 Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Вместо колыбельной – релакс-видео поездки по отремонтированной трассе... "Дорога жизни", как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу. Далее – по всей стране", – написал он в Фейсбуке.
В другом своем посте Голик напомнил, что трасса Запорожье – Мариуполь была построена в 1962-1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия она не ремонтировалась. В 2016 году начали ее ремонт, но за три года отремонтировали 70 км.
19 июля на совещании по дорогам в ОП с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. В результате 130 км взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.
На трассе работали: 637 единиц техники и 1 086 человек.
"Спасибо каждому, кто работал на этой трассе и тем, кто сделал все, чтобы она была отремонтирована вся", – добавил советник премьера.
Напомним, ранее Юрий Голик заявил, что строительство хороших дорог – стратегическая задача для страны. По его словам, построить в Украине хотя бы ключевые дороги и сделать их на уровне передовых европейских стран – означает автоматом сделать для развития страны больше, чем большинством возможных реформ.
ибо
уже показали рюкзаки авакова -
шили по 240 грн по подвалам, потом в колонии по 142 грн,
в армию продали по 2800 грн - с 10-20 кратным наваром.
-мародерство во время войны.
тут то же самое -
могли построить 10 дарог, но ссуки пастроили 1 дарогу и 10 дач на кончезаспах.
но ты давай тут про евродароги и т д .
сойдет весной твоя дарога вместе со снегом
ахахаха
Отсутствие развязок, вместо них перекрёстки, значит будут трупы и битое железо.
А так конечно молодцы...
опасное место.
"деньги не пахнут" Зиновий Конирец
Ай, да молодцы?
Или это все-таки Гройся с Пецэй постарались?
Значит либо Голик "мутит", либо область ватная)
деребан на садиках-параллельно строили виллы на кончезаспах.
но ты давай тут про порохов -
не забудь про мальдивские каникулы.
за 500 000$ неделя.
не на последние гулял неделю мальдивский .
4 роки немає навіть ямкового ремонту, сотні іноземців щодня з жахом пробують проїхати по цьому бездоріжжю
Об этом сообщил начальник Службы автодорог Львовской области Руслан Кандыбор.
Сейчас фирмы приступили к разработке проектной документации по принципу «два в одном» - победители тендеров отвечают и за проектирование, и за качество ремонта.
По информации из системы Prozzoro, окончательные варианты соглашений на ремонт пяти дорог к пунктам пропуска на украинско-польской границе, были подписаны в конце марта."
"Это дорога от Пети!!!!"
"А это дорога от Зели!!!"
Что же это мне напоминает?
А, вспомнил: "Есть Путин - есть Расия, нет Путина - нет Расии!"