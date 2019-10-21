 "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой

По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он добавил, что в какой-то мере поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", – подчеркнул Коринец.
Он также отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.
В то же время руководитель хора подчеркнул, что никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском.
На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: "Да, возможно, к сожалению".
Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки был основан в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка. В 1965 году хору было присвоено имя его основателя. Основу репертуара составляют украинский фольклор, песни и танцы других народов, а также произведения украинских композиторов. В советское время хор презентовал украинское искусство. Уже после обретения Украиной независимости хор традиционно является участником крупных государственных мероприятий.
Напомним, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.
но так, как сейчас в кацапском квн шутят про ***** - льстиво
И гонтарева могла бы в Украину вернутся ответить на многие вопросы
ЗеКоМанда отвлекает от своих зашкваров, от бесконечного беспардонного вранья, на котором они во власть пролезли!
Что жрать будете, Зе!Билы? С чего вам пенсию заплатят?
boxnovel
Міняйте стиль, репертуар…
Згорів сарай, гори і хата,
Коли достоїнство товар!
Уже плескаємо в долоні,
Уже чекаємо шпагат
І дикі танці на пілоні
Й веселу пісню про Приват!
свинейармии в исаковском в питере о бомбе на США пел. Это так подленько и по скрепному.
співали там
невже самім не дійшло, що то за стьоб ?
Я вас умоляю. Артисты ныне денюжку любят, за что заплатили, то и спели. в 30тык - мало верится. Ну скажем так официальная часть гонорара - вполне. Но неофициальную умножаем смело в 3-5 раз.
стеб.... а голова у них на что? только петь, думать нє, нєнада?
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