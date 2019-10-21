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 Политика Украины, Общество
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Все про:Квартал-95 (88) Коломойский (1215) Гонтарева (802)

 "Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал Радио "Свобода".

Коломойский сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов  пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", - и добавил, что номер ему "очень понравился".

"По поводу того (понравилось. - Ред.), что "сгорела от стыда", - отметил он.

"Вам именно эта фраза понравилась?" - уточнила журналистка.

"Ну конечно!" - ответил Коломойский.

Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерьича".

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?"- отметил он.

На вопрос о том, понравится ему, если "Квартал" будет шутить о сожженых на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить - будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой - Ред.). Манипуляциями только не занимайтесь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне стыдно за хор имени Веревки, - министр культуры Бородянский извинился перед Гонтаревой за шутку "Квартала 95"

Кроме того Коломойский отвергает упреки о том, что номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой мог заказать именно он к ее дню рождения.

"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это нетрудно узнать при желании. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь Дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)", - отметил он.

Коломойский также добавил, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.

Напомним, песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе. "Это стыд !!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе "- отметила Гонтарева.

Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3154884
 
   
 Топ комментарии
 
А как Бене понравился номер лондонского суда?
Номер суда округа Деллавер еще круче!
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"Браво!" - Коломойский ХОЗЯИН оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой..
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Быдло-"юмор" для быдло-"ценителей". Сродни фотографиям сепаров на фоне сбитого МН17.
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Фима, Ви вчера так праздновал. так праздновал..,шо у Вас било? Деньги! "Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 8360
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А вот у Валерьевича ни когда не сгорит в Украине хата! А знаете почему? Потому что его хаты везде кроме Украины. У него нет в Украине хаты. Ха-ха-ха!
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Ну ок. Мы тогда запомним, подождем и в свое время тоже посмеемся с Валерьича. Шутить так шутить
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Хазяин хвартала вилізло і чітко дало зрозуміти, хто замовник!!!!
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Все оценили. Номер отличный!)
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Все зебанаты. Это да, ваш уровень имбецилов.
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Потеряйся, говноедка соевая!
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Да, не очень хорошим оказался результат союза классической украинской культуры и жлобского еврейскрго юмора братьев Шефиров и Зеленского. Ведь Зе говорил, что просматривает все сценарии 95-го Квартала... Тем хуже для Зе.
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Быдло- олигарх со своими быдло- поклонниками быдло- квартала во всей красе
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Коломойша брешет,как дышит. Заказ на эту срань- его,а преЗе это все одобрял. Быдло номер для 73% аудиториит, такова сегодняшняя украинская реальность(((
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73 % Упоротых дол...бов будут радоваться всему , чему скажут на Г+Г . Но Бене стоит задуматься - навсегда ли он собственник этой конюшни ? Вдруг за долги придется отдавать ? Уверен , что эти 73% с радостью повесят его на столбе , если по телеку скажут что это единственно правильное решение для повышения пенсий и зарплат .
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Мне номер тоже понравился.
И еще, вся соемразь вопит, шо телевизоры выкинули еще в 90-х, а уж квартал и сватов вообще на дух не переносят, но каким то удивительным образом знают все номера квартала и серии сватов. Как же так?）
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Кто такая «соемразь»? Где и когда она вопила, шо телевизоры выкинули еще в 90-х?
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Вот когда Квартал 95 начнёт шутить про холокост...
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ну Зе уже пошутил и про Бабий Яр на своем марафоне - передавая привет через журналиста всем, кто там лежит
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я был на этом концерте..мне понравилось про Гонтареву..правда,про Киву сценка была еще смешней..создалось такое впечатление, что издевательства над Кивой это вообще гвоздь программы
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Чого його не спитали, чи у Бені ще хата є, після рішення суду в Лондоні? і чи планує він продавати своє майно, щоб розрахуватись за борги перед Приватом...
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цензору надо новый фон ставить-жОлтый.
Бутусов не хочет затронуть тему рыжего гудка,и его роль в развязывании войны и ограблении страны(вместе с подельником петей порохлом)???!
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Так затронь сам, что тебе мешает? Мы уже поняли, что в стране все воровали и воруют, кроме святого преподобного Бени
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Эти Зеленские и Коломойские скоро дождутся что украинцы начнут их вешать на столбах и жечь их дворцы и машины. Жаль только что под руку попадут не только евреи, но и простые богатые жители.
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Обвал гривни в три раза для 42 миллионов украинцев это не горе. А сгоревший домик олигарши горе. Смотри не перепутай, соевый патриот!!! "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 3400
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Ти про шо? Який обвал? А як же зарплата по 4000 баксів? Ковбаса по 2.20?
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у мене одного таке враження, шо цей "жарт" їм накарябав особисто ЗЕляльковод беня?
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А ще більший цинізм-у Гонтарєвої 20 жовтня день народження.Це ж мерзота спеціально розраховувало !!!
На Цензорі його бізнесменом називають.Та його олігархом називати-велика честь.Цей бидлан-кровосос по трупах буде йти до своєї мети.
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..дегенерати фонтанні! Кончені придурки! Зебілоіди!
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Нет, браво надо сказать Дэлаверскому суду в США!
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.

