 Руководитель хора имени Веревки Коринец: "Наверное, я должен извиниться перед Валерией Алексевной". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коринец сказал, что переговоры об участии в программе он принял самостоятельно и назвал такое решение не очень моральным.
"Переговоры велись, конечно, со мной потому, что я генеральный директор. Артисты здесь не причем. Мы в нашем окружении спорили - может и не надо было потому, что текст такой неприятный. Я это понимал. "Квартал" нас, как говорят, аккуратно попросил - меня попросил, хотя с коллективом тоже обговаривали... Но я думаю, что я принял не очень моральное решение и, наверное, я лично должен извиниться перед Валерией Алексевной (ред. - Гонтаревой)...", - сказал Коринец.
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за что ж тут извиняться... деньги Ко не пахнут
Дешево берет хор, наверное, спрос на его продукцию низкий.
В нас навіть великий хор лже-патріоти зітруть на пісок, тут вже скоро буде пустеля від оцього лже-патріотизму.
Вопрос первый : Интересно, когда сгорит дом вот этого, бывшего человека по случайности руководящего хором им. Верёвки, он так же, с прикольным хоромым пением выступит по этому поводу?
Вопрос второй: скоро ФБР потребует выдать гражданина Швейцарии некоего И. Коломойского, за его воровство, так будет ли кипрская офшорная компания ТОВ "Квартал 95" так же шутить по этому поводу и чито споёт тогда хор им. Верёвки.
пусть лучше менты найду заказчиков поджога, а заказчик гонтарева и ее подельник мародер поросенко.
и то, что гонтарева не сидит - это вина новой власти, которая обещала наказать мародера поросенко и его кодлу))
Логика клиническая.
врачей, учителей, водителей, инженеров, пенсионеров, бухгалреов и тд, тех, кого ограбила малограмотная алкашка со своим собутыльником поросенко?
у вас ничего своего нет, есть только то, что вы наворовали и украли у народа Украины))..
Неужели это Гонтарева их всех ограбила?
Та нє, "наверное, НЕ должен".
Якщо ти втратив межі порядності то ти НЕ повен керувати таким колективом.
Якщо завтра суд "іменем України" винесе вирок засудити Мародера Порошенко - вони й Україну проклянуть та побажають щоб наші будинки накрило "градами".
какое отношение имеет "Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Верёвки" к украинской нации?
хотят лабать для жлобов на квартале - пусть идут мелким лесом
https://marik.co.ua/17086/kogan/?fbclid=IwAR3BpSrDWqZa21qGKIX0PsXyywpYulASqtoiFbY4eV4Pnf9qiQpDKyjJJUs
"Веревка. Это и фамилия и приговор. Должен дать пояснения по своему посту про "Квартал 69". Что такое 69? Это поза. В сексе - физически кто-то кому-то. Но взаимно. Так и оказия с этим хором им. Веревки и "Кварталом". Я не хочу никого обижать или наступать на старые мозоли: вы друг другу сделали приятно. Или не очень. Но точно вы имели позу 69. Я отсутствую в просмотре телевизора, и я отсутствовал на комсомольских собраниях для осуждения просмотра телевизора. Я уже немножко дальше, чем дальше. Я не еду с вами в одном вагоне. Я меряю время и расстояния другими категориями. Хор имени Веревки уже отпел на моих поминках", - написал Скрыпин в своем Telegram-канале.
https://www.rbc.ua/rus/styler/skandal-kvartalom-95-horom-verevki-poluchil-1571641680.html?fbclid=IwAR2cN83ezvRqTU9ZxYYpMFiukRBJ53asumOhZJlDkVqjAoYEZb5YPlyh_2o
еще и спасибо скажи...
Ти должен со стыда под землю провалится.
Деятель культуры х#ев!