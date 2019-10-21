 Надеюсь, в лондонском суде будут слушания по существу, поскольку сейчас подтверждена только юрисдикция, - Рожкова о деле ПриватБанка

Так прокомментировала ситуацию первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, у ПриватБанка есть своя юридическая стратегия, как вернуть более 200 млрд гривен займов, которые были распределены предыдущим руководством и не обслуживаются сейчас. Мы это приветствуем, и я надеюсь, что в лондонском суде будут слушания по существу, поскольку сейчас подтверждена только юрисдикция", - отметила первый заместитель председателя НБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о незаконном обогащении, судебная и антикоррупционная реформы, - Рожкова об условиях МВФ для Украины по новой программе

Она также выразила надежду на положительное решение по делу в американском суде.

"Мы ожидаем, что и в Соединенных Штатах пройдут слушания по кейсу, поданном в Делавэре. Это даст вохможность восстановиться банку и вернуть средства государству, а также вообще сбалансировать эту ситуацию", - подчеркнула Рожкова.

Она подтвердила, что дело ПриватБанка является одним из аспектов, на который обращают внимание в МВФ на переговорах по новой программе расширенного финансирования для Украины. Прежде всего, речь идет о возвращении государству утраченных средств.

"Не только МВФ, но и все наши международные финансовые партнеры и инвесторы четко понимают: если страна имеет бюджетный дефицит, заимствует средства на внешних рынках, на внутреннем рынке, она не может закрывать глаза на то, что есть должники перед страной. И что некоторые из этих должников продолжают владеть активами, иметь прибыльный бизнес, и при этом они даже не хотят рассматривать вопрос возврата всех своих долгов государству", - подчеркнула представитель НБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ. ВИДЕО

Кроме этого, этот вопрос будет определять, по какому пути Украина будет развиваться далее. "Будет ли она олигархическим государством с четко очерченными монополиями, где отсутствует верховенство права? В Фонде ожидают, что страна должна определиться, поскольку владельцы банков-банкротов являются также владельцами заводов, фабрик, футбольных клубов, и они продолжают нормально себя чувствовать", - отметила Рожкова.

В МВФ подчеркивают, что они не являются политической организацией, а финансовой структурой. Но, занимая средства странам для того, чтобы они восстановили свою экономику, Фонд требует реформ.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".