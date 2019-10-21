 НБУ надеется достичь соглашения с МВФ до конца года, - Рожкова

Об этом в интервью"Укринформу" рассказала первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не делала каких-либо прогнозов по времени, чтобы не формировать определенных "сверхожиданий", которые всегда потом очень сложно объяснять. Прежде всего, мы говорим о трехлетнем сроке программы", - отметила Рожкова.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры о большой программе, которая является более длительной по объемам и времени, чем предыдущая. Поэтому сейчас важно обсудить все условия Фонда, четко понять, что стоит за теми или иными обязательствами для Украины, чтобы не возникало недоразумений при реализации.

"Мы очень надеемся на то, что в этом году завершим (переговоры. - Ред.) И в этом же году достигнем staff-level agreement (договоренностей на рабочем уровне. - Ред.), Подпишем меморандум, и команда МВФ, которая работает с нами, сможет подать Исполнительному совету МВФ все необходимое для утверждения программы", - отметила Рожкова.

Она отметила, что общая сумма финансирования по программе на нынешнем этапе не обсуждается.

"Прежде всего, нужно посчитать потребности. Мы знаем, что на следующие два года запланированы крупные выплаты, а также расходы, связанные с обслуживанием государственных долгов. Но в этом году мы видим рекордный приток иностранных инвесторов на наш внутренний рынок, что принесло нам валютные поступления", - объяснила она.

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Представитель НБУ подчеркнула, что эти параметры, необходимые для определения суммы по программе МВФ, постоянно меняются, так же как валютная составляющая государственного долга и показатели фискальной политики правительства.

"Мы придем к ним (к указанным показателям - ред.) в процессе переговоров, так как сейчас они не являются для нас основными. Для нас главнее дать сигнал всем инвесторам, что страна движется в правильном направлении, что страна будет защищать свои права, защищать своих инвесторов", - подчеркнула первый заместитель главы НБУ.

Она также отметила, что в отличие от средств предыдущих программ МВФ, которые обычно пополняли международные резервы Украины, новое финансирование Фонда вместе с внешними инвестициями даст прямой толчок для развития экономики.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

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