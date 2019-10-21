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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2743) Рожкова Екатерина (47)

 Закон о незаконном обогащении, судебная и антикоррупционная реформы, - Рожкова об условиях МВФ для Украины по новой программе

Новая программа расширенного финансирования МВФ предусматривает в качестве условий для Украины, в том числе, принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую. Это касается, во-первых, вопроса бюджета - это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности", - отметила представитель НБУ.

Однако, по ее словам, обязательными элементами являются продолжение судебной и антикоррупционной реформ, в том числе голосование закона о незаконном обогащении.

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В центре внимания также реформа здравоохранения, "которая была начата, но не завершена", реформа образования, земельная реформа, приватизация государственных предприятий.

"Кроме того, мы говорим о реформировании налоговой и таможни, где уже начались изменения, но они пока не имеют комплексного характера. В конце концов, по банковскому сектору, в принципе, будет проходить продолжение имплементации международных стандартов регулирования и надзора и, по сути, добавился небанковский финансовый сектор", - отметила представитель НБУ.

Она подчеркнула, что МВФ "подписывает меморандум только тогда, когда имеет стопроцентную уверенность, что мы сделаем все задекларированное, и это обязательно будет иметь положительный эффект на бюджет, на ВВП, дефицит бюджета, на текущий счет".

Источник: https://censor.net.ua/n3154901
 
 
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А шо там із веріфікацією субсидій? Лєнку моніторіть будуть, чи вона як обично відкараскається тільки мінєтом Богдану?
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Ага! Розкажіть як 95 квартал (команда ЗЕ) незаконо обогатилась на 40ьлн$ під час обкрадання вкладників "приватбанку"!
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Схоже, МВФ не вірить у 40% ВВП за 5 років, інакше б завалив кредитами. Головне щоб маси вірили - свято популізму...
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