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 Руководитель хора имени Веревки Коринец: "Наверное, я должен извиниться перед Валерией Алексевной". ВИДЕО

Гендиректор Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки Зеновий Коринец извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за участие участников коллектива в программе "Квартал 95".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Коринец сказал, что переговоры об участии в программе он принял самостоятельно и назвал такое решение не очень моральным.

"Переговоры велись, конечно, со мной потому, что я генеральный директор. Артисты здесь не причем. Мы в нашем окружении спорили  - может и не надо было потому, что текст такой неприятный. Я это понимал. "Квартал" нас, как говорят, аккуратно попросил - меня попросил, хотя с коллективом тоже обговаривали... Но я думаю, что я принял не очень моральное решение и, наверное, я лично должен извиниться перед Валерией Алексевной (ред. - Гонтаревой)...", - сказал Коринец.

Видео 112

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3154919
 
   
 Топ комментарии
 
Репутацію хору вже не повернути.
Ви опустились до квартального гоп-культурного рівню.
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Фаина Георгиевна Раневская вошла в историю культуры и кино как «одна из величайших русских актрис XX века» и «королева второго плана». Она чаще играла в театре, чем в кино, иронизируя по этому поводу, что «деньги будут проедены, а позор останется навсегда!"

Руководитель хора имени Веревки Коринец: "Наверное, я должен извиниться перед Валерией Алексевной" - Цензор.НЕТ 2627

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а в тебе є що грабувати,. "зубожілий"? Твій 30-річний тілівізір, по якому ти дивишся "95-й сортир", нікому і на пуй не потрібний. Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною" - Цензор.НЕТ 1240
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чмо ты не доделанное!у меня все ок,а ты соси член педро и дальше!херню типа 95 не смотрел и не смотрю!
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я вот наблюдаю, больше всех орут что их "ограбили", всякие люмпены и нищеброды, у которых отродясь ничего не было
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Обязательно, а Петю в дупу поцеловать! Соевы быстро подсуетились и прикупили очередную "жертву" зелёной чумы
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Ну а кто вам доХтор, что с соевыми считаются, а с зелибенью нет...
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облико морале всех зеленых
за что ж тут извиняться... деньги Ко не пахнут
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Выше написали, что 30 тысяч всего то дали. Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною" - Цензор.НЕТ 3693
Дешево берет хор, наверное, спрос на его продукцию низкий.
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если не уволишься (конечно, не с повышением в ж ОПУ), то все слова -до сраки..
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хор гарно заспівав - молодці! Зміст, правда, не дуже, але не все ж зразу.
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цей хор минулого року відзначив вже своє 75-річчя. Але від лайна "95-го сортиру" тепер йому відмиватися років 100, якщо не більше.
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можна подумати....літом вищали, шо немає параду - і вже забули, а за це забудуть через тиждень.
В нас навіть великий хор лже-патріоти зітруть на пісок, тут вже скоро буде пустеля від оцього лже-патріотизму.
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Был человек, раз и нет человека. А был ли человек или это была скотина прикидывающаяся человеком?
Вопрос первый : Интересно, когда сгорит дом вот этого, бывшего человека по случайности руководящего хором им. Верёвки, он так же, с прикольным хоромым пением выступит по этому поводу?
Вопрос второй: скоро ФБР потребует выдать гражданина Швейцарии некоего И. Коломойского, за его воровство, так будет ли кипрская офшорная компания ТОВ "Квартал 95" так же шутить по этому поводу и чито споёт тогда хор им. Верёвки.
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Перед усією країною повинен вибачитися і заяву на звільнення
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из-за кого? из за воровки гонтаревой??
пусть лучше менты найду заказчиков поджога, а заказчик гонтарева и ее подельник мародер поросенко.
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через те, що відправив Національний хор на дешеве, ганебне, низькосортне, нице шоу, за те що таким чином зганьбив ім'я символу української культури на потіху ворогам. Через те, що (судячи з його інтерв'ю) навіть не розуміє наскільки ганебно вчинив. І щодо пожежі - жартувати над пожежами, аваріями, стихійними лихами, - це не рівень національного хору, це не рівень людей, що мають гідність.
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а воровка гонтарева не хочет извиниться перед украинцами??
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за що? в тебе вкрали твій продавлений диван та совкових часів тілівізір, по якому ти угораєш з "95-го сортиру"? Звертайся до сАбаківців, це їх справа. Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною" - Цензор.НЕТ 9444
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Я так и не понял, в чем виновата Гонтарева? Какой суд это подтвердил?
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гонтарева прячется от правосудия в лондоне..
и то, что гонтарева не сидит - это вина новой власти, которая обещала наказать мародера поросенко и его кодлу))
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Значит виновата просто потому что виновата, без следствия и суда.
Логика клиническая.
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Виновата в том что живет лучше чем ленивое стадо биомассы.
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вальцманоид, кого ты называешь биомассой?
врачей, учителей, водителей, инженеров, пенсионеров, бухгалреов и тд, тех, кого ограбила малограмотная алкашка со своим собутыльником поросенко?
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как можно ограбить нищебродов? Разве что мозг украсть - но его у вас нет, иначе вы бы не были нищебродами.
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вальцманоид, а ты не зарекайся от сумы и от тюрьмы...
у вас ничего своего нет, есть только то, что вы наворовали и украли у народа Украины))..
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Биомасса это те кто не привык думать, и тут корочки об образовании никакого веса не имею.
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Украинская гривна просела точно также, как и все постсоветские валюты ориентированные на РФ. Причем Беларусь, Азейбаржан, Казахстан упали куда ниже, чем Украина с войной.
Неужели это Гонтарева их всех ограбила?
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А ваще странно, шо главклоун не отреагировал ещё.
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зато шестерки главвора поросеко уже с утра гадят на всех сайтах))
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Зайнятий він, в Японії грає х#єм на роялі... Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною" - Цензор.НЕТ 876
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Ключевое слово - НАВЕРНОЕ. Типа если порохоботы так хоят, то почему бы и нет.
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Так вот это самое главное "если порохоботы так хотят") а вы -зебыдломасса
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только ленивый не разодит вас лохов, порохоботовских.
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Свої "извинения" цей поц нехай краще запхає собі в зад. А мотузку з милом залишить для Бєні.
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Наверное, я должен....
Та нє, "наверное, НЕ должен".
Якщо ти втратив межі порядності то ти НЕ повен керувати таким колективом. Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною" - Цензор.НЕТ 6147
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Значит гендиректор Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки, принимая решение, не думал, а когда поднялся скандал, решил подумать и извиниться...

Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною" - Цензор.НЕТ 661
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надо песню теперь про глав-вора мародера поросенко))
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Мародери Вальцмана вже почали погрожувати розправою державному оркестру який заспівав пісеньку про Гонтарєву.
Якщо завтра суд "іменем України" винесе вирок засудити Мародера Порошенко - вони й Україну проклянуть та побажають щоб наші будинки накрило "градами".
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Йди під церкву МП, там тобі, може, й подадуть.
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Когда Зеленского сбивал камаз в ролике и опсыпали кокаином все порохоботы ржали и радовались....а воровке которая обокрала и вывезла награбленное в Лондон надо давать какие то извинения
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пусть гонтарева-сатановская приезжает в Украину, народ ее встретит для извинений с гильотиной..
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тебе валенку козломордому откуда знать как ее встретит народ Украины? избиратели вазелина которые с банковской системой контактируют только когда кредиты берут может и подрачивают во снах на раскулачивание всех буржуинов, но они только во сне храбрые. а те кто работает в банках или пользуеться их услугами на постоянной основе скажут ей спасибо.
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днище успешно пробили, погружаемся дальше Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною" - Цензор.НЕТ 6314

какое отношение имеет "Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Верёвки" к украинской нации?

хотят лабать для жлобов на квартале - пусть идут мелким лесом
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Анатолий Матвийчук, Народний артист України про номер "Горіла хата" 95 Кварталу: "Це яскраве підтвердження психічного збочення тих, хто придумав цей номер, і тих, хто реготав у залі…"

