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Все про:дороги (1844) Запорожье (1556) Мариуполь (3685) Голик Юрий (42)

 Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал видео, в котором видно, как выглядит трасса Запорожье-Мариуполь после ремонта.

"Вместо колыбельной – релакс-видео поездки по отремонтированной трассе... "Дорога жизни", как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу. Далее – по всей стране", – написал он в Фейсбуке.

Голик показал на видео отремонтированную Дорогу жизни Запорожье-Мариуполь 01
Голик показал на видео отремонтированную Дорогу жизни Запорожье-Мариуполь 02
Голик показал на видео отремонтированную Дорогу жизни Запорожье-Мариуполь 03

В другом своем посте Голик напомнил, что трасса Запорожье – Мариуполь была построена в 1962-1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия она не ремонтировалась. В 2016 году начали ее ремонт, но за три года отремонтировали 70 км.

19 июля на совещании по дорогам в ОП с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. В результате 130 км взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.

На трассе работали: 637 единиц техники и 1 086 человек.

"Спасибо каждому, кто работал на этой трассе и тем, кто сделал все, чтобы она была отремонтирована вся", – добавил советник премьера.

Напомним, ранее Юрий Голик заявил, что строительство хороших дорог – стратегическая задача для страны. По его словам, построить в Украине хотя бы ключевые дороги и сделать их на уровне передовых европейских стран – означает автоматом сделать для развития страны больше, чем большинством возможных реформ.

Источник: https://censor.net.ua/n3154921
 
   
 Топ комментарии
 
Опухоль на голове? Сделали капитальный ремонт. Каждую неделю езжу по ней теперь ибо другие - полный отстой. Или то такая традиция - только ныть?
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покажешь эту дорогу через год, если ее состояние останется примерно таким же значит тогда можно сказать что да построили дорогу а не распилили бабло!
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народ - вот типичный случай зебилизма обыкновенного - особо понравилось - дебилоиды-распилоиды бюджетов - нам дороги не нужны ,а то кто то заработает ))))))))
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Тут не зебилизм, а близкий вам зрадофилизм - удивлен, что вы лайк не поставили.
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пачем за 1 мерт дароги - енто Главный вапрос,

ибо
уже показали рюкзаки авакова -

шили по 240 грн по подвалам, потом в колонии по 142 грн,
в армию продали по 2800 грн - с 10-20 кратным наваром.
-мародерство во время войны.

тут то же самое -
могли построить 10 дарог, но ссуки пастроили 1 дарогу и 10 дач на кончезаспах.

но ты давай тут про евродароги и т д .
сойдет весной твоя дарога вместе со снегом

ахахаха
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Комбайны своим ходом без сопровождения, до 34 тыс. штрафа.
Отсутствие развязок, вместо них перекрёстки, значит будут трупы и битое железо.
А так конечно молодцы...
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там на перекрестке еще и главаня на право уходит.
опасное место.
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Вас дивує, що Квартал потягнув хор Верьовки на дно? Особисто мене - ніяк. Вони країну тягуть на дно....

"деньги не пахнут" Зиновий Конирец

Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 290 Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 5220
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Дороги завжди мають бути класні, так має бути завжди, як в Європі, поки існують автомобілі. Звідки ви взагалі взяли, що дороги мають бути з колдобинами?
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И это все зеленая власть за месяц с небольшим сделала?!
Ай, да молодцы?
Или это все-таки Гройся с Пецэй постарались?
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пойди на фейсбук Голіка и посмотри, что єтот трудоГолик делал за Петра. тут два президента только рядом стоят и курят.
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Друзі перевізники говорять. А скільки доріг за останні роки зробили як автобами, а як гарно коли децентралізація.... та все одно голосують за зеленку.
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А перекрёсток нельзя было сделать двухуровневый? В виде путепровода?
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Можно. Но это были бы совершенно другие деньги и время.
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именно. за такие перекрестки надо руки-ноги отрывать
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за такое накуй садить надо или они думают что машин сейчас в Украине как в СССР...
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Я тоже обратил внимание на 2 фото это лютый пи*дец, ждём фото с ДТП ...
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там не толшько в перекрестках дело, а и в том, почему она однополосная? обьічно у автобана больше одной полсосьі - две-три, плюс техническая.
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Голик у ся в области десятками строил детсады, ремонтировал школы и т.д., но почему-то область дала громадный процент против "Пороха" - забоек и замервечуков(о как завернул))
Значит либо Голик "мутит", либо область ватная)
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почем строили твои д сады за 1 кв метр??

