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 Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове на проспекте Чорновола столкнулись два маршрутных автобуса. Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратилось десять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 21 октября, в 09:20 на проспекте Чорновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта. Ими руководили львовяне возрасте 45 и 56 лет", - сказано в сообщении.

Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция 01

Как предварительно выяснили правоохранители, пострадали десять пассажиров автобусов, в настоящее время их диагноз устанавливается.

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На месте полиции работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154931
 
 
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Где этих водятлов набирают? В автобусах стало страшно ездить.
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Ими руководили львовяне возрасте 45 и 56 лет", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3154931\\\\\\\\\\\

Тоже хочу быть руководителем маршрутки. Но там же и педали есть? Тогда буду руконоговодителем. А еще нужно смотреть по сторонам, то есть тройная "ставка" - глазоруконоговодитель Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 1752
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