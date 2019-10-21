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 Общество, За рубежом
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Все про:МВФ (2743) экономика (3524) Лагард (114) Трамп (2561)

 Трамп подрывает стабильность мировой экономики, - экс-глава МВФ Лагард

Бывшая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала президента США Дональда Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики. Она считает, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", в эфире телешоу 60 Minutes на телеканале CBS Лагард, на прошлой неделе утвержденная в должности главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), сказала, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.

Лагард также предупредила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и числа рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста. Конечно, у этого есть последствия", - сказала Лагард.

Лагард также прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, сказав, что если Brexit все-таки состоится, то последствия будут ощущаться не только в Великобритании и ЕС, но также и в США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154928
 
   
 Топ комментарии
 
понаобирали клоунів скрізь...
то що ви хотіли...
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Курдов слил, перед рашкой прогнулся, перед пхеньяном обосрался.
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от безнадеги...были б силы, юзал бы Меланью и горя не знал...ходил бы румяный и жизнерадостный... а так, как пойдет утром мочиться, так и печаль одолевает...
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понаобирали клоунів скрізь...
то що ви хотіли...
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так - очень похоже на правду,версия которая присутствует в британском фильме - Brexit - на мой взгляд и у нас была использована так же технология,а как победил Трамп, то же есть сериал ,про американский канал Фокс Ньюс и его руководителя - то же ,очень похоже на правду - как то так ,если есть время и желание
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я не дивилась.
тож буду довіряти вашим судженням Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 7763
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Ще мультікі про путінські рокєти не забудь подивитись розширити світогляд, дітьо прерій Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 3752
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Шо, только дошло? Пуйло дал задачу Трампушке посеять хаос в мире, иначе видео с несовершеннолетними будут в Конгрессе
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да, такая у него задача и он честно ее выполняет..., не знаю работает ли трамп на фсб добровольно или по принуждению, но от почти всех его действий во внешней политике - раша в выигрыше, а все остальные - наоборот...
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почему-то "экс-ы" всегда такие "вумные" становятся после отставки.
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Вона не ex-. Пішла на підвищення. І зразу почала шукати винних Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 3182
А Трамп, яким би поганим для мене він не був, але відповідальний лише перед платниками податків США. Наскільки він добре виконує свої обов'язки покажуть наступні вибори.
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ее уже переназначили президентом Европейского центробанка
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Курдов слил, перед рашкой прогнулся, перед пхеньяном обосрался.
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от безнадеги...были б силы, юзал бы Меланью и горя не знал...ходил бы румяный и жизнерадостный... а так, как пойдет утром мочиться, так и печаль одолевает...
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какой-то тренд...клоуны, геронтофилы, шоумены... в знаменитой крылатой фразе, кроме зрелищ, было еще одно условие... да и изначально panem et circenses переводилась как "хлеб и цирк"... цирк с клоунами... .
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"непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков. "
Источник: https://censor.net.ua/n3154928

А я всегда считала, что "рискуют" инвестициями спекуляциями только спекулянты, а вот поди же ты...

P.S. Письма от пенсионного фонда с советами "увеличить риски и вложиться в акции-шмакции" я сразу отправляю по назначению - в помойку.
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Вчера смотрел по Discovery Science программу о Трампе. Там говорилось о том, что ***** им умело управляет. А еще о том, что какая-то телка, родственница влиятельного холопа ***** приехала в США и лично передала Трампу черную шкатулку внутри которой лежало письмо от его. Что было в письме никто не знает. Вот такие-то пироги с ягелем...
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Да, забыл, там еще говорилось, как Трамп сидел в Москве на "Мисс Вселенная" в 2013 и ждал, когда к нему придет *****. Очень-очень ждал. Это в фильме подчеркнули. Но, позвонил Песков и сказал, что ***** занят. После этого Трампу ***** отправил посыльную с черной шкатулкой с письмом неизвестного содержания. А еще говорилось, как Трамп сильно хотел иметь бизнес в Мордоре и часто публично хвалил *****, называв его "великим лидером".
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Стабильность когда многие страны 3-го мира по гроб должны МВФ - это тоже сомнительная стабильность.
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МВФ є великим експердом в тому як робити економічне зростання
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як витягувати гроші з країни, до чого тут ріст?
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Так це добре, від нестабільності гівну не так легко плавати зверху .
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Мумия уже Европейский центробанк курирует. От таких только осиновый кол и серебряная пуля помогают. Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 4893
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Так он и не обещал поднимать мировую экономику. Эта дура, что читать не умеет?
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Якщо коротко - США і Англія скидують баласт і забирають з собою бабки. А інши починають нервувати.
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при демократах було відчуття,що Штатами правлять професіонали,кожне слово вивірене,не було скандалів при перемовинах...при трампі що не перемовини то скандал,міняє по два рази на день свою думку,невидимі лінії здержувань і противаг в світі розвалюються на очах,світова система вийшла із стану рівноваги і все далі всі важливі країни засмоктує невидимий вир турбулентності...аплодує цьому всьому стоячи *****,він найбільший бенефіціар всього цього безладу...і якщо можна придумати найбільш несприятливі умови на зовнішній арені для України то це вони...здається,ще пару кроків на світові шахові дошці і на любу агресію з боку мордору на Україну світ буде тільки перелякано дивитися і висловлювати занепокоєння...ось так працюють трильйони нафтових доларів в руках гебні...і якщо буде ще один термін трампа,***** показово розправиться з непокірною Україною і ніхто й не пікне...
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