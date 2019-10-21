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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4500) Рожкова Екатерина (47) Приватбанк (547)

 Надеюсь, в лондонском суде будут слушания по существу, поскольку сейчас подтверждена только юрисдикция, - Рожкова о деле ПриватБанка

В Национальном банке Украины ожидают, что в результате рассмотрения дела по ПриватБанку против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в судах Лондона и американского штата Делавэр средства будут возвращены украинскому государству.

Так прокомментировала ситуацию первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, у ПриватБанка есть своя юридическая стратегия, как вернуть более 200 млрд гривен займов, которые были распределены предыдущим руководством и не обслуживаются сейчас. Мы это приветствуем, и я надеюсь, что в лондонском суде будут слушания по существу, поскольку сейчас подтверждена только юрисдикция", - отметила первый заместитель председателя НБУ.

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Она также выразила надежду на положительное решение по делу в американском суде.

"Мы ожидаем, что и в Соединенных Штатах пройдут слушания по кейсу, поданном в Делавэре. Это даст вохможность восстановиться банку и вернуть средства государству, а также вообще сбалансировать эту ситуацию", - подчеркнула Рожкова.

Она подтвердила, что дело ПриватБанка является одним из аспектов, на который обращают внимание в МВФ на переговорах по новой программе расширенного финансирования для Украины. Прежде всего, речь идет о возвращении государству утраченных средств.

"Не только МВФ, но и все наши международные финансовые партнеры и инвесторы четко понимают: если страна имеет бюджетный дефицит, заимствует средства на внешних рынках, на внутреннем рынке, она не может закрывать глаза на то, что есть должники перед страной. И что некоторые из этих должников продолжают владеть активами, иметь прибыльный бизнес, и при этом они даже не хотят рассматривать вопрос возврата всех своих долгов государству", - подчеркнула представитель НБУ.

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Кроме этого, этот вопрос будет определять, по какому пути Украина будет развиваться далее. "Будет ли она олигархическим государством с четко очерченными монополиями, где отсутствует верховенство права? В Фонде ожидают, что страна должна определиться, поскольку владельцы банков-банкротов являются также владельцами заводов, фабрик, футбольных клубов, и они продолжают нормально себя чувствовать", - отметила Рожкова.

В МВФ подчеркивают, что они не являются политической организацией, а финансовой структурой. Но, занимая средства странам для того, чтобы они восстановили свою экономику, Фонд требует реформ.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3154915
 
 
 Топ комментарии
 
Беня конечно сыграл свою роль в 2014 и помог не расползтись кацапсячей заразе на днепропетровскую и запорожскую области, помог заправить боевые машины и накормить ребят-героев. Но он скорее всего защищал свое богатство, а не Украину. Но потом в нем проснулся настоящий еврей Беня и он решил, что государство ему должно, и решил получить гешефт. Вот он его и получил и еще получит...
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ЗАГАДКА:
Если гражданин ИКС бросился в речку и спас тонущую старушку, даёт ли это ему право сбросить с моста старичка и утопить его?
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Загадка:
Продай мне свою квартиру за 1 гривну. Потом я там сделаю евроремонт и скажу что за ремонт ты должен заплатить.
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Смотрите, не давайте Рожковой спички
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Необходимо сотрудничество и подтверждения от ГПУ.
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Беня конечно сыграл свою роль в 2014 и помог не расползтись кацапсячей заразе на днепропетровскую и запорожскую области, помог заправить боевые машины и накормить ребят-героев. Но он скорее всего защищал свое богатство, а не Украину. Но потом в нем проснулся настоящий еврей Беня и он решил, что государство ему должно, и решил получить гешефт. Вот он его и получил и еще получит...
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Вот это точно. Он то понимал что рашка придёт и всё отберёт.
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А в это время нефтепродукты Курченко Плешинский продавал нашару своему подельнику под видом ...жидкость жёлтого цвета с запахом...и бытро...быстро...
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Когда горячая фаза АТО закончилась и он понял, что сберег свое и ***** ему уже не опасен. Зрозумів?
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Она не закончилась, я сказал о горячей фазе когда кацапсин выгнали из Мариуполя, Славянска и пр. Почитай хронологию и не задавай дэбильных вопросов. А проводить ликбез для примитивных я не обязан.
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Настоящий еврей беня в немне засыпал. Ты сам частично все объяснил: защищал свое богатство, а не Украину. А после того, как однажды, заправил на шару вертолеты и накормил ребят, успешно эти бабки слихвой компенсировал на дальнейших поставках топлива армии по завышенным ценам.
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В 2010 фирташу проиграли 11 млрд. Кубов. И тут сольются. Зеленский первый, кто разведет руками. Ну вы же понимаете, это суд в Лондоне, ну да то что никто не представляет интересы, так это коррупция....
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Сейчас зебилы хором взвоют, что в этом виноваты порохоботы
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"Не только МВФ, но и все наши международные финансовые партнеры и инвесторы четко понимают: если страна имеет бюджетный дефицит, заимствует средства на внешних рынках, на внутреннем рынке, она не может закрывать глаза на то, что есть должники перед страной. И что некоторые из этих должников продолжают владеть активами, иметь прибыльный бизнес, и при этом они даже не хотят рассматривать вопрос возврата всех своих долгов государству", - подчеркнула представитель НБУ.
Источник: https://censor.net.ua/n3154915

Натяк на бабоси коломойського,які би треба було повернути в бюджет.
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200 млрд. Гривен займа. Если расписать по годам и по курсу на тот момент, совсем не 5 лярдов получится. А 25. Тут думайте или не думайте, а бабок нет
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От украинцам радость что лондонский суд, лондонские адвокаты, лондонские юристы и прочая шушера заработает на судебном процессе от Украины.
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а у нас нет судебного процесса - как нет и суда
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ЗАГАДКА:
Если гражданин ИКС бросился в речку и спас тонущую старушку, даёт ли это ему право сбросить с моста старичка и утопить его?
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Загадка:
Продай мне свою квартиру за 1 гривну. Потом я там сделаю евроремонт и скажу что за ремонт ты должен заплатить.
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Отгадка - ты обращаешься в Высокий суд Лондона.
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хочу судится в лондоне Сподіваюся, в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена тільки юрисдикція, - Рожкова про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9160
пусть петеботы заносятся в петемуды сами - эти рожи видеть не желаю!!!!! Сподіваюся, в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена тільки юрисдикція, - Рожкова про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9070
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чого ж така недовіра до українських судів, що державний банк судиться з громадянами України в Лондоні.
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хорошо бы что бы сначала наши честные суды вынесли решение а потом английский
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