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Все про:пожар (3734) свинина (50) Запорожская область (712) ГСЧС (2303)

 В результате пожара на свиноферме в Запорожской области погибли около 180 голов поросят, - ГСЧС

На территории фермерского хозяйства в Запорожской области произошел пожар, в результате которого погибли 180 голов поросят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"21 октября в 00:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории фермерского хозяйства по ул. Дачная в с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша свинофермы на общей площади 2000 кв м. На момент возникновения пожара, по словам охранника в помещении находилось 200 свиней. В результате пожара погибли около 180 голов поросят. Точное количество на данный момент устанавливается", - говорится в сообщении.

В 1:28 пожарные локализовали возгорание, а в 03:00 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154899
 
 
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А как насчет 95-го? Сбацают что-нибудь по этому поводу, или как?
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Показалось, что на "ботоферме". Главсвин хоть не пострадал?
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он проведовал свиноматку на лондонщине Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9521 Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9521 Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9521 Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9521
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Ферму порохоскота спалили, кто будет хвалебные оды свыням на цензоре петь, ой горюшко. Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1405
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як куди на заграницю - куди свалить от генацида Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 387
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а поросят в отличии от Порося- пэти чет жалко.....
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