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 Политика Украины
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Все про:Квартал-95 (88) Гонтарева (802) Коринец Зиновий (1)

 "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец прокомментировал скандальный номер студии "Квартала 95" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он добавил, что в какой-то мере поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", – подчеркнул Коринец.

Он также отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

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В то же время руководитель хора подчеркнул, что никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: "Да, возможно, к сожалению".

Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки был основан в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка. В 1965 году хору было присвоено имя его основателя. Основу репертуара составляют украинский фольклор, песни и танцы других народов, а также произведения украинских композиторов. В советское время хор презентовал украинское искусство. Уже после обретения Украиной независимости хор традиционно является участником крупных государственных мероприятий.

Напомним, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.

Источник: https://censor.net.ua/n3154911
 
 
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Народ, маятник - страшная вещь, на самом деле. ЗекоМанда настолько раскачала его в свою сторону, буквально ногами запинала, что ответка однозначно будет, и очень скоро. И за "проститутку Украину", и за "эбонитовые палочки" с "термосом", и за "сгоревшую хату".
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Канечна стеб, как про порноактрису. Задуматься, а когда Украинцы жили богато за последние 350 лет? И что им все это время мешало? Гонтарева , или врожденная тупость? Вот выборы прошли, и что изменилось, как правили евреи и московиты, так и правят, а дуракам песенку тупую прикрути и они довольны.
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Это и есть стеб, только тупые порохоботы не догоняют.
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Коли ці гавноклоуни Україну порівнюють з порноактрисою це теж такий стьоб?
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каждый слышит только то, чо хочет слышать..
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У них мозг деградирует без шоколадок рошен... Не нужно обижаться на порохоботиков, у них психический кризис...
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За 30 тысяч, это вылизование задницы.
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В главном соборе Санкт-Петербурга военный хор исполнил песню о ядерном ракетном ударе по США . Такое же быдло , как и ты . При этом я не порохобот прийми это к сведенью да и Вакарчук тоже вроде не порохобот и многие другие.
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И весь зал это прекрасно понял, но до тупой сои юмор не доходит.
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та да... уровень юмора такой, что до головы не доходит... Останавливается где-то на уровне ниже пояса... Ну, как раз для играющих этим "ниже пояса" на музыкальных инструментах
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Лохи! Вас (хор ім. Вірьовки) опустили нижче рівня співаків у кабаках.
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Кто-то слышал стеб "95-го" над тем, что кое-кого в мире называют Моникой Зелински?... "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой - Цензор.НЕТ 1396
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шутят.

но так, как сейчас в кацапском квн шутят про ***** - льстиво
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Порохоботы дебилы полные: больше нет тем в стране для разговора...
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А это и есть стеб !
И гонтарева могла бы в Украину вернутся ответить на многие вопросы
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Всё, к чему прикасается Коломойский(Зеленский), превращается в тлен. Вот и Национальный заслуженный академический народный хор Украины им.Верёвки имеющий 76-и летнюю историю превратился в попіл від палаючої хати. Все чем он запомнится это подпевкой в кукольном театре Коломойского
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После 95 квартала с нетерпением ждем от хора Веревки стёба над Голодомором и Холокостом. Еще можно спеть про шашлыки в Освенциме. За идеи не благодарите "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой - Цензор.НЕТ 427
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О чем угодно только не о существенном!
ЗеКоМанда отвлекает от своих зашкваров, от бесконечного беспардонного вранья, на котором они во власть пролезли!

"Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой - Цензор.НЕТ 6351

Что жрать будете, Зе!Билы? С чего вам пенсию заплатят?
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Як не можна вважати храмом високого мистецтва Київський інститут культури, який звичніше й природніше називати "Кульком", так само відтепер не можна вважати носієм високої народної культури Національний хор імені Верьовки, який взяв участь у несмішному шоу, де несмак й сумнівні жарти "нижче поясу" - це норма, де "фронтмен" без спіднього та без рук грає на роялі... Такий колектив митців не може претендувати на роль Національного й вимагати державного фінансування.
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"Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой - Цензор.НЕТ 2965Министр экономики назвал номер «95 квартала» про Гонтареву плохим сигналом для инвесторов, а Кремль пригласил Коломойского со своими артистами выступить в Колонном Зале дурдома "Россия"
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Ось і вся бидляча сутність усіх наших "предпрініматєлей". "Я не знав", "Це не ми", "То все вони". Вибачення де, падла? У нормальній країні після такого скандалу все керівництво хору мало б на колінах на камеру вибачатися за це позорисько!
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Video rất tốt. chứa nhiều thông tin hữu ích Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
boxnovel
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Не зупиняйтеся, дівчата!
Міняйте стиль, репертуар…
Згорів сарай, гори і хата,
Коли достоїнство товар!

Уже плескаємо в долоні,
Уже чекаємо шпагат
І дикі танці на пілоні
Й веселу пісню про Приват!
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Конченые ,зеледебилы! А руководителя такого хора ,который смеется с горя людей,не важно кто это,надо гнать пинками в 95 квартал, пусть с лысым сепаром дуэтом поет ! Позор,после этого никакие уважающие загран ,студии таких дебилов приглашать не будут .Может только в лугандонию на открытие туалета!
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За таке падіння всього 30 тисяч гривень? Видно, Корінець і за 30 сребреників продасть свою совість і Україну.
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Сатиричний виступ Кошового і Хору імені Верьовки - підтримую. Прекрасний номер, який відображає настрої більшості населення знекровленої ворогом і пограбованої мародерами України.
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А головою замість дупи думати не пробував? Зелені відмазки до біса.
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Коринец! Ты просто м@дак. Можешь не оправдываться. И участники хора такие же м@даки, раз все единогласно согласились поучаствовать в этом мероприятии.
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Превратились в мышебратьев! Как хор руссиш свиней армии в исаковском в питере о бомбе на США пел. Это так подленько и по скрепному.
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вони ж на репетиції їздили
співали там
невже самім не дійшло, що то за стьоб ?
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Гонтарева должна приехать и ответить следователям на все вопросы, не нужно прикрываться Лондоном, как воровать под шумок, так это нормально, а как отвечать за свои действия так она больная! Стеб как стеб не хуже и не лучше других.
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Даю ідею для 95 підвортні. Заспівати жартівливу пісню про зарплати та пониження тарифів.
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Подняли бучу понимаете ли
Я вас умоляю. Артисты ныне денюжку любят, за что заплатили, то и спели. в 30тык - мало верится. Ну скажем так официальная часть гонорара - вполне. Но неофициальную умножаем смело в 3-5 раз.
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....нє винаватая я, он сам пришел.....
стеб.... а голова у них на что? только петь, думать нє, нєнада?
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А чё? Нормально ж выступили -- во Дворце Украина... Да еще с таким резонансом! Прославились же!!!
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