Наш комментарий.
Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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Ну падла коломойша, як же я буду радуватись, коли ти подохнеш. Ти як п'явка, як вампір, який присмоктався до України
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Когда Беня исполнит номер с веревкой, то, вполне возможно, тоже кто-то скажет "Браво!".
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Розумію Бєню,який Гонтарєву,що зруйнувала його піраміду ,ненавидить більше,ніж Порошенка,розумію кварталівців,для яких принизити наш народ,мову,країну-то їхній хліб,а втоптати в багно ворогів Бєні-свята справа. Але чим думали керівники хору ? Художній ? Комерційний ? Чи вони переорієнтовуються на нового споживача ,на московитів ?
Десятки років репутація створювалась...
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яка репутація у того "хору"? Їздити по світу при совку та показувати типу "українськість" щоб не було розмов про руську колонізацію України? При тому що їздити можна було тільки тісно співпрацююци з КДБ.
Совкове лайно той хор.
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Ну хоч почули точку зору президента України.
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Валерич, маленькая ложь рождает большое недоверие (с)
Вошьдь со своей бородатой бабушкой лично дали добро на эту петросянщину, без предварительного прогона перед заказчиком у НИХ это в прИнципе невозможно..
хотя 73%ные зебилы поверят всему со своего голубого экрана, типа Г+Г
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ЗЫ ..и кто ответит за то, что испаскудили народную песню..?
также в рекламе к месту и не к месту тулят и перекручивают песни наших предков.. гидко всё это(
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Он не еврей, а жидяра.
Между жидами и евреями такая же разница, как между избирателями ЗЕ и украинцами.
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Хай краще проспівають про 4 тис.баксів вчителям!
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А вы представляете, какой восторг бы был у бени и как смеялись бы в 95 квартале, если бы вместе с домом сгорела и Гонтарева. Они бы даже, наверное, какую-то шуточную сцену придумали для похорон.
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Предлагаю сжечь дом коломойши а еще лучше вместе с ним
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О чем угодно только не о существенном. Классика жанра, отвлечение внимания от зашкваров ЗэКоМанды
"Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 2102

Что ушать будете, Зэ!Билы? С чего вам пенсию заплатят?
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они надеются что Зе вот-вот отберет все у каких-то мифических "олирагхов" и все деньги раздаст в виде повышения пенсий.
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Дизлайков под видео уже 24 тыс, а лайков всего 2,7 тыс. В десять раз меньше.
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Було б цілком доречно тепер на похорони Бєні запросити Вофку Сцикуна для виконання ним на роялі траурного маршу в супроводі хору Мила і Мотузки . Ото насміємося з горя 😃
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Шоб ЗЕ членом по роялю стучал, а евойная первая лядь Ленка под это музыдло жопой гвозди из досок вынимала.
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Нічого нового. Просто по старій, накатаній в московії дорозі...

"Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 8207
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Шо Гонтарева, шо Коломойский - проходимцы без стыда и совести. Моя бы воля - резиновым молотком размягчил бы черепушки каждому и обоих сжёг бы на одном костре.
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Фанаты фигляра без диплома клоун и мастера игры х....м на рояле, скажите пожалуйста, когда на телеканале Г+Г выйдет продолжение мультсериала для умственно отсталых в своём развитии людей "Сказочная Русь" с новым персонажем Ваваном Рояльно-Энурезным? И если нет, то почему?
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бач як воровайская шобла соєвих ПЕСиків тяффкає за подєльніцу в розкраданні держави Мародьора.. добре Саакашвілі в Грузії робив, коли подібних неандертальців позбавляв посад і змушував вулиці підмітати
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"Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой - а что о номере "Квартала-95" сказали Ахметов, Пинчук и другое ворьё?
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Те, кому это нравится - имбицилы.
Хору надо запретить своими погаными ртами исполнять гимн Украины. Их уровень-частушки.
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Быдлодебилам и малоросам браво!
Карма за вами уже выехала!
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беню ожидает участь березовского, и это будет правильно.
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У "святого" человека хата сгорела по ее собственному желанию и порохоботы заплакали.
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Обладание властью (особенно неограниченное) постепенно сбрасывает маски и демонстрирует звериный оскал нынешней властной компашки.
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обидели бенечку, не дали взять чужое.
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что не смеетесь?не смешно?да это Украина!!!!!
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Мои дети 8 и 9 лет гораздо умнее большинства населения Украины.
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