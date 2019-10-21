 Будем благодарны, если Япония продолжит рассмотрение вопроса о безвизе для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал он.

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Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Японии с рабочим визитом.