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Все про:Квартал-95 (88) Гонтарева (802) Милованов Тимофей (34)

 Номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине, - Милованов

Шутки "95 квартала" против Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно "95 квартал" и хор Веревки выступили с номером "Горіла хата" о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой

Номер 95 квартала о Гонтаревой прямым образом отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине, - Милованов 01

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.

Источник: https://censor.net.ua/n3154890
 
   
 Топ комментарии
 
Так ленка из 95го переула сама жесказала шо главный зебил сам ихние шутки вычитывает. Вот и про Гонтареву небойсь тоже вычитал Номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине, - Милованов - Цензор.НЕТ 8040
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"Логіка" простого наріду:
- Куме, у вас сарай горить.
- А що при Пороху було краще?
- Куме, вже і хата горить.
- Липецька фабрика, офшори..
- Куме, приберіть воза, най пожежні проїдуть.
- Мародер, барига, Свинарчуки...
- Все Куме, усе згоріло.
- Клятий Порошенко, це він у всьому винен!
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Неожиданно . Скажу больше - избрание президентом клоуна тоже напрямую влияет на инвестиционный климат в стране .
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Опустить курс в 3 раза не повлияло на климат
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Ты не поверишь, но дешевая национальная валюта со стабильным курсом положительно влияет на инвестиционный климат.
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Дожились. Завтра какой-нить горе-министр выйдет и скажет, что нужно всем надеть повязки на рты, чтобы молчали и не смели ни высмеивать, ни критиковать никого из вельможных лиц, так как это, видите ли, плохо влияет на инвестиционный климат. На самом деле инвестиционный климат ужасен не из-за "Квартала-95", а из-за системы коррупции, с которой не ведется серьезной борьбы.
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О чм угодно только не о существенном!
ЗеКоМанда отвлекает от своих зашкваров, от бесконечного беспардонного вранья, на котором они во власть пролезли!
Итак, вспомним, Пенис Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Денис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? тоже затухло.
Такие и здесь "убытки".
@ Джон Сміт﻿.
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ну есть и положительные результаты ... представляете сам министр развития экономики и министр культуры рекламируют шоу квартал .. детище нынешнего прИзЕдента
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Ну так Бигус всегда просит "донаты". Если бы "Беня" его финансировал - то Бигус "донаты" бы не просил.
Так что мимо. Может просто его обманули и сказали что Свинарчуки - очень злые, а они оказались злыми, но не очень. Все просто.
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Пробите чергове дно, квартал дякую вам за підняття рейтинга ***********, і хору вірьовки окреме вітання, ліцідеї.
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Юмор и сатира - показатель здоровья общества.
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Скажеш коли в тебе хата згорить або хтось вмре в тебе в родині, ми сміючись поспіваємо.
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Так я тебе подскажу уоовень.
Там такое в пищеприемнике

Гонтарева крала ?
Крала.
Значит теперь ей хату спалили борцы с коррупцией.
А недовольны порохоботы и коррупционеры.
Такое понятие как закон зебобику неведомо.
Смеяться тут надо после того как из Украины сбегут все инвесторы и зебоб будет дохнуть от голода а в Польшу его не пустят потому что она не резиновая вот это финал.
Руина.
Если даже здание ВР захватывают какие то рейдеры...
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может и крала .. ты кто? не пришей к п... рукав... Будет приговор вот тогда можешь утверждать... а так ... ты соседку изнасиловал ? изнасиловал
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Ты откуда знаешь крала или нет? Вместе с ней крал? Или деньги ей носил?
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Над порядочными, честными людьми так не смеются. Да, шутки бывают злыми, но объект, бывает, того заслуживает. Скажите спасибо, что еще не устроили самосуд, а были просто шутки. Но что делать, если правосудие в стране не работает?
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Вот именно поэтому инвесторы и сбегут.
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Так наймите себе бригаду клоунов для постройки дома , или в качестве преподавателя математики для вашего ребенка . Или как тренера по физ подготовке для вашей семьи . Это будет показателем вашего психического здоровья .
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Вот вот, неча на зеркало пенять и обвинять клоунов. Наша жизнь часто намного отвратительнее, чем то, что те показывают на сцене.
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Интересно, Янык и Порох тоже их шутки о себе вычитывали перед выступлением "95-го"?... Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 3879
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Это недоразумение по фамилии милованов,можно воспринять как издевательство над народом и страной.
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Это "недоразумение" в команде преЗЕдента, который ...

Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 306
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Цей Мілованов по своїх публічно висловлених поглядах і життєвих принципах ідіот і падлюка, про яку "мораль" він може розмірковувати...? Нонсенс!
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Ну вот и тема для диссертационного исследования готова - Влияние шуток 95 квартала на инвестиционный климат в Украине .. Милованов, иди на дембель!
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Тут без дисера понятно в чем проблема но только не зебобику.
Ему даже докторская на эту тему не подойдет потому что ничего кроме дебильных шуток квартала его мозг не принимает.
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Хочешь сказать, что ты лучше их как светоч мысли и гений разума?
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Видатний реформатор накрала грошей і втікла за кордон.
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Що стверджувати що вкрала треба вказувати на факти.
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Сьогодні концерт вєрьовок у Києві
а 25-го, о! Як символічно!
Дайте їм прикурити.
Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 3705
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Че-то квартал 95 начал против Украины работать. Сначало в Юрмоле, теперь снова дибильные шуточки пошли. Я думаю навой власти(те что после ЗЕ) надо рассформировать к чертовой матери это сборище Квартал 95.
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милованов ублюдок парашенковскиц
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а зеленский чей ублюдок? такого избирателя как ты?
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Терпіти не можу Гонтарєву, але це перебор явний.
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Наступили клоуны,пусть теперь извиняются как перед кадыркой
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а что не так ... разве не квартал сейчас у власти ... странно если бы на инвестиционный климат влияли братья Шумахеры а так Юзик с пацанами прошли курс управления страной .. ну то что впитали в мозги забитые анекдотами и приколами то и на выходе... вернее на выхлопе...
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Деградация украинского общества не выданных масштабов
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Инвестор вкладывает СВОИ гроши, потому очень внимательно изучает реакцию общества и реакцию власти
ГОНЧАРУК ДОЛЖЕН официально ОСУДИТЬ ЭТОТ НОМЕР . РОЗУМКОВ - тоже.

Когда быдло в стране берет власть - страдает бюджет . Потому официальные лица Украины просто обязаны высказать негативное отношение к подобным номерам , чтобы уверить инвесторов в спокойной атмосфере в Украине для инвестиций.
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Скабрезные гэги квартала каламойского всегда были рассчитаны на самую тупую аудиторию. Быдло радостно хрюкает не понимая ,что его разводят. Но ,подключать в эту дрянь гос.академ. хор ---это перебор!
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Слово веревка можно два раза обыграть.
Веревка и мыло это лучший подарок для зебобика.
Почему зебобик так долго сидит в туалете если три дня ничего не ел?
Потому что проглотил веревку...
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Разводят не быдло, которое смотрит "Квартал-95", а учителей, врачей, ученых, которые снова недосчитаются зарплаты. Зато как раз-таки быдло и гопота живет неплохо, ездит на тачках, тусуется по ресторанам. Вывод: смотрите почаще "Квартал". Хотя я, честно признаюсь, не смотрю.
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Це лисе ще не здохло, але вже засмерділо разом з хором.
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Вот как интересно - оказывается в поджоге дома Гонтаревой виноваты 95 квартал и хор им. Веревки.
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оба на Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 3445..виновные найдены! теперь все свалим на этот хор..(а почему не упоминают, что именно этот хор исполнял гимн Украины пере историческим матчем Украина-Португалия?).а если Лерку Гонтариху причислить к лику святых-это улучшит инвестиционный климат?
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На месте инвестора такой вывод.-Раз Гонтареву защищают значит будут, продолжать ну что
же подождем.
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На инвестиционный климат в Украине влияет КОРРУПЦИЯ а не пение.
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отрицательно влияют на образ Украины то, что воровка гонтарева и ее подельник по уничтожению гривны и грабежу украинцев - поросенко, до сих пор не арестованы..
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Да ты форменный идиот, милованов. Инвесторы смотрят не на тяжелый тролинг, а на правосудие и налоговую политику в стране.
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А где активисты с плакатами " Кто поджег дом Гонтаревой?"
Или для работающего правосудия это не важно?
Может ты конечно думаешь что инвестор такой же идиот как 73% но это уже твои проблемы...
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вальцманоиды бредят, что это лично Зеленский поджигал вместе с коломойским..
поджог выгоден только гонтаревой и ее подельникам, чтобы создать картинку " преследования" воровки гонтаревой в Украине..
ее подельник поросенко - очень боится возвращения гонтаревой в Украину, где она может дать показания..
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Точно, правосуддя! Вкрасти більше 150 млрд з Привату, вивести їх в офшори, спалити хату Гонтарєвій, бо той Приват врятувала, а потім ще з того ржати. От, пілять, правосуддя по зЕбільному... Інвестори від такого "правосуддя" аж ломляться в Україну.
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"Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора" - очень смешно Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 1729
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а каво ти васпрінімаєш "как выдающегося реформатора"?
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Олександр Гемільтон - це реформатор. Та хоча б Бальцерович - це реформатор.
А Гонтарєва нічого визначного не зробила.
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Всё нормально . Про зебилов должен узнать весь мир Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 913 .. В психиатрической литературе , наряду с дебилизмом , скоро появится новый термин - зебилизм , что будет означать - крайне тяжёлую степень умственной отсталости ..
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народ Украины хочет справедливости и наказания воров подельников - поросенко и гонтареву..
а эти шутки квартала никого не колышат, потому что не смешно, когда гонтарева и поросенко ограбили миллионы украинцев, заметают следы поджогами, а правосудия в Украине нет, оно молчит..
пусть сатановская расскажет, откуда у нее миллионы и недвижимость в Лондоне..
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Ну камон...
Те, що хата згоріла - це звичайно злочин, який треба розслідувати, а винних карати.
Але не потрібно сюди пхати емоції. Ніхто не ридає від того, що злочинці-шахраї кожен тиждень ошукують і відбирають у пенсіонерів квартири, але хайповою стає хата Гонтарєвой, яка може хоч зараз купити 10 таких хат! Мені здається, це трохи несправедливо.
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Но мне все таки кажется что судя по тому как Беня бросается на Гонтареву она все делала правильно.
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