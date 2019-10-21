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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3388) Олимпиада (765) Япония (965) безвизовый режим (1410)

 Будем благодарны, если Япония продолжит рассмотрение вопроса о безвизе для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти Японии за решение о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал он.

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Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Японии с рабочим визитом.

Будем благодарны, если Япония продолжит рассмотрение вопроса о безвизе для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154894
 
   
 Топ комментарии
 
нет, на давайте безвиз Япония.. эти 73% лучше никуда не выпускать с Украины
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И этот до безвиза скатился,заняться нечем? Будем благодарны, если Япония продолжит рассмотрение вопроса о безвизе для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1348
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прежний ездил и выпрашивал санкций против Кацапии

а этот туристами на олимпиаду озабочен
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нет, на давайте безвиз Япония.. эти 73% лучше никуда не выпускать с Украины
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И этот до безвиза скатился,заняться нечем? Будем благодарны, если Япония продолжит рассмотрение вопроса о безвизе для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1348
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Например чем можно по-вашему заняться в Японии Президенту Украины?
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чайною церемонією.
саке випити, локшини поїсти
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Тупо фотографуватися. Адже саме для того він туди поїхав?
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прежний ездил и выпрашивал санкций против Кацапии

а этот туристами на олимпиаду озабочен
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цікаво, а шМєндєль знає яка столиця Японії?
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Столица Японии Хиросиме и Нагасаки, - подытожил Зеленский. Трампу это мы не забудем не простим Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3790
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А Украины по твоему Харьков или Днепр?
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Ну всем известно, со слов Зе!, что столица Канады не Оттава, а Торонто Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9410
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Зе, злітай ще в Японію, може й там станеш персоною нон грата. Дурник безтолковий.
Да і, хор Верьовки з Жекой прихвати.
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Я не зрозумів... То це якого дідька цей рояліст поперся зі своєю брєндованою чувіхою аж до Японії, щоб там свої дєлішкі порєшать? А хто платити буде за цей черговий туристичний "вояж" цього недоумка ?! 😕
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Японці розумні люди, і принципово не хочуть бачити у власній країні громадян іншої раси. І, здається, вони мають рацію, з огляду на переповнену "біженцями" конаючу Европу, що колись була двигуном прогресу, на деградацію і розвал кадировсько-иммигрантської зпившоїся Росії, яка втратила навіть ті невеликі культурно-наукові здобутки, що мала, і на втрачаюці міць і потяг до розвитку лівацько-декадантські США, де скоро комуністи прийдуть до влади під червоними прапорами з серпом і молотом, хіба що додадуть на прапор листок канабісу, малюночек тату і кілечко для пірсінгу. От всі кажуть, що прогрес США пов'язаний з ємігрантами. Це так, але з білими емігрантами, і майже виключно европейцями! Навіть прогрес від ємігрантів з Китаю і Японії дуже сумнівний в конкретному історичному контексті, а негри і індіанці, пакистанці чи сомалійці ніякого прогресу в США не несуть точно, навпаки, вони приносять і генерують відсталість
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