https://marik.co.ua/17086/kogan/?fbclid=IwAR3BpSrDWqZa21qGKIX0PsXyywpYulASqtoiFbY4eV4Pnf9qiQpDKyjJJUs
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Своей жадностью и желанием угодить зедебилам,слил в унитаз знаменитое имя заслуженного хора! Просто ,тупое недалекое чмо! Теперь хор будут приглашать выступать только в лугандонгию на открытие туалетов к бени на пьянки Семь сорок исполнять ну и с лысы дуэтом в 95 квартале кацапские честушки петь.
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известный журналист Роман Скрыпин назвал на своей Facebook-странице студии "Квартал 95" - "Кварталом 69". Впоследствии он объяснил свое сообщение.
"Веревка. Это и фамилия и приговор. Должен дать пояснения по своему посту про "Квартал 69". Что такое 69? Это поза. В сексе - физически кто-то кому-то. Но взаимно. Так и оказия с этим хором им. Веревки и "Кварталом". Я не хочу никого обижать или наступать на старые мозоли: вы друг другу сделали приятно. Или не очень. Но точно вы имели позу 69. Я отсутствую в просмотре телевизора, и я отсутствовал на комсомольских собраниях для осуждения просмотра телевизора. Я уже немножко дальше, чем дальше. Я не еду с вами в одном вагоне. Я меряю время и расстояния другими категориями. Хор имени Веревки уже отпел на моих поминках", - написал Скрыпин в своем Telegram-канале.
https://www.rbc.ua/rus/styler/skandal-kvartalom-95-horom-verevki-poluchil-1571641680.html?fbclid=IwAR2cN83ezvRqTU9ZxYYpMFiukRBJ53asumOhZJlDkVqjAoYEZb5YPlyh_2o
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мыло как раз для скрыпина подойдет.или он ***** особый и требует смазки?!)))петушко ты рома)все это знают)
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Хор им. Верёвки - это один из символов Украины, своего рода визитная карточка. И опускаться до участия в низкопробном шоу "95 квартал" с шуточками на уровне туалетного юмора, не стоило даже если бы там не было песни про сгоревший дом Гонтаревой. И если руководитель этого хора не понимает, что национальный хор не должен принимать участия в разных тупых шоу для поколения пива и семок, значит такого руководителя нужно увольнять как можно скорее. Возможно, надо уже сейчас начинать собирать голоса под петицией о его немедленном увольнении.
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Лет 30 назад, Линда Евангелиста, сказала - Меньше, чем за 10000$, я с постели не встану. А наше ,,национальное достояние" в кол-ве пар десятков, продалось за 1000$. Это их уровень.
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Отличный номер выдал 95-ый квартал! А жалеть нужно не лерку-воровку, скрывающуюся в Лондоне от украинского правосудия, а простых украинцев, которых эта лярва вместе соевым мародером довела до тотального обнищания
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Да на этой воровке клейма негде ставить. Какое извинение???? Сколько можно прогибаться под меньшинство???
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вот если твоя мама заболеет раком а кто то будет говорить, поделом ей. как ты отнесешься? и меньшинство или большинство здесь не при чем. нужно быть просто человеком а не животным
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Ганна Герман втратила двох синів. Ніхто про це жартував, не співав веселі пісні.
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Характерно, что в отличие соевых дебилов-моралистов, обычные украинцы, сидевшие в зале, восприняли номер весьма благосклонно, справедливо полагая что вор должен сидеть в тюрьме, а не скрываться от правосудия в Лондоне
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в зале сидело тупое зебилье. я этот квартал не смотрю и по телевизору, не то что еще за билет платить. это просто политизированное шоу и заказухой прет за версту. они мне напоминают задорнова с американцами
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Должен сидеть, должен. Только вы простые кварталопитеки поднялись до уровня задорного. С новым этапом вас!
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эта №изда гонтарева будучи членом РНБО, а это не х!й собачий а высший орган в момент войны, во время войны с№****** в Англию, по сути дезертировала, когда гибли парни,в некоторых странах ее бы расстреляли из крупноколиберного пулемета, в Англии ее любимой за такой поступок она и ее семъя подверглась бы остракизму, детям и внукам было бы стыдно выходить на улицу, перед кем ты извиняешся ты дядя, холуй, гонтарева мразь, сволочь и гори в аду, кстати кто знает как запилить петицию в Великобритании где выставить разъяснить что эта мразь самовольно покинула должность покинула рнбо во время войны из страха перед своими подельниками по разворовыванью и сдаче Украины окупанту
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Какое извинится, ты знал на что шел, будешь теперь Виннык №-2.
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извинись, за доллар по 29, ага...
еще и спасибо скажи...
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Тряпка. Перед кем извиняться? Перед воровкой которая ограбила украинцев на десятки миллиардов долларов, профинансировала банки окупантов и убежала в Лондон?
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Це як раз той момент--коли за 30 серебреніків продались То вони --іуди.
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Извинитесь еще перез Ахметовым и Фирташем, лучшими патриотами Украины по Петиному мнению.
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Почему "Наверное"?
Ти должен со стыда под землю провалится.
Деятель культуры х#ев!
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Так ото ж !! Думать надо ,перед тем как связываться с дегенератами из квартала Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною" - Цензор.НЕТ 8651 .. И думать - башкой , а не задницей .
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Культурный человек просто скажет:"****** стыд"
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ВСІМ ВСІМ ВСІМ!!! Дивіться на себе в дзеркало. Кричать про злодів найбільше ті ,хто сам краде. А "посадить розстріляти повісити , спалити" це ми вже проходили при фашистах і чекістах. Так,що ви недале від них пішли. Садить суд при наявності злочину,Совок сидить в нащадках прихильників гопників і 95 кварталу.
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