деребан на садиках-параллельно строили виллы на кончезаспах.

но ты давай тут про порохов -
не забудь про мальдивские каникулы.
за 500 000$ неделя.
не на последние гулял неделю мальдивский .
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У нас Средства массовой ДЕЗИНФОРМАЦИИ ватные, а не "область". Соответственно. вся страна массово тупанула. С весны ныть начнут - как они лоханулись.
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тепер будуть ганять запорізькі козаки.
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О какой такой трассе оно глаголет? По одному ряду в каждую сторону, перекрестки одноуровневые, это ТРАССА? Посмотрим на смертность на этой "трассе", когда там пойдут фуры и при их обгоне будет куча аварий, при выезде и проезде перекрестков будут биться. Ну скажи просто "Отремонтировали дорогу, положено столько-то километров асфальта, сделаны насыпи и прочие инженерные работы". Нет, надо громко пукнуть - построена ТРАССА
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я думаю, первоначально ставили за цель сделать ровное полотно, чтобьі не бьіло поверхности Марса. в Европе постоянно достраивают, перестраивают, надстраивают. для єтого нужно бабло. в стране война, и постсовковьіе мозги у 73%
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А куди ж поділись картинки роздовбаних доріг? Невже бубочка, за 5 місяців, все відремонутвав?
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можу викласти відео "дороги" Немирів - Грушів, яка веде прямісінько до КПП з Польщею.....
4 роки немає навіть ямкового ремонту, сотні іноземців щодня з жахом пробують проїхати по цьому бездоріжжю
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При "поганому" Порошенкові пропрацьовано, закладені гроші, а гарний Вовочка втілить і відзвітує."На Львовщине ремонт дорог к пунктам пропуска на украинско-польской границе начнут в октябре. При этом участки дорог Яворов-Грушев и Грушев-Немиров планируют сделать в этом году.
Об этом сообщил начальник Службы автодорог Львовской области Руслан Кандыбор.
Сейчас фирмы приступили к разработке проектной документации по принципу «два в одном» - победители тендеров отвечают и за проектирование, и за качество ремонта.
По информации из системы Prozzoro, окончательные варианты соглашений на ремонт пяти дорог к пунктам пропуска на украинско-польской границе, были подписаны в конце марта."
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жовтень вже закінчується, а натяком на ремонт і не пахне
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Сьогодні рівно 5 місяців, як нарІдний презЕдент несе відповідальність за все. За дороги, економіку, зовнішню політику, армію, мову, 95 квартал, хор "Вірьовки" ... За все
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Видать хорошо отремонтировали. Уже сейчас GOOGLE показывает пробку в месте где на 1,5 км выходят 3 дороги. Ну сделали б как во всем мире делают круговое движение на перекрестке, что заставило бы водителей снижать скорость. Нет сделали, как всегда, через жопу.
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там сейчас авария - потому и пробка, узбагойся
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Нда.....
"Это дорога от Пети!!!!"
"А это дорога от Зели!!!"
Что же это мне напоминает?
А, вспомнил: "Есть Путин - есть Расия, нет Путина - нет Расии!"
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норм-зачот-почему говнохор донатной шлюхи веревки про это не поет...а про хрень от которой пользы для общества ноль как и от самой воровки гонтаревой...сучки по3ажирались . Голик показав на відео відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 3645 ..
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Если такая дорога проходит через поселок - нужно устанавливать пешеходный переход с управляемым светофором, иначе будут трупы десятками, как это происходит на Одесской трассе.
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