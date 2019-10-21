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 Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь Украине, которая с 2014 г. достигла $1,8 млрд

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь с 2014 года, которая достигла 1, 8 млрд долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 г. достигла $ 1,8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

"Особенно благодарны за льготный кредит в почти $ 1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации", - добавил Президент.

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Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Японии с рабочим визитом.

Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь Украине, которая с 2014 г. достигла $1,8 млрд 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154897
 
 
 Топ комментарии
 
Ты зеленский тогда еще, в 2014, косил от военкомата 4 раза, так что можешь ниндзь не благодарить!!! Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь Украине, которая с 2014 г. достигла $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 3126
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Зеля начал принимать во всех позах. Ха-ха-ха!
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Ты зеленский тогда еще, в 2014, косил от военкомата 4 раза, так что можешь ниндзь не благодарить!!! Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь Украине, которая с 2014 г. достигла $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 3126
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У тебя уже дупа зажила?
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к чему вопрос? и почему вас интересует моя дупа?
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Ну тебя же в 14 ранили в дупу под Иловайском! Сам же утверждал
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Ну не в дупу, а в стегно. И я хотя бы не отпердывался на диване как ты, а защищал родину... Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 2278
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Так это при Пете было, а чем ЗЕ похвастаться может ?
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При Пеце соседская ***** 8 щенят принесла... Слава Мародёру и мародёровцам!
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Всьо чістая правда. А друзєй Пеці свинарчуков, приньосшіх врєд на сотні міліонов, косюка, получівшего дотації з бюджету на міліарди, фонду Маріначькі, куди перекинуто з бюджету мільярд гривень - нікоґда і нє било, вифсьоврьотєзільониє.
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Зеля начал принимать во всех позах. Ха-ха-ха!
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Нотр-Дам - згорів.
У Америці - Імпычмент
Бідна Японія!
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Учись клоун у Великого Президента і політика,як треба працювати,а ти вмієш тільки смішити.
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а кто это -Великий Президент? Рузвельт? или Вашингтон?
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Ти там зубы не заговаривай, прохфесор
Где деньги, Зин?
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Похоже , Зеленский вернется из Японии с новьіми инвестициями...
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я бы был доволен если бы Моника осталась в Японии навсегда(играл бы там на рояле и не делал бы мне нервы здесь).и, кстати, это бы была лучшая инвестиция Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 937
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1 млрд долларов на модернизацию СТАНЦИЮ БОРТНИЧИ?
1 млрд? А кто видел эту модернизацию?
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