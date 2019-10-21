 Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Загороднюка, министерству удалось провести экспресс аудит состояния строительства жилья (речь идет, в том числе о казармы улучшенной планировки и общежития для контрактников).
"По результатам этого аудита высвобождены средства с т.н. "провальных" объектов и направлены на ввод в эксплуатацию имеющих перспективу завершения уже до конца года. Кроме того, оптимизированы средства для проведения конкурсов на закупку более 300 квартир штатно-должностного жилья для военнослужащих", - отметил министр.
Разработана и согласована концепция нового закона оборонных закупок.
"Этот документ должен обеспечить конкурентность в сфере закупок и снизить уровень "закрытости" гособоронзаказа. Что это даст? Возможность более эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на закупку на модернизацию оружия и техники. Это также сведет к минимуму коррупционные риски в этой сфере", - объяснил Загороднюк.
"Инициировано внесение изменений в постановление Правительства от 23 апреля 2014 № 117, которые откроют нам путь для осуществления закупок товаров и услуг через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Эти инновации позволят по более конкурентным ценам закупать современные и качественные продукты питания и сухпайки для военнослужащих. Таким образом наши защитники во время выполнения заданий смогут получить продукт,который полностью соответствовует стандартам армий государств-членов НАТО", - подчеркнул Загороднюк.
Отдельно министр отметил шаги и инициативы в рамках внедрения в войсках новой системы управления карьерой военнослужащих.
"Благодаря сотрудничеству с депутатским корпусом приняты изменения в законодательство, которые открывают возможности создать в украинском войске полноценный сержантский корпус. Теперь появились новые воинские звания, такие как: "рекрут", "старший мастер-сержант", "старший мастер-старшина", "главный мастер-сержант" и "главный мастер-старшина", что соответствует стандартам Альянса", - рассказал Загороднюк.
"Кроме того, за это время было начато обновление команды министерства. На ключевые должности привлекли специалистов, опыт и дела которых говорят сами за себя. В ближайшее время расскажу подробнее о каждом из них, и то, за какую именно сферу каждый из них будет отвечать", - подытожил министр.
"Зрада" лунатиме знов,
Бо мародери-засранці
Ще не допили всю кров...
Кілька десятиліть роботи у пожежній охорони - і над позивним на фронті вже й думати не треба: підполковника цивільного захисту і солдата ЗСУ Сергія Юричка так і прозвали: "Пожежник". Саме він колись "позичив" буржуйку у сепаратистів, аби обігріти наших бійців, а потім не побоявся розповісти про головні проблеми армії - не у тилу, а там, на передовій.
….вчорашніх добровольців ЗСУ засмоктало, пережувало і виплюнуло. Коли людина перебуває у добровольчому підрозділі - вона бачить насамперед таких самих, як вона. Бачить тих, хто не побоявся взяти до рук зброю та піти воювати. Перебуваючи в армії, людина також бачить тиловика, який краде її тушонку. Перебуваючи на передових позиціях, помічає як про неї "забувають" при розподілі чергової волонтерської допомоги. Бачить нагородження негідних. Або покарання невинних. Велич готичного храму стикається з горизонтом супермаркету. І матеріальне перемагає духовне",
Головна проблема української армії, вважає боєць, це передусім кадрова робота і …алкоголізм. Вся відповідальність на командирах частин, а їм зазвичай до цього байдуже:
Звичайний приклад з життя "Української паперової армії". І на тлі цього всього - безправність людей. Для молодих командирів ця війна є безцінним досвідом. Однак вони не бажають залишатися служити далі. І питання тут не у грошовому забезпеченні, а у ставленні до людей в армії. В умовах сьогодення не тільки солдат, але й офіцер часто є безправною істотою, котра інколи сміє обурюватися чи не погоджуватися зі старшими начальниками. Немає необхідності вигадувати велосипед, коли можна просто застосувати одну з багатьох бухгалтерських програм обліку - і попрощатися з цілою армією дармоїдів. Виконувати їхню роботу можуть дві-три жіночки без зірок полковників. Наслідком цього була б як мінімум велика економія військового бюджету", - підсумував Юричко.
