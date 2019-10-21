 Призывы некоторых популистов сменить руководство Нацбанка беспокоят МВФ, - Рожкова

Об этом в интервью"Укринформу" рассказала первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь, у нас действует Закон о Национальном банке Украины, изменения в который были внесены в 2015 году. Это было как раз одним из условий МВФ, и после того как Верховная Рада проголосовала, Украина получила транш. Все гарантии независимости Национального банка там были прописаны", - отметила Рожкова.

Она уточнила, что в первую очередь речь идет о том, что председатель НБУ назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента Украины сроком на семь лет, и в течение этого срока он не может быть уволен. Кроме того, по закону не могут быть уволены и заместители главы НБУ.

"Для чего это делается? Политика, которую мы разрабатываем и имплементируем, должна быть последовательной, предсказуемой и непрерывной, и она не должна изменяться в то время, когда происходят изменения в политических элитах", - уточнила Рожкова.

Однако, по ее словам, в Фонде все же с беспокойством относятся к определенным сигналам.

"В этом году у нас прошли двойные выборы - выборы президента и Верховной Рады. Но и после них можно услышать политиков популистов, таких как, например, Юлия Владимировна, с призывами "немедленно всех сменить" в Национальном банке. Ясно, что такие вещи не могут не беспокоить МВФ ", - отметила Рожкова.

Кроме того, по ее словам, независимость НБУ обеспечивается, в том числе, взаимопониманием Нацбанка с новым правительством Украины.

"Сегодня мы имеем нормальную кооперацию с новым правительством. Более того, мы подписали меморандум. Мы осознаем, как мы можем друг друга поддерживать, и наши позиции понятны друг другу. Это, в принципе, и есть независимость", - подчеркнула первый заместитель главы НБУ.

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