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 Политика Украины
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 Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна, - САП

В понедельник, 21 октября 2019 г., прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном судебном заседании огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее заседание состоится в 10:00. 28 октября 2019.

Как уже сообщалось, бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП

Вместе с тем в САП напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 27 мая 2019 в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Так, на заседании прокурором САП был объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154927
 
   
 Топ комментарии
 
"Много квартир" и уже "2 виллы"?)) Ты как всегда изолгалась. Зе не тот человек, чтоб не платить налоги, у него 1 вилла в Италии и он купил её на честно заработанные, так как не был чинушей, в отличии от этого засранца и вора омеляна...И куда ты подевала еще 8 лимонов? Не дочитала? И ты серьезно считаешь, что любой чиновник с фиксированной зарплатой может вот так спокойно заработать 11 000 000 лямов в год?
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А сколько ЗЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГОВ в Украине ( и при этом мог купить много квартир и Две виллы в Италии) - общественность до сих пор не знает.
И поверьте, ЭТО НЕ мизерные 3 млн гривен Омеляна .
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Былота мерзенная!!! Давайте позубоскальте!!!! Коррупционера нашли???!!! На шутках Квартала про спаленный дом Гонтаревой не наржались???
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А сколько ЗЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГОВ в Украине ( и при этом мог купить много квартир и Две виллы в Италии) - общественность до сих пор не знает.
И поверьте, ЭТО НЕ мизерные 3 млн гривен Омеляна .
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"Много квартир" и уже "2 виллы"?)) Ты как всегда изолгалась. Зе не тот человек, чтоб не платить налоги, у него 1 вилла в Италии и он купил её на честно заработанные, так как не был чинушей, в отличии от этого засранца и вора омеляна...И куда ты подевала еще 8 лимонов? Не дочитала? И ты серьезно считаешь, что любой чиновник с фиксированной зарплатой может вот так спокойно заработать 11 000 000 лямов в год?
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Ты адвокат ЗЕ ? Я верю справкам из фискальной службы. А НАЛОГОВАЯ МОЛЧИТ - бо ей ответить нечего. ЗЕ РАБОТАЛ ЗА НАЛИЧКУ ВСЕГДА
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Любой математик , в отличии от журналистов , сложит стоимость всей недвижимости, и найдет Х- который и есть налоги .
Мало того - в Италии фискалы тоже интересуются ОТКУДА ДЕНЬГИ ИЗ СОВКА. Можно спокойно привезти 2000 евро в зарубежный банк. НО НЕЛЬЗЯ - миллион. А при покупке недвижимости в ЕС - расчет производится только через банк!
НУ , и как он конвертировал наличку с концертов в зарубежный банк?
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3 млн, 8 млн - це вже достатньо, щоб відкрити справу, але ми всі прекрасно розуміємо, що через Омеляна йшли сумми значно, значно більші. Інше питання, що ті суми вже не докажеш, але ось ці маленьки - без питань.
Нагадаю вам, як раніше у США хапали мафіозі: вони йшли по якійсь іншій статті (незареєстрована зброя чи маріхуана), бо по інших просто не було доказів. Але це не означає, що ці мафіозі не були вбивцями.
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Рыба гниет с головы- СКОЛЬКО НАЛОГОВ ЗАПЛАТИЛ ЗЕ?
Проанализируйте его декларацию
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ви що йому платили, що знаєте? все то вона знає.
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Почем семечки, баба базарная?
С вашими представлениями о жизни , вам не на политическом сайте быть, а семечками торговать
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ПОРОХОБОТКА Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП - Цензор.НЕТ 9804 Sophia-Maria Duglass Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП - Цензор.НЕТ 515

