 Трамп подрывает стабильность мировой экономики, - экс-глава МВФ Лагард

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", в эфире телешоу 60 Minutes на телеканале CBS Лагард, на прошлой неделе утвержденная в должности главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), сказала, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.

Лагард также предупредила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и числа рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста. Конечно, у этого есть последствия", - сказала Лагард.

Лагард также прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, сказав, что если Brexit все-таки состоится, то последствия будут ощущаться не только в Великобритании и ЕС, но также и в США.

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