Про патріотичне виховання також не варто забувати.
Украинской армией снова управляют люди, которые были причастны к развалу Вооруженных сил Украины.
Такое мнение в интервью озвучил военный инструктор-волонтер, бывший военнослужащий израильской армии Цви Ариэли.
"В контексте силового блока по конкретным действиям видно, что никакого перехода на стандарты НАТО в ВСУ и НГУ не будет, хотя это постоянно обещали сделать, то к началу 2017 года, потом - в 2018-м, 2019-м… Я видел, что никому из тех, кто принимает решения, эти изменения не нужны. И я продолжаю считать, что в ближайшее время никакого перехода на стандарты НАТО не будет, потому что есть лобби, которое максимально сопротивляется принятию необходимых решений", - говорит Ариэли.
Единственным возможным решением данного вопроса он видит тотальное увольнение в запас высших офицеров, которые находились на должностях в период развала ВСУ.
"На их место на конкурсных основах и с привлечением реальных действующих офицеров из стран НАТО нужно набрать нынешних майоров, подполковников и полковников, которые хорошо себя проявили во время АТО. Повторяю, не на парадах, не в главке, а защищая свою страну с оружием в руках, делая это патриотично, сохраняя жизни своих подчиненных, не будучи замеченными в коррупции", - уверен инструктор.
Также Ариэли соглашается с тезисом о том, что за последние пару лет армия откатывается в "совок".
"Потому что понятие профессиональной армии подменили контрактной. Когда мы говорим "профессиональная армия", мы обычно имеем в виду, что служба в армии для солдата является основным родом его деятельности, он работает за нормальную по рыночным меркам зарплату, а не за чаевые, и что он хорошо подготовлен. Понятие контрактной армии предусматривает только зарплату, но не обязательно должную подготовку", - поясняет он.
Инструктор отмечает, что в начале войны на Донбассе люди, которые управляли армией, отказались от принятия важных решений и бросили все на волонтеров и добровольцев.
"Соответственно, когда война немножко утихла, перешла в стадию вялотекущего конфликта, эти подрядчики снова почувствовали себя хорошо. Даже проскакивало, что "волонтеры уже не нужны". Они почувствовали себя снова на коне и постепенно начали выдавливать всех, кто не связан с системой. Это произошло практически везде. Даже на уровне бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Там комбрига месяц назад уволили - во многом потому, что он был не из системы. И ему было очень тяжело втюхивать вещи, которые не нужны были бригаде. И комбригом назначили своего ВВшника", - говорит Ариэли.
В данном контексте он отмечает, что такие процессы на протяжении двух лет происходят повсеместно.
"Мы видим, что армией снова управляют те генералы, которые все предыдущие годы независимости уничтожали ее. Я подчеркиваю: как мне кажется, они не просто сидели и ничего не делали - они занимались развалом армии, принимали решения, которые непосредственно вели к потере боеспособности украинской армии. Мы же знаем, что на момент развала Советского Союза на территории Украины было около тысячи боевых самолетов! А на момент начала войны их осталось несколько десятков - таких, которые могли взлететь. Я уже не говорю о том, что у летчиков практически не было часов налета…", - уверен инструктор.
Также Ариэли отмечает, что главная проблема состоит в том, что никто не занимается расследованием преступной деятельности указанных им людей, в результате чего не стоит ждать серьезных результатов от реформ.
"Они нашли для себя классный пиар-ход, являющийся одновременно и способом восстановления контроля над армией. Услышали весьма популярное в среде как специалистов, так и в народе мнение, что Украине нужна профессиональная армия - и взялись создавать ее видимость. Но вместо профессиональной армии они создали гибридную контрактно-призывную армию, вот и все. Я сам какое-то время искренне верил, что Украине нужна профессиональная армия. Пока не понял, что от этого будет только хуже", - также отмечает он.
