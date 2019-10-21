 Будем благодарны, если Япония продолжит рассмотрение вопроса о безвизе для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.
"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал он.
Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Японии с рабочим визитом.
саке випити, локшини поїсти
а этот туристами на олимпиаду озабочен
Да і, хор Верьовки з Жекой прихвати.