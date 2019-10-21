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 Политика Украины
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Все про:залог (357) Гладковский (123)

 За Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн грн

За арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

Об этом сообщил телеканалу "112 Украина" адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает Цензор.НЕТ.

По словам Волынца, за Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен. Он уже сегодня может выйти на свободу.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3154924
 
   
 Топ комментарии
 
Та у этого свина и своих хватает.
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Наверняка Петя подсуетился.
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не возвращаються..казна вернет эти деньги Свинарчуку.(если он не убежит- а бежать он и не собирается)..и даже после обвинительного приговора(в чем я сильно сомневаюсь) эти деньги Свинарчуку вернут..это же мера пресечения, залог, который возвращаеться подозреваемому..
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Та ні, це ЗЕля проявив гуманність, вивів із своїх офшорів 400 000 баксів і заплатив... За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 6388
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Ну хоть таким макаром деньги в казну возвращаются.
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не возвращаються..казна вернет эти деньги Свинарчуку.(если он не убежит- а бежать он и не собирается)..и даже после обвинительного приговора(в чем я сильно сомневаюсь) эти деньги Свинарчуку вернут..это же мера пресечения, залог, который возвращаеться подозреваемому..
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вернет..человек не убежал, ходил на допросы,получил приговор и сел(я сильно в этом сомневаюсь, но процедура такова)..все-залог свою роль выполнил-подозреваемый , что бы не потерять деньги ходил на допросы- в этом то и смысл залога..
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вот на этом все и закончиться..так было, так есть и так будет..печально все это..
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да ну не гони...скоро прийде весна,будемо саджати
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за Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3154924

Хто вніс? Подільники, чи "сім"я з скарбничку-поросятко розбила і мідяки "на чорний день" зібрала? За Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 40
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там 10 мільярдів треба було застави виставляти. Дядько іржавим гівном заповнив усю Україну - так що вистачило б.
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Он бы и стольник внёс...Второй эшелон крупнейшего ворья Украины представляет.. За Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 999
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круговая порука -круговая рыба короче ...украл миллиард - плотиш 10 лямов и ты святой ...украл мешок кукурузы -5 лет в Качановской колонии
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Хороший бизнес в Украине украл 100 лимонов откатил 10 лимонов в прибыли 90 лямов кто ворует тот живет девиз этой управленческой структуры страны
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а чего нацжёны не протестуют под судом? они ж больше всех хотели свинарчука посадить..
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Та кто бы сомневался... З торбою по миру ходили мабуть, що б зібрати... За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2489
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Ничего не меняется! Как выпускали - так и выпускают! Украл - заплатил - на свободу!
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вор внес смехотворный "залог" и на свободе - браво "антикоррупционному" "суду"(именно в кавычках)!!!!!!!
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Укр777

