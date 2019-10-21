 Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
Отмечается, что коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.
Следующее заседание состоится в 10:00. 28 октября 2019.
Как уже сообщалось, бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.
Вместе с тем в САП напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, 27 мая 2019 в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
Так, на заседании прокурором САП был объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.
И поверьте, ЭТО НЕ мизерные 3 млн гривен Омеляна .
Мало того - в Италии фискалы тоже интересуются ОТКУДА ДЕНЬГИ ИЗ СОВКА. Можно спокойно привезти 2000 евро в зарубежный банк. НО НЕЛЬЗЯ - миллион. А при покупке недвижимости в ЕС - расчет производится только через банк!
НУ , и как он конвертировал наличку с концертов в зарубежный банк?
Нагадаю вам, як раніше у США хапали мафіозі: вони йшли по якійсь іншій статті (незареєстрована зброя чи маріхуана), бо по інших просто не було доказів. Але це не означає, що ці мафіозі не були вбивцями.
Проанализируйте его декларацию
С вашими представлениями о жизни , вам не на политическом сайте быть, а семечками торговать
ТВОЙ ХАЗЯИН ПАРАШЕНКО и ЕГО ХОЛУИ СЛЕДЯТ ЗА КАЖДЫМ ШАГОМ ЗЕЛЕНСКОГО
И ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО ТАК КАК В ВАШЕЙ МЕТОДИЧКЕ ТО УЖЕ БЫ ДАВНО ПОДАЛ В СУД
ТЫ ПИШЕШЬ - ФЕЙКИ!!!
А НЕ СВОИ ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ.
как и счас с попоблоками и бабой наташей )))
Репрессии? Может, да, может, нет. Посмотрим, будут ли посадки, по каким обвинениям и с какими доказательствами. Если будет что-то типа того, как овощь сажал Юльку и Луцика - то да, репрессии.
А вот избирательность налицо. Беня, укравший 5.5 лярда зелени, причем об этом знают все, считается "порядной людиною" в КолоБоОфисе преЗЮдента, Портнов спокойно сидит, строчит свои доносы и никуда не спешит валить, Ефремова выпустили. Скоро будут сажать за создание незаконных бандформирований и свержение законной власти во время Революции Достоинства.
Вот он, Магучий Рывок Антикаруцыонного Пракурора в Антикарупцыонный Суд!
Машина брата Омеляна, то ли брат машины Омеляна, вобщем ездили на ней оба,
К АТВЕТУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!