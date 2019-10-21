 "Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал Радио "Свобода".
Коломойский сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", - и добавил, что номер ему "очень понравился".
"По поводу того (понравилось. - Ред.), что "сгорела от стыда", - отметил он.
"Вам именно эта фраза понравилась?" - уточнила журналистка.
"Ну конечно!" - ответил Коломойский.
Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерьича".
На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.
"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?"- отметил он.
На вопрос о том, понравится ему, если "Квартал" будет шутить о сожженых на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить - будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой - Ред.). Манипуляциями только не занимайтесь".
Кроме того Коломойский отвергает упреки о том, что номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой мог заказать именно он к ее дню рождения.
"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это нетрудно узнать при желании. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь Дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)", - отметил он.
Коломойский также добавил, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.
Напомним, песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе. "Это стыд !!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе "- отметила Гонтарева.
Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".
Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
И еще, вся соемразь вопит, шо телевизоры выкинули еще в 90-х, а уж квартал и сватов вообще на дух не переносят, но каким то удивительным образом знают все номера квартала и серии сватов. Как же так?）
Бутусов не хочет затронуть тему рыжего гудка,и его роль в развязывании войны и ограблении страны(вместе с подельником петей порохлом)???!
На Цензорі його бізнесменом називають.Та його олігархом називати-велика честь.Цей бидлан-кровосос по трупах буде йти до своєї мети.
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
Наш комментарий.
Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Десятки років репутація створювалась...
Совкове лайно той хор.
Вошьдь со своей бородатой бабушкой лично дали добро на эту петросянщину, без предварительного прогона перед заказчиком у НИХ это в прИнципе невозможно..
хотя 73%ные зебилы поверят всему со своего голубого экрана, типа Г+Г
также в рекламе к месту и не к месту тулят и перекручивают песни наших предков.. гидко всё это(
Между жидами и евреями такая же разница, как между избирателями ЗЕ и украинцами.
Что ушать будете, Зэ!Билы? С чего вам пенсию заплатят?
Хору надо запретить своими погаными ртами исполнять гимн Украины. Их уровень-частушки.
Карма за вами уже выехала!