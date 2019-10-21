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Все про:пожар (3734) ГСЧС (2303) вода (312)

 В течение недели во время пожаров в Украине погибли 19 человек, на водных объектах - 13, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 07.10 по 13.10 во время пожаров погибли 19 человек, на водных объектах - 13.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 401 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 18 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 986 пожаров, спасены на пожарах 15 человек и не допущено уничтожение огнем 514 зданий и 44 ед. техники. На пожарах погибли 19 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 36 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 288 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 735 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 13 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3154914
 
 
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Кто-то еще купается в октябре? 13 человек. бедные моржи....
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Жду на эту тему новых шуток от 95-го квартала. Возможно, при участии какого-нибудь ансамбля песни и пляски. Кривой Рог, не останавливайся! Хами и юродствуй напропалую, пока ЗЕ президентствует.
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