@zsusso777

Давайте спросим Лизу и президента почему СН до сих пор не принял закон о отмене залогов, для топ коррупционеров, нет ли здесь злого умысла, что бы элиту коррупции специально выпускать за смешные залоги в сравнении с тем что они украли.
@ZelenskyyUa
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понимаешь бантустанец, факт кражи, а также размеры причиненнооо ущерба еще нужно установить и доказать.
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Вот теперь я понимаю поговорку: "Если красть то миллион"
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Вообще то одесская звучит по другому....
Надо воровать столько, что бы хватило адвокату, судье, прокурору.... и еще шо то у тебя....
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Уважаю одесситов, за их юмор. Мой второй город с детства
Классика: Вор - ворует, Фраер - пашет (с)
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Продолжить можно так: "....если вые...ть, то королеву" и она за тебя внесет залог!
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За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 9383
путин: свяжись с идиотом... Я тебя и твоих малоросов, к чему готовил?!
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Зато у ******** праздник - украинская коррупция ликует.
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да, у нас праздник - Зе со своим стадом опять обосрался.
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В каком месте обосрался? Свинарник всего лишь вышел под залог, ничего не закончилось А там и до гетьмана Параши недалеко.
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Шо ты мелеш За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 243 придурь ты подзаборная, упал мордой в говно но рад что не вступил...сомнительный повод для радости За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 5522 и не туши свет ночью а то зебилы покусают За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 9348
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Упали мордой в говно вы, а я сижу в первом ряду с попкорном и наслаждаюсь.
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Так ведь генпрокурор 100% Зеленского, а не Пети... я ничего не перепутал ?
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А при чем тут Петя Параша, кроме того что он жирный скот?
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Почему теперь стало уже аксиомой, что вместо арестованного вносит залог кто-то? Почему не он сам или у него нет таких бабок? Бред! И почему вслед за этим не сообщают о происхождении этих денег у того, кто вносит и почему именно он вносит - не совсем понятная благотворительность? Потому, что эта одна и та же шобла и в одиночку такие барыши нажить не возможно. Мафия бессмертна, только меняются фамилии, иногда на мамину девичью, чтобы случаем не забыть. Как только арест на 2 месяца с залогом - считай из дела уже выпутался, только с затратами и немного попозже. Такую схему сама власть давно для себя и придумала. За простого смертного никто 10 млн. вносить не будет потому, что он по жизни никто и зовут его никак - смерд! В Украине за 28 лет нет ни одного примера серьезной посадки.И обещания Зеленского - это только пока обещания!
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Про що завгодно, лиш не про суттєве, про наслідки злочинної дійсльності ЗєКоМанди!
За даними пенсійного фонду:
Показник середньої заробітної плати за серпень зменшився і становить 8 909 гривень.
За липень сума зарплати була вищою майже на 400 гривень.
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О чм угодно только не о существенном!
ЗеКоМанда отвлекает от своих зашкваров, от бесконечного беспардонного вранья, на котором они во власть пролезли!
Итак, вспомним, Пенис Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Денис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? тоже затухло.
Такие и здесь "убытки".
@ Джон Сміт﻿.
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А теперь оказывается в этом деле фигурирует и вышка (метров 80 высотой!) у погранцов в Мариуполе, как раньше писали, что с её помощью можно будет обозревать всё азовское море за 6,7 млн. баксов (примерно 170 млн.грн.), но никто не знает ее реальную цену, т.е сколько на ней "наварили". А теперь эти же погранцы заявляют, что они не просили покупать эту вышку и она не использовалась и не нужна она и сегодня -им хватает спутниковой информации. А для ничтожения противником вполне пригодный объект - раз и.... 170 млн. нет! А рыбаков бычков пусть ищет рыбинспекция. И это же всё не малые суммы для не целевого использования!!! Чем не пиратская африканская страна?
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Главное в марте люмпенам кино в 4 сериях показали и выбор правильный за клоуна сделали. а то что дело развалится и окажется пшиком уже не важно.
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Кто бы сомневался! Я же писал уже: карманные деньги, причём на полдня.
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Алька

@sea_dfg


Пока за Гонтареву извиняется директор хора, а мы давайте всей страной извинимся перед Свинарчуком за обокраденный Обонпром!.
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Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського | Економічна правда За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 21 Олег Свинарчук, який у 2014-му змінив прізвище на Гладковський, є давнім бізнес-партнером Порошенка та інститутським товаришем нардепа від БПП Ігоря Кононенка. Донедавна він був малознайомий широкому загалу, оскільки в згаданій трійці завжди перебував у ролі молодшого партнера. За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 21
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свыночолый гетьман заплатил за дорогие курсы английского для свынарчука. хотя свынарчук за годы правления свыночолого приподнялся не слабо на рехвормах, мог и сам оплатить курсы английского в Лондоне
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Мои маленькие дигинираты!
Подскажыте, а как на открытом тендере можно купить расийские запчасти, которые Расией запрещены к вывозу в Украину?
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Для свинарчука з собачої будки це не гроші!
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Шо вы розошлись! Пусть сперва посОдют, а потом уже шампанское будете пить. А то бежите впереди лошади... За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 9764
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вероятно на этом всё и закончится..
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Скребли по всем сусекам, а теперь голодать будут?
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И извиниться перед ним не забудьте. Такой четный человек а на него наговорили. Так же как и на Готареву.
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Почему не говорят кто внес залог и откуда деньги. Ето только в Украине так можно откупиться заплатив 5% от украденного.
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надо полагать кому то просто деньги были нужны! кто там, следующий дань платить? ИСТОМА, как тебе НОВОЕ правосудие? новый борец с ворами? что там в пословице на воре горит, не новый ли прокурор!?
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Свинарчук уже на попрожняке пропотел 10,6 миллиона гривен.
Поддайте парку не дайте телу остыть)) За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 3894
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