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Все про:Лавра (228) США (15630) УПЦ КП (507) Епифаний (196) ПЦУ (468)

 Сейчас Киево-Печерская лавра находится в духовной оккупации, но мы верим, что православные объединятся, а святыни будут принадлежать Украинской Церкви, - Епифаний в США

Митрополит Епифаний впервые в качестве Предстоятеля Православной Церкви Украины встретился с украинской общиной в Нью-Йорке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, перейдет ли в ближайшее время Киево-Печерская лавра в Православную Церковь Украины он отметил, что все украинские святыни принадлежат украинскому народу.

"Сейчас и Киево-Печерская лавра, и другие национальные святыни временно находятся в духовной оккупации, но мы верим, что они будут принадлежать признанной поместной Украинской Православной Церкви. Пока сегодня трудно сказать, каким образом это произойдет. Я, как Предстоятель, всегда свидетельствую, что православные украинцы должны объединиться. Двери нашей Церкви - открыты, но без принуждения, все должно происходить мирно, спокойно и добровольно. Основы должны быть заложены на любви, и Господь создаст соответствующие условия. Если мы с вами оглянемся на год назад, то кто верил в то, что мы получим Томос об автокефалии? Большинство людей не верили и говорили, что этого никогда не произойдет. Но мы верили, мы были убеждены и делали все для того, чтобы это произошло, поэтому в будущем мы также должны быть уверены, что Господь сотворит такие условия, что все православные объединятся, а все украинские святыни будут принадлежать Украинской Церкви и, соответственно, украинскому народу", - написал он.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Ранее Епифаний сообщил, что в Православную церковь Украины (ПЦУ) с момента обретения ею синодального патриаршего Томоса об автокефалии вошли 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.

Сейчас Киево-Печерская лавра находится в духовной оккупации, но мы верим, что православные объединятся, а святыни будут принадлежать Украинской Церкви, - Епифаний в США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154903
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
задолбала поповская война-БОГ ОДИН
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Что верим, Епифаний? Выгоняйте кацапов из украинских святынь.Они вот вам втирают Бог один и терпи кацапа -цапа. Там оккупантам не место. Позор той недолугой власти,что упорото терпит кацапские церкви, кацапских пропагандистов, кацапский бизнес на своей земле во время войны и еще торгует с кацапами и безвиз не отменяет. Зеленые слуги потерянные, бессовестные, без морали и чувства собственного достоинства, позорят Украину и украинцев. Ганьба!
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И кстати, кацап - цап, а цап - это образ сатаны, не даром украинцы дают такие поганяла, они в курсе. А вы терпите сатану,это грех.
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Тебя не превратит, ты врожденный дебил.
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вообще то их миллионы были только в одной Индии.
ну да, сейчас Будда один!!!111 как и Кетцалькоать - тоже один. как и Один - тоже один Нині Києво-Печерська лавра перебуває в духовній окупації, але ми віримо, що православні об'єднаються, а святині належатимуть Українській Церкві, - Епіфаній у США - Цензор.НЕТ 2888
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Мокшанській сатанистській секті РПЦ-ФСБ не місце в Україні
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А можно православные, исламские и прочие сектанские новости размещать на специальных ресурсах, а не здесь?
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Когда сатанисты вошли в Лавру, первым делом сожгли ее библиотеку.
Поиски библиотеки Ярослава напрасны.
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\\\\\\Но мы верили, мы были убеждены и делали все для того, чтобы это произошло, поэтому в будущем мы также должны быть уверены, что Господь сотворит такие условия, что все православные объединятся, а все украинские святыни будут принадлежать Украинской Церкви и, соответственно, украинскому народу Источник: https://censor.net.ua/n3154903\\\\

Поп, а что там было в 32-33-х? Тоже "верили и были убеждены" что Яхве посрамит Сралина и тот станет очень бобрым, да?
Катись ты ко всем "святым" со своими дурацкими мракобесными сказочками. И ведь не стыдно такой бред нести то Нині Києво-Печерська лавра перебуває в духовній окупації, але ми віримо, що православні об'єднаються, а святині належатимуть Українській Церкві, - Епіфаній у США - Цензор.НЕТ 6260
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Бог - един!
Чистота веры, зависит от чистоты верующих.
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Хитрожопый Ботвинник Блаженнейший Епифаний не корысти ради, но Божьим соизволением убыл в печали утоляющее кругосветное паломничество.
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Thông tin bạn chia sẻ rất hay và hữu ích với tôi và nhiều người khác. Nó liên quan chặt chẽ đến công việc của tôi và đã giúp tôi phát triển.

vex 3
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Все що розташоване на території України повинно належати Україні а не якимсь кацапам.
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