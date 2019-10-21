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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2743) НБУ (4500) Рожкова Екатерина (47)

 Призывы некоторых популистов сменить руководство Нацбанка беспокоят МВФ, - Рожкова

Для дальнейшего взаимодействия с Украиной МВФ стремится получить дополнительные гарантии независимости Нацбанка, в первую очередь, по выполнению закона, регламентирующего назначение руководства НБУ и обеспечивающего последовательную политику банка несмотря на изменения политического руководства в стране.

Об этом в интервью"Укринформу" рассказала первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь, у нас действует Закон о Национальном банке Украины, изменения в который были внесены в 2015 году. Это было как раз одним из условий МВФ, и после того как Верховная Рада проголосовала, Украина получила транш. Все гарантии независимости Национального банка там были прописаны", - отметила Рожкова.

Она уточнила, что в первую очередь речь идет о том, что председатель НБУ назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента Украины сроком на семь лет, и в течение этого срока он не может быть уволен. Кроме того, по закону не могут быть уволены и заместители главы НБУ.

"Для чего это делается? Политика, которую мы разрабатываем и имплементируем, должна быть последовательной, предсказуемой и непрерывной, и она не должна изменяться в то время, когда происходят изменения в политических элитах", - уточнила Рожкова.

Однако, по ее словам, в Фонде все же с беспокойством относятся к определенным сигналам.

"В этом году у нас прошли двойные выборы - выборы президента и Верховной Рады. Но и после них можно услышать политиков популистов, таких как, например, Юлия Владимировна, с призывами "немедленно всех сменить" в Национальном банке. Ясно, что такие вещи не могут не беспокоить МВФ ", - отметила Рожкова.

Кроме того, по ее словам, независимость НБУ обеспечивается, в том числе, взаимопониманием Нацбанка с новым правительством Украины.

"Сегодня мы имеем нормальную кооперацию с новым правительством. Более того, мы подписали меморандум. Мы осознаем, как мы можем друг друга поддерживать, и наши позиции понятны друг другу. Это, в принципе, и есть независимость", - подчеркнула первый заместитель главы НБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154925
 
   
 Топ комментарии
 
Вопрос только один, почему она не сидит?
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Сидит....но не там. Она смотрящая от Гонтаревой и соответственно до сих пор процессом руководит Порошенко.
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а что, МВФ не было "обеспокоено", когда НЫНЕШНИЕ МЕНЯЛИ ПРОШЛЫХ??????
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Вопрос только один, почему она не сидит?
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Сидит....но не там. Она смотрящая от Гонтаревой и соответственно до сих пор процессом руководит Порошенко.
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а что мешает ГлавЗебилу убрать эту Рожкову?
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Она должна давно сидеть в тюрьме. Еще когда у Савика Шустера 100 лет назад была представлена запись с ее криминальными разговорами. Но все покрылось паутиной и замяли это.
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Охренело! Сама о себе!!! Внешнее управление рулит. Бомбанулись...Там в Раде ещё не отменяют 24 августа День уже типа Независимости. То рашка. то америкашка.........Все со своими интересами. А где интересы граждан Украины???
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Пиши полностью хотя бы. А где интересы граждан Украины - Коломойского и Боголюбова???
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Ты жене указывай как и в какой позе, тупенькое.
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ну бл@дь, прям "не заменимые"...
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а что, МВФ не было "обеспокоено", когда НЫНЕШНИЕ МЕНЯЛИ ПРОШЛЫХ??????
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Популізм - це демагогія. По значенню абсолютно ідентичні слова.
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линк на высказывание представителя МВФ,а иначе это ат-та-та для спасения своей шкуры
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До чего ж на сепаршу с жопоблока бондаренко похожа.
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сменить рук-во НБУ и ....обязательно судить этих шулеров вместе с гонтарихой.
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не знаю, как МВФ, а вот эту вот РОЖковУ беспокоят точно. и очень сильно.
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