ТВОЙ ХАЗЯИН ПАРАШЕНКО и ЕГО ХОЛУИ СЛЕДЯТ ЗА КАЖДЫМ ШАГОМ ЗЕЛЕНСКОГО

И ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО ТАК КАК В ВАШЕЙ МЕТОДИЧКЕ ТО УЖЕ БЫ ДАВНО ПОДАЛ В СУД

ТЫ ПИШЕШЬ - ФЕЙКИ!!!
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Не ври ,по всем декларациям студия 95 и канал г+г убыточные предприятия,(это можно посмотреть в открытом реестре),так откуда деньги на квартиры и виллу?
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Да они нищие люди , получают из налогов украинцев копеечные зарплаты и строят из себя знает. А НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЗНАЮТ ГДЕ НАЛОГОВАЯ НАХОДИТСЯ, а не то чтобы еще и налоги в казну заплатить
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Источник сообщил, что Портнов не указал в декларации $1.5 млрд. похищенных из бюджета денег.
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Всему свое время! Надо пока подождать.
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ПОРОХОБОТКА Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП - Цензор.НЕТ 3651 ТАК НАПИШИ СКОЛЬКО И ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

А НЕ СВОИ ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ.
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Былота мерзенная!!! Давайте позубоскальте!!!! Коррупционера нашли???!!! На шутках Квартала про спаленный дом Гонтаревой не наржались???
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а что у тебя так подгорает? да пусть садят(вот сильно сомневаюсь-получит условно-максимум)..смениться власть-начнут садить зеленых-и это нормально..правда пока еще никого РЕАЛЬНО не посадили-так, информационный шум
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В тюрьме будет из ЛЕГО Гиперлуп строить для маляв из камеры в камеру. Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна, - САП - Цензор.НЕТ 6753
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Спросите у тов. Омельяна, когда же гиперлуп будет готов? Оченно хочется покататься с ветерком!
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вместо гипер-лупа есть теперь гипер зе-луп
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Томила Луговской fc21f7fa. В Красноярском крае прорвало дамбу похлеще гиперлупа.
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Значит рыгами, Портновым, Богатыревой, Бойко, Коломойским они заняться не хотят? Реванш полным ходом.
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Это у него в медодичке ошибка, накажут спитчрайтера на карамельки.
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Что значат запятые между словами знаешь?
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никогда - зато петя был - и дружбанов там полно!!!
как и счас с попоблоками и бабой наташей )))
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А что за 5 лет всей полноты власти и "потужной судебной реформы" , своей ГПУ, СБУ не занимались???
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Папередники были плохие, их уже нет. Проехали. Вы проголосовали за зелень, которые, по вашему мнению наведут порядок. И где посадки рыгов и бени?
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ща порохоботы подтянутся - " политические репрессии" завопят.
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Репрессии? Если не задекларировал (что нужно сначала доказать) - виноват, посадить.
Репрессии? Может, да, может, нет. Посмотрим, будут ли посадки, по каким обвинениям и с какими доказательствами. Если будет что-то типа того, как овощь сажал Юльку и Луцика - то да, репрессии.
А вот избирательность налицо. Беня, укравший 5.5 лярда зелени, причем об этом знают все, считается "порядной людиною" в КолоБоОфисе преЗЮдента, Портнов спокойно сидит, строчит свои доносы и никуда не спешит валить, Ефремова выпустили. Скоро будут сажать за создание незаконных бандформирований и свержение законной власти во время Революции Достоинства.
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"Беня, укравший 5.5 лярда"__________в этой стране только "беня" крал???? сесть должны ВСЕ кто разворовывал Украину последние 28 лет.
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Т.к. беня украл больше, он должен сесть раньше. А его садить наш преЗЮдент не собирается, а собирается подарить ему еше 1-2 лярда зеленых.
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Опять патриотов по тюрьмам таскают.... Такими темпами и патриотов скоро не останется!
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Вот он!
Вот он, Магучий Рывок Антикаруцыонного Пракурора в Антикарупцыонный Суд!
Машина брата Омеляна, то ли брат машины Омеляна, вобщем ездили на ней оба,
К АТВЕТУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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