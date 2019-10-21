 За Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн грн

Об этом сообщил телеканалу "112 Украина" адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает Цензор.НЕТ.
По словам Волынца, за Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен. Он уже сегодня может выйти на свободу.
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
Хто вніс? Подільники, чи "сім"я з скарбничку-поросятко розбила і мідяки "на чорний день" зібрала?
Укр777
@zsusso777
Давайте спросим Лизу и президента почему СН до сих пор не принял закон о отмене залогов, для топ коррупционеров, нет ли здесь злого умысла, что бы элиту коррупции специально выпускать за смешные залоги в сравнении с тем что они украли.
@ZelenskyyUa
Надо воровать столько, что бы хватило адвокату, судье, прокурору.... и еще шо то у тебя....
Классика: Вор - ворует, Фраер - пашет (с)
путин: свяжись с идиотом... Я тебя и твоих малоросов, к чему готовил?!
За даними пенсійного фонду:
Показник середньої заробітної плати за серпень зменшився і становить 8 909 гривень.
За липень сума зарплати була вищою майже на 400 гривень.
ЗеКоМанда отвлекает от своих зашкваров, от бесконечного беспардонного вранья, на котором они во власть пролезли!
Итак, вспомним, Пенис Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Денис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? тоже затухло.
Такие и здесь "убытки".
@ Джон Сміт.
Алька
@sea_dfg
Пока за Гонтареву извиняется директор хора, а мы давайте всей страной извинимся перед Свинарчуком за обокраденный Обонпром!.
Подскажыте, а как на открытом тендере можно купить расийские запчасти, которые Расией запрещены к вывозу в Украину?
Глазам своим не верю!
Поддайте парку не дайте телу остыть))