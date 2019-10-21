 "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой

По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он добавил, что в какой-то мере поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", – подчеркнул Коринец.

Он также отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

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В то же время руководитель хора подчеркнул, что никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: "Да, возможно, к сожалению".

Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки был основан в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка. В 1965 году хору было присвоено имя его основателя. Основу репертуара составляют украинский фольклор, песни и танцы других народов, а также произведения украинских композиторов. В советское время хор презентовал украинское искусство. Уже после обретения Украиной независимости хор традиционно является участником крупных государственных мероприятий.

Напомним, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.