 Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 21 октября, в 09:20 на проспекте Чорновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта. Ими руководили львовяне возрасте 45 и 56 лет", - сказано в сообщении.

Как предварительно выяснили правоохранители, пострадали десять пассажиров автобусов, в настоящее время их диагноз устанавливается.

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На месте полиции работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.





