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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3388) назначение (1504) СНБО (3285) Демедюк (17)

 Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №765/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

С 2015 по 2019 годы Демедюк был начальником департамента Киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Главой Департамента киберполиции был назначен Александр Гринчак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154917
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо, конечно. Всё что делает власть Квартала-95 - всё на благо.
6% поступлений в госбюджет уже потеряны. Привет голосователям за Квартал, живущим в Прилуках. Вони зробили це разом.
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Щодо хору ім. Верьовки.
1. Керівник хору і дівчата мають бути звільнені.
2. Міністр культури має бути звільнений.
3. Має бути розпочато розслідування щодо використання адмін.ресурсу Зеленським щодо організації залучення національного хору України до участі у принизливому шоу.
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Я так понимаю - согласовал с Нарухито.
Вот молодец!
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В таком разе Раду немедленно распустить, потому что нет коалиции. Прецедент уже был; КС одобрил.
Новые выборы, немедленно.
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Щодо хору ім. Верьовки.
1. Керівник хору і дівчата мають бути звільнені.
2. Міністр культури має бути звільнений.
3. Має бути розпочато розслідування щодо використання адмін.ресурсу Зеленським щодо організації залучення національного хору України до участі у принизливому шоу.
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Всі, я повторюю всі т.зв. народні хори має бути знято з державного фінансування! Пора закінчувати з цим сталінським винаходом: співочий бордель для ЦК.
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Ціна приниження 200 грн. Квартал заплатив хору Верьовки 30 000 грн. Колекстив хору складає більше 150 осіб, навіть якщо розділити це порівну то вийде 200 грн. на кожного. Навіть підставки під прапорами на мітингах отримують більше. Ось так продається вікова репутація за 200 грн.
Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 9184 Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 3770
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****! Зганьбитися на весь світ за менш, ніж 8 баксів "на рило"!..

Хотів лизнути царьонишу, та сів голою сракою на піч.
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Хор Веревки - получают деньги из украинского бюджета . Они не имеют права позорить Украину
ВИДИМО ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НАДО УВОЛИТЬ
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200 грн - це сакральна цифра для продажу України титушками...Хор Верьовки - це теж тітушки, етно-культурні медіа тітушки...
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Лишить всех званий от уборщицы до руководителя.
Там же куча народных и заслуженных дармоедов.
Распустить к такой матери и набрать по конкурсу новый хор.
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Методичка сучек. Не трогайте украинский хор.
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ШОТО и секретарь СНБО - на "Д" , и заместитель - на " Д"
Два Дебилла - это сила? 😀😀😀
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Честь і гідність на хліб не намажеш, а 8 баксів це завжди 8 баксів. Так малороська алкашня? Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 8866
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Я из Киева. Могу дать тебе, порохобот, в рыльник за оба эпитета. Ну как? И кстати, к чему твой безграмотный высер
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Forza, Verona, алкашня мокшанська та ней би вже нендзу на карпатську смереку вуйки підсадили,з краватом на шиї...
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Forza, Verona, мордва, я чекаю твою домашню адресу і номер телефону.
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А что ты еще чекаешь, быдло безграмотное? Любое место города Киева. Любое время. Можешь взять с собой пару своих рогатых друзей
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Forza, Verona обрыганный ссыкливый ЗЕфилитик да-аа-амой. Тебя уже ждет стекломой!
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Ну понятно. Очередной ссыкливый порохобот-рогопил, гавкающий только в тырнете
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😀😀😀блин, НО меня никто в СНБО не назначает и ЗАРПЛАТУ ИЗ НАЛОГОВ УКРАИНЦЕВ НЕ ПЛАТИТ
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СМИ: Фирмы жены главы СБУ наркомана черта Бакланова фигурировали в деле о растрате госимущества на 3,88 млн․ грн

СМИ: Фирмы жены главы СБУ фигурировали в деле о растрате госимущества на 3,88 млн. грн

Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 7972
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Хорошо, конечно. Всё что делает власть Квартала-95 - всё на благо.
6% поступлений в госбюджет уже потеряны. Привет голосователям за Квартал, живущим в Прилуках. Вони зробили це разом.
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Очевидно что спонсоры "СН" поняли что авторитет власти Квартала сейчас понесётся вниз стремительным домкратом. Нужен новый демагог, со своей карманной партией.
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Порохососы радуйтесь,за Свинарчука внесли залог,но за пределы не выпустят
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