 Номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, - министр экономики Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно "95 квартал" и хор Веревки выступили с номером "Горіла хата" о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - заявил министр.
Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.
Насправді: ВЖЕ, ЗАЙВИЙ РАЗ підтверджують залежність зебільної влади від олігархів беніного клану
Воровать - хорошо!
Высмеивать потуги воров уйти от ответственности - табу.
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
Ми будемо жити гарно і добре.
P.S. Як будете жити ви, не знаю.
А шо Коломойський вже не олігарх?
А шо.... в США всех президентов песочат и в хвост и в гриву..... и что то это на инв климат ну никак не влияет!
Или вы просто нашли отмазку почему инвестор не идет?
Голимая отмазка....... Не катит......
Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые.
Кто загадке даст ответ, тот получит десять лет.
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Я думал что времена этой шутки канули в лету.
Укр777
@zsusso777
Два министра извинились перед гонтаревой, я бы на их месте пошел бы в отставку в знак протеста, ждем еще пополнения списка и надеюсь вылета нах, уй из кабмина.
Укр777
@zsusso777
Вот вам уровень кабмина
@PMHoncharuk
от
@ZelenskyyUa, это пишет целый министр, который полностью уверен, что после выступления хор Веревки провалил инвестиции в страну, создает предпосылки для инфляции и негативный имидж для реформатора Гонтаревой. Дно где-то рядом
Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно?
Что больше всего бесит в этих выдающихся адептах Винницкой школы экономики, так это их поистине яростная вера в зарубежных инвесторов.
Такое мнение, не скрывая раздражения, озвучил сегодня политолог Юрий Романенко.
Но я хочу спросить у этих святых истинноверующих одну вещь - какой серьёзный инвестор придёт сюда, если видит, что сами украинцы не хотят вкладывать в украинскую же экономику. Этот инвестор что, идиот?
Как этот мифический инвестор может пойти с инвестициями в страну, где министр экономики направо и налево радостно раздаёт сентенции по поводу ухода табачной кампании, кот заплатила в бюджет 16 ярдов налогов, мол, «уходит и ничего страшного, придут другие, это ж рынок».
В тему - Милованов обвинил табачные компании в шантаже правительства
Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно?
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Зачем инвестору головная боль в виде еженедельно изменяющегося законодательства в угоду местным долб@**ам?
Он же бабло хочет заработать, а не благотворительностью заниматься.
Но чем больше видишь этот цирк, тем больше проникаешься мыслью, что никакого смысла в существовании этого государства, кроме комических представлений, нет.
Современная Украина - это один большой цирк, где нет никаких других функций, кроме развлекательно-истерических.