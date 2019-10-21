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 Женщина нанесла ножевые ранения троим своим детям и пыталась покончить с собой в Запорожье, - Нацполиция

В Запорожье женщина кухонным ножом нанесла ранения троим своим детям и пыталась покончить с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

"Вчера в 21:42 в Шевченковский отделения полиции поступило сообщение о том, что в доме по ул. Игоря Сикорского женщина нанесла ножевые ранения своим малолетним детям, а также нанесла ножевые ранения себе", - сообщили в полиции.

Установлено, что женщина, 1989 года рождения, находясь дома, кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям 2010, 2012 и 2016 годов рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья. Детей немедленно доставили в больницу.

Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154912
 
 
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The information about the incident you share is excellent. I think the woman just got depressed.

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Excuse me, did you bumped your head or something? What do you call an " excellent" information? That is a horrible figure of speech along with a pathetic tone.
Это ужасная новость непонятно какова цель такой публикации - это поможет как то бедной семье?
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Вот что квартал, скоты сваты, лига смеху и слуга животворящий с людьми делает Женщина нанесла ножевые ранения троим своим детям и пыталась покончить с собой в Запорожье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1026
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Да ты полный дебил. У людей горе, а ты хрень пишешь.
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Сейчас З2 ,будут говорить ,что такого при Порошенко не было.
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