 Трамп подрывает стабильность мировой экономики, - экс-глава МВФ Лагард

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", в эфире телешоу 60 Minutes на телеканале CBS Лагард, на прошлой неделе утвержденная в должности главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), сказала, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.
"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.
Лагард также предупредила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.
"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и числа рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста. Конечно, у этого есть последствия", - сказала Лагард.
Лагард также прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, сказав, что если Brexit все-таки состоится, то последствия будут ощущаться не только в Великобритании и ЕС, но также и в США.
то що ви хотіли...
тож буду довіряти вашим судженням
А Трамп, яким би поганим для мене він не був, але відповідальний лише перед платниками податків США. Наскільки він добре виконує свої обов'язки покажуть наступні вибори.
Источник: https://censor.net.ua/n3154928
А я всегда считала, что "рискуют"
инвестициямиспекуляциями только спекулянты, а вот поди же ты...
P.S. Письма от пенсионного фонда с советами "увеличить риски и вложиться в акции-шмакции" я сразу отправляю по назначению - в помойку.
Редакційна колегія Hearst Connecticut Media (штат Коннектикут) закликала Трампа піти у відставку з посади за поведінку, що не відповідає нормам лідера демократів.