 Номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно "95 квартал" и хор Веревки выступили с номером "Горіла хата" о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - заявил министр.
Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.
ЗеКоМанда отвлекает от своих зашкваров, от бесконечного беспардонного вранья, на котором они во власть пролезли!
Итак, вспомним, Пенис Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Денис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? тоже затухло.
Такие и здесь "убытки".
@ Джон Сміт.
Так что мимо. Может просто его обманули и сказали что Свинарчуки - очень злые, а они оказались злыми, но не очень. Все просто.
Там такое в пищеприемнике
Гонтарева крала ?
Крала.
Значит теперь ей хату спалили борцы с коррупцией.
А недовольны порохоботы и коррупционеры.
Такое понятие как закон зебобику неведомо.
Смеяться тут надо после того как из Украины сбегут все инвесторы и зебоб будет дохнуть от голода а в Польшу его не пустят потому что она не резиновая вот это финал.
Руина.
Если даже здание ВР захватывают какие то рейдеры...
Ему даже докторская на эту тему не подойдет потому что ничего кроме дебильных шуток квартала его мозг не принимает.
а 25-го, о! Як символічно!
Дайте їм прикурити.
ГОНЧАРУК ДОЛЖЕН официально ОСУДИТЬ ЭТОТ НОМЕР . РОЗУМКОВ - тоже.
Когда быдло в стране берет власть - страдает бюджет . Потому официальные лица Украины просто обязаны высказать негативное отношение к подобным номерам , чтобы уверить инвесторов в спокойной атмосфере в Украине для инвестиций.
Веревка и мыло это лучший подарок для зебобика.
Почему зебобик так долго сидит в туалете если три дня ничего не ел?
Потому что проглотил веревку...
же подождем.
Или для работающего правосудия это не важно?
Может ты конечно думаешь что инвестор такой же идиот как 73% но это уже твои проблемы...
поджог выгоден только гонтаревой и ее подельникам, чтобы создать картинку " преследования" воровки гонтаревой в Украине..
ее подельник поросенко - очень боится возвращения гонтаревой в Украину, где она может дать показания..
А Гонтарєва нічого визначного не зробила.
Вас конечно
а эти шутки квартала никого не колышат, потому что не смешно, когда гонтарева и поросенко ограбили миллионы украинцев, заметают следы поджогами, а правосудия в Украине нет, оно молчит..
пусть сатановская расскажет, откуда у нее миллионы и недвижимость в Лондоне..
Те, що хата згоріла - це звичайно злочин, який треба розслідувати, а винних карати.
Але не потрібно сюди пхати емоції. Ніхто не ридає від того, що злочинці-шахраї кожен тиждень ошукують і відбирають у пенсіонерів квартири, але хайповою стає хата Гонтарєвой, яка може хоч зараз купити 10 таких хат! Мені здається, це трохи несправедливо.