чи ні ?
Президент вважає, що визначення законом "Пласту" як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги та привілеї для її функціонування і отримання нею державної підтримки, що суперечить принципам, закладеним у Конституції країни, зокрема щодо рівності всіх об'єднань громадян перед законом.
Зеленський також зазначив, що положення закону про механізми державної підтримки "Пласту" не узгоджуються з ч.2 ст.95 Конституції України, згідно з якою виключно закон про державний бюджет визначає будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби. Крім того, закон не враховує закладений у Бюджетному кодексі України принцип самостійності бюджетної системи держави, за яким держбюджет і місцеві бюджети є самостійними при визначенні напрямів використання бюджетних коштів.
ЗАПОРОВ.
ВСЕ.
але це буде дуже нецензурно, проте правдиво.
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Ты в военных делах что-нибудь вообще соображаешь ?
А Загороднюк.. завскладом.. постачальник всілякого барахла, розпорядник..начальник жека... Хуізіт?
Після майже 30 років знущання над ними громадяни України сприймають владу, як ворога, внутрішнього окупанта.
Тому (хтось - свідомо, хтось підсвідомо) намагаються ослабити ворога (владу) перед вирішальною битвою, голосуючи за клоунів.
Тому 73% українців просто кажучи із посмішкою обісцяли існуючий інститут "влади" з Дніпровської кручі.
Всіх цих кучмівських вилупків - порошенок і йульок.
Шоколахта?
Чому 90% шоколахти - свинособачомовні?
Чому 90% шоколахти - свинособачомовні?
Я просто в шоке. Хаять инициативы государства по улучшению и укреплению армии и ещё и идти жаловаться)))
Это ещё уметь надо.
А ваша логика, что если армию укрепляет не пэтя, то это все г- ведёт в никуда. Тем более, что вашего пэтю и поперли именно в первую очередь за его любовь к схемам овоща и за воровство его команды в оборонке.
Сегодня дата, оказывается:
Оно это ротом сказало. На полном серьёзе.
Ничего не знаю про Колумбию с Эквадором, но про Шри-Ланку - жестяк.
Передайте кто-нибудь этому идиоту, что Шри-Ланка односторонне "улучшила условия въезда" (и то - временно) гражданам сразу полусотни стран, включая РФ. Причина - отнюдь не усилия чьего бы то ни было МИДа, а весенние кровавые теракты, из-за которых просел поток туристов. Недостайко эту заслугу себе приписывает, или я чего-то в его твите не поняла?
Сегодня одно белое пальто из надситуации возмущалось, "почему на слуг народа вешают всех собак". Да йолки, у них столько эпичных факапов, что собак уже вешать некуда.
(вверху должна была быть фотка собачки, но оказался твит этого недоразумения).
Екатерина Комиссарова
* * *
Не только Шри-Ланка... В Саудовской Аравии без помощи Пристайко сами решили открыться миру и начать выдавать туристические визы гражданам 51-й страны, в т.ч. и украинцам. Эквадор и так был безвизовым. Колумбия таки да, достижение, но скорее всего предыдущего МИДа (анонсирован безвиз еще в 2018-м году).
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порошенко. 2014 р.
с этого и нада начинать
без ******* экономики и доходов населения ВСЕ явная брехня и страх овая медицина в том числе
Цуко у зеленых дебилоидов приход не проходит.
Есть стандарты и требования НАТО. В них, как и в любых других бэст практиках все описано до каждого пука и чиха. Все зарегламентировано и стандартизировано.
Но зеленые бибизянки изобретают велосипед...
Только идти с ними в одном строю
Как-то страшновато.
Тов. Загороднюк, а что такое "Тришкин кафтан"?
Ото і вся "людиноцентричність".І зрозуміло,що на розробки і випуск в серію ракетного озброєння вже не йдеться.