 Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО

Соответствующий указ №765/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
С 2015 по 2019 годы Демедюк был начальником департамента Киберполиции Национальной полиции Украины.
Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Главой Департамента киберполиции был назначен Александр Гринчак.
Вот молодец!
Новые выборы, немедленно.
1. Керівник хору і дівчата мають бути звільнені.
2. Міністр культури має бути звільнений.
3. Має бути розпочато розслідування щодо використання адмін.ресурсу Зеленським щодо організації залучення національного хору України до участі у принизливому шоу.
Ціна приниження 200 грн. Квартал заплатив хору Верьовки 30 000 грн. Колекстив хору складає більше 150 осіб, навіть якщо розділити це порівну то вийде 200 грн. на кожного. Навіть підставки під прапорами на мітингах отримують більше. Ось так продається вікова репутація за 200 грн.
Хотів лизнути царьонишу, та сів голою сракою на піч.
ВИДИМО ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НАДО УВОЛИТЬ
Там же куча народных и заслуженных дармоедов.
Распустить к такой матери и набрать по конкурсу новый хор.
Два Дебилла - это сила? 😀😀😀
СМИ: Фирмы жены главы СБУ фигурировали в деле о растрате госимущества на 3,88 млн. грн
6% поступлений в госбюджет уже потеряны. Привет голосователям за Квартал, живущим в Прилуках. Вони зробили це разом.