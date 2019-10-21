 Руководитель хора имени Веревки Коринец: "Наверное, я должен извиниться перед Валерией Алексевной". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коринец сказал, что переговоры об участии в программе он принял самостоятельно и назвал такое решение не очень моральным.

"Переговоры велись, конечно, со мной потому, что я генеральный директор. Артисты здесь не причем. Мы в нашем окружении спорили - может и не надо было потому, что текст такой неприятный. Я это понимал. "Квартал" нас, как говорят, аккуратно попросил - меня попросил, хотя с коллективом тоже обговаривали... Но я думаю, что я принял не очень моральное решение и, наверное, я лично должен извиниться перед Валерией Алексевной (ред. - Гонтаревой)...", - сказал Коринец.

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