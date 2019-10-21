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Все про:Квартал-95 (88) Гонтарева (802) Милованов Тимофей (36)

 Номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, - министр экономики Милованов

Шутки "95 квартала" против Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно "95 квартал" и хор Веревки выступили с номером "Горіла хата" о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой

Номер 95 Квартала о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, - министр экономики Милованов 01

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Также читайте: Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: "Я и Зеленского не боюсь. Людей в обиду не дам. Следи за своими словами". ФОТО

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.

Источник: https://censor.net.ua/n3154890
 
 
 Топ комментарии
 
"Логіка" простого наріду:
- Куме, у вас сарай горить.
- А що при Пороху було краще?
- Куме, вже і хата горить.
- Липецька фабрика, офшори..
- Куме, приберіть воза, най пожежні проїдуть.
- Мародер, барига, Свинарчуки...
- Все Куме, усе згоріло.
- Клятий Порошенко, це він у всьому винен!
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Так ленка из 95го переула сама жесказала шо главный зебил сам ихние шутки вычитывает. Вот и про Гонтареву небойсь тоже вычитал Номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине, - Милованов - Цензор.НЕТ 8040
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Все правильно сказав проФФесор і рИктор Трускавцького універу, за виключенням одного: "жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматися як підтвердження зв`язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність".
Насправді: ВЖЕ, ЗАЙВИЙ РАЗ підтверджують залежність зебільної влади від олігархів беніного клану
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Да, нет нормуль! Лучше "горела хата" только "горела в аду Валерка"
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а в нас тут буде один інвестор і власник - ігарь каламойский.
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А разворовывание инвестиций и кредитов НЕ отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине?
Воровать - хорошо!
Высмеивать потуги воров уйти от ответственности - табу.
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фактами можешь писать? ведь дом поджог ты по указанию бени
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Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 6268

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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Нехай Гонтарєва, якщо вона не злочинець, повернеться в Україну і доведе свою невинність.Тупо, це коли аферистка краде 60% доходів ВСІХ працюючих в Україні громадян, безпідставно девальвувавши державну грошову одиницю в 3 рази, втікає, не з'являється на виклики правоохоронців, влаштовує показні шоу, кокаїнові вечірки своєї мафії, потішається з лохів-українців, а ті ще шкодують за нею. Ми ніколи не будемо жити "хорошо".

Ми будемо жити гарно і добре.
P.S. Як будете жити ви, не знаю.
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амфаш - троляка, забив у пошук перший рядок твоєї фрази, знайшлося 399 такіх самих однакових спам-повідомлень. Скількі грошей платить шахрайка Лєра за один пост?
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Я в шоке, шутки клоунов отрицательно влияют на инвест климат. А птицы о том поют, инвесторы не разбегутся? Собаки правильно лаят? Пусть тогда господин министр составит перечень шуток положительно влияющих на экономику, и тогда только успевай деньги считать.
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ты настолько туп что даже понять не можешь что гонтарева это гос. деятель у которой сожгли дом в отместку за что то, а эти уроды радуются и отмазывают первого подозреваемого, беню. и происходит это в программе президента на канале подозреваемого
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Ну ты продвинутый чернигивнянин. Всех уже обвинил, оправдал, а по репертуару телеканала определил кто от кого зависит. Такой талант, мож резюме в ЦРУ отправишь?
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зебил, я никого не обвинял и не оправдывал, ты баран даже мысли в предложении поймать не можешь))
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отакої! це ж що за звізда така, що якісь жарти про неї можуть на щось вплинути - і навіщо ви там, якщо якийсь номер якогось кварталу може вплинути на інвестиційний клімат в Україні??? Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 1430
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он шо идиот? да весь мир и так знал еще до выборов что будущая власть полностью будет зависеть от олигархов, а больше всего от бени. никаких инвестиций не будет, можно даже и не мечтать. суды опять стали ручными. все инвестиции будут с кипра))))
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Логика Шарикова цветет и пахнет в Украине! Об экономике судят менеджеры по клинингу !?? ( почему не про устройство синхрофазотрона?) Ярлыки "вора" ,"барыги" ,"мародера" смело навешивают на всякого ,кто им не симпатичен и прочее..А,доказательная база? А ,решение суда? Так зачем? Полуграмотный сосед или клоун всё объяснили!
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могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью.Источник: https://censor.net.ua/n3154890

А шо Коломойський вже не олігарх?
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Диб-л блин.....
А шо.... в США всех президентов песочат и в хвост и в гриву..... и что то это на инв климат ну никак не влияет!

Или вы просто нашли отмазку почему инвестор не идет?
Голимая отмазка....... Не катит......
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Это что за Бармалей взобрался на мовзалей?
Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые.
Кто загадке даст ответ, тот получит десять лет.
--------------------------

Я думал что времена этой шутки канули в лету.
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Укр777

@zsusso777

Два министра извинились перед гонтаревой, я бы на их месте пошел бы в отставку в знак протеста, ждем еще пополнения списка и надеюсь вылета нах, уй из кабмина.
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Укр777

@zsusso777

Вот вам уровень кабмина
@PMHoncharuk
от
@ZelenskyyUa, это пишет целый министр, который полностью уверен, что после выступления хор Веревки провалил инвестиции в страну, создает предпосылки для инфляции и негативный имидж для реформатора Гонтаревой. Дно где-то рядом
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«Долб@**»: Милованов считает, что шутка 95 Квартала про Гонтареву испугает инвесторов - политолог Октябрь 21, 2019Без рубрикиКомментарии

Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно?
Что больше всего бесит в этих выдающихся адептах Винницкой школы экономики, так это их поистине яростная вера в зарубежных инвесторов.
Такое мнение, не скрывая раздражения, озвучил сегодня политолог Юрий Романенко.
Но я хочу спросить у этих святых истинноверующих одну вещь - какой серьёзный инвестор придёт сюда, если видит, что сами украинцы не хотят вкладывать в украинскую же экономику. Этот инвестор что, идиот?
Как этот мифический инвестор может пойти с инвестициями в страну, где министр экономики направо и налево радостно раздаёт сентенции по поводу ухода табачной кампании, кот заплатила в бюджет 16 ярдов налогов, мол, «уходит и ничего страшного, придут другие, это ж рынок».
В тему - Милованов обвинил табачные компании в шантаже правительства
Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно?





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Зачем инвестору головная боль в виде еженедельно изменяющегося законодательства в угоду местным долб@**ам?
Он же бабло хочет заработать, а не благотворительностью заниматься.
Но чем больше видишь этот цирк, тем больше проникаешься мыслью, что никакого смысла в существовании этого государства, кроме комических представлений, нет.
Современная Украина - это один большой цирк, где нет никаких других функций, кроме развлекательно-истерических.
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Судить про климат будут по дебилам во власти, а не по номерам в шоу.
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можна подумати що, до цього у нас був процвітаючий інвестиційний клімат, а тут бух і не стане.
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Хор им. Верёвки - это один из символов Украины, своего рода визитная карточка. И опускаться до участия в низкопробном шоу "95 квартал" с шуточками на уровне туалетного юмора, не стоило даже если бы там не было песни про сгоревший дом Гонтаревой. И если руководитель этого хора не понимает, что национальный хор не должен принимать участия в разных тупых шоу для поколения пива и семок, значит такого руководителя нужно увольнять как можно скорее. Возможно, надо уже сейчас начинать собирать голоса под петицией о его немедленном увольнении.
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а ще, прискориться глобальне потепління і є загроза припинення обертання Землі.
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