять из бюджета. Потом нужно средняя зарплата должна быть на уровне 1 000 долларов. Только не значит это у рядового 200 баксов а у генерала 2000 баксов. А так чтобы у рядового 800 баксов было у генерала например 1200 баксов. Потом нужно сделать части постоянной готовности 30% от общей численности состава. То есть 60 000 человек должны быть обученные контрактники. На вооружение должно выделяться не меньше 1 млрд. долл. Но покупать не металолом и пецины катера, а например РПК "Нептун", комплекс РЭБ "Мандат Б1Э"
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Ну і як ти взагалі уявляєш, якщо рядовий буде отримувати 800 долярів, а іншенер, який конструює якийсь кулемет для цього рядового - 500 долярів? Ти розвалиш усю конструкцію, її не побудувавши. Усі інженера підуть в рядові, і буде це не армія, а голе гарматне м'ясо.
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вот и задай вопрос а почему в целом по Уркаине такие низкие зп и пенсии
с этого и нада начинать
без ******* экономики и доходов населения ВСЕ явная брехня и страх овая медицина в том числе
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це й так очевидно. І хто буде підіймати? Клоуни чи шахраї? Марна безнадійна справа.
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так что добровольно выезжаем и отдаем избранному народу всю территорию Украины
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звучить обнадійливо. Так він же (народ, в сенсі) обраний для вигнання й гнання, а не для того, щоб хтось від нього втікав. Нонсенс.
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Какой, какой? Человекоцентрической???!!! Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней - Цензор.НЕТ 9360
Цуко у зеленых дебилоидов приход не проходит.

Есть стандарты и требования НАТО. В них, как и в любых других бэст практиках все описано до каждого пука и чиха. Все зарегламентировано и стандартизировано.

Но зеленые бибизянки изобретают велосипед...
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А где вооружения, боевое обучение и готовность к войне??? Где это?
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Порох и порохоботы строят может не идеальную, но реальную и боеспособную армию, а маладая ******* всехсадителей зеленонепонятливых мызамирщиков вообще боится любой армии, даже срочником. Они служат в смартфонах, играх и вебинарах, без "государственных" дипломов, берутся за всё, не собираясь ни за что отвечать. Даже за слова не отвечают, потому что у них всё легко, так, как они привыкли видеть в Сватах и Квартале.
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Читаю о великих подвигах и свершениях этого уряду технократов и почему-то вспоминаются строчки из стихотворения - Идиоты хорошие в общем ребята,
Только идти с ними в одном строю
Как-то страшновато.
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""По результатам этого аудита высвобождены средства с т.н. "провальных" объектов и направлены на ввод в эксплуатацию имеющих перспективу завершения уже до конца года."
Тов. Загороднюк, а что такое "Тришкин кафтан"?
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Абсолютно непрофессиональная власть Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів - Цензор.НЕТ 8900
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Гитлер эти стандарты за неделю завоевал.
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Ну зашибись, пайки НАТО будем покупать. Валюти дохера есть, а у нас же не растет ничего.
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"...вивільнено кошти з т.зв. "провальних" об'єктів та спрямовано їх на введення в експлуатацію тих, що мають перспективу завершення вже до кінця року. Крім того, оптимізовано кошти для проведення конкурсів на закупівлю понад 300 квартир штатно-посадового житла для військовослужбовців". Вже не соромляться !!! Цей дірєктор Фунт визнає,що грошей на нові гуртожитки,сховища,та ін НЕМАЄ.Їм хоча б добудувати те,що на стадії завершення ! (розкажіть про збільшення оборонного бюджету). Трохи грошей виділили на квартири вірним кварталу і Бєні "паркетникам".
Ото і вся "людиноцентричність".І зрозуміло,що на розробки і випуск в серію ракетного озброєння вже не